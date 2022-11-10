Утром россияне обстреляли Херсонскую область. ФОТО
Сегодня, 10 ноября, российские оккупационные войска обстреляли село Золотая Балка Херсонской области.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи. Прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской ТГ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения.
У якому ранці?
Горе, горе чекає Україну........... з такими перевзутими кацапорилими карыспадэнтамы....... але - пышітє ішчо, - "хоть паржом"©
P. S. Юрій Бутусов відправ своїх на курси Української мови.... з ранку Понеділка або вранці Вівторка.
Це вони "ісконно-узькую" територію обстрілюють ?