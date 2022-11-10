РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6857 посетителей онлайн
Новости Фото Война
3 842 9

Утром россияне обстреляли Херсонскую область. ФОТО

Сегодня, 10 ноября, российские оккупационные войска обстреляли село Золотая Балка Херсонской области.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

Утром россияне обстреляли Херсонскую область 01

"Пытались попасть в пункты выдачи гуманитарной помощи. Прилеты были совсем рядом с сельским советом села Золотая Балка Новоалександровской ТГ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших нет, повреждены частные хозяйственные помещения.

Читайте также: Утром россияне нанесли ракетный удар по Запорожской области. Повреждено агропредприятие. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29023) Янушкевич Ярослав (77) Херсонская область (5116)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тварюки лютують , що не вдається закріпитися в Херсоні 😠
показать весь комментарий
10.11.2022 12:54 Ответить
"Уранці"
У якому ранці?
показать весь комментарий
10.11.2022 13:05 Ответить
Неграмотні - тому і так .
показать весь комментарий
10.11.2022 13:34 Ответить
Пришельцы из Урана
показать весь комментарий
10.11.2022 14:04 Ответить
так уранці чи росіяни? чи росіяни з урану? чи все ж таки вранці?
показать весь комментарий
10.11.2022 13:06 Ответить
пля, тепер тре на два фронти, ше і проти цілого Урану воювати!!!!
Горе, горе чекає Україну........... з такими перевзутими кацапорилими карыспадэнтамы....... але - пышітє ішчо, - "хоть паржом"©
показать весь комментарий
10.11.2022 13:27 Ответить
Іранців знаю а Уранців не чув? Це де Уранці живуть?
P. S. Юрій Бутусов відправ своїх на курси Української мови.... з ранку Понеділка або вранці Вівторка.
показать весь комментарий
10.11.2022 13:14 Ответить
Це з що виходить ?
Це вони "ісконно-узькую" територію обстрілюють ?
показать весь комментарий
10.11.2022 13:36 Ответить
І сміх, і гріх ) хоча... як вчать - так і пишуть. у кацапів проблема завжди з Ь.
показать весь комментарий
10.11.2022 14:02 Ответить
 
 