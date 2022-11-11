15 464 10
Тікаючи з півдня України, росіяни залишають безліч мін-пасток. ФОТО
Війська РФ, тікаючи з півдня України, залишають велику кількість мін-пасток з написами "От чистого сердца", "С любовью из России".
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Тікаючи з півдня України, російські окупанти залишають безліч мін-пасток. Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми", - йдеться у повідомленні.
Окупанти залишають міни-пастки з надписами "От чистого сердца", "С любовью из России". У Генштабі запевнили, що українські сапери добре знають свою справу та знешкоджують смертельно небезпечні "сюрпризи" російських терористів.
