Тікаючи з півдня України, росіяни залишають безліч мін-пасток. ФОТО

Війська РФ, тікаючи з півдня України, залишають велику кількість мін-пасток з написами "От чистого сердца", "С любовью из России".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Тікаючи з півдня України, російські окупанти залишають безліч мін-пасток. Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми", - йдеться у повідомленні.

Окупанти залишають міни-пастки з надписами "От чистого сердца", "С любовью из России". У Генштабі запевнили, що українські сапери добре знають свою справу та знешкоджують смертельно небезпечні "сюрпризи" російських терористів.

