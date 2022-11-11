УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9667 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
15 464 10

Тікаючи з півдня України, росіяни залишають безліч мін-пасток. ФОТО

Війська РФ, тікаючи з півдня України, залишають велику кількість мін-пасток з написами "От чистого сердца", "С любовью из России".

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

"Тікаючи з півдня України, російські окупанти залишають безліч мін-пасток. Підступність та ницість загарбників не має меж. Їм абсолютно байдуже, що у домівки, які вони замінували, повертатимуться мирні українці, часто з дітьми", - йдеться у повідомленні.

Окупанти залишають міни-пастки з надписами "От чистого сердца", "С любовью из России". У Генштабі запевнили, що українські сапери добре знають свою справу та знешкоджують смертельно небезпечні "сюрпризи" російських терористів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Роспропаганда вчить окупантів знищувати свою техніку, використовуючи досвід єменських хуситів, - Бутусов

Тікаючи з півдня України, росіяни залишають безліч мін-пасток 01

Автор: 

армія рф (18528) Генштаб ЗС (7150)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Нічого, але вже влітку 2023 р. у Дніпрі під Херсоном ловитимуть ось таких красеней для пива

показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
+16
Какая же паскудная нация.
показати весь коментар
11.11.2022 12:22 Відповісти
+11
Вам ця "сєрдєчная любофь" повернеться сторицею, фашисти-терористи.
показати весь коментар
11.11.2022 12:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нічого, але вже влітку 2023 р. у Дніпрі під Херсоном ловитимуть ось таких красеней для пива

показати весь коментар
11.11.2022 12:15 Відповісти
Блин, здесь непонятка, мол, кто кого будет ловить.
показати весь коментар
11.11.2022 12:51 Відповісти
Кому надо, тот и будет ловить. Не мешайте ракам харчеваться.
показати весь коментар
11.11.2022 14:00 Відповісти
Вам ця "сєрдєчная любофь" повернеться сторицею, фашисти-терористи.
показати весь коментар
11.11.2022 12:19 Відповісти
Какая же паскудная нация.
показати весь коментар
11.11.2022 12:22 Відповісти
Та не було там ніякої нації- так , конгломерат з угро-фіньських племін, покритих золотординцями. Недарма ж в "бархатній книзі" московитського "дворянства" більше половини родів- татари. А очільником улуса Джучі міг бути тілько Чингизід.
показати весь коментар
11.11.2022 14:05 Відповісти
Скорее ордынских азиатских племен

Эстонцы и Финны вроде адекватные и не нападают ни на кого
показати весь коментар
13.11.2022 12:22 Відповісти
показати весь коментар
11.11.2022 12:35 Відповісти
Нема такої нації,як і країни, шо називається Россія, уважно дивіться на иапи.
показати весь коментар
11.11.2022 14:06 Відповісти
Як же хочется просто засипати всі області навколо України касетними мінами і всім цим мусором що вони залишили з гранатами... В такій кількості, щоб боялися пернути в хаті, не те щоб вийти в туалет посрати... Яка мерзенна нація просто жах.... 🤦‍♂️
показати весь коментар
11.11.2022 13:05 Відповісти
 
 