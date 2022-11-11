УКР
ЗСУ на Херсонському напрямку затрофеїли рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". ФОТО

Українські військові затрофеїли рідкісну російську бойову машину піхоти "Басурманін". Техніка захоплена на Херсонському напрямку.

Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ

"Херсон продовжує дивувати трофеями. ЗСУ затрофеїли дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". Це модернізація БМП-1 2018 з БМ від БТР-82А та двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Штучний продукт! Відомо про 14 знищених таких ББМ та 4 трофейні. Але, як відомо, трофеїв багато не буває!" – йдеться в повідомленні. 

ЗСУ на Херсонському напрямку затрофеїли рідкісну БМП-1АМ Басурманін 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ на трофейному Т-72Б3М тягнуть ще один захоплений Т-72Б3 під Херсоном. ВIДЕО

ЗСУ (7863) трофеї (188) Херсонська область (6129)
+42
11.11.2022 13:38 Відповісти
+35
Над зданием Херсонского облсовета поднят украинский флаг
11.11.2022 13:37 Відповісти
+11
11.11.2022 13:43 Відповісти
11.11.2022 13:38 Відповісти
Бусурман .
11.11.2022 13:40 Відповісти
більше личить назва брудний засранець
11.11.2022 13:43 Відповісти
Нє, звучить якось гордо, скоріше чухонець або скотовоз.
11.11.2022 13:59 Відповісти
"обриган" краще підходить)))
11.11.2022 14:41 Відповісти
Басурман-чеовек иной веры, не христианин,не православный, иноземец.
В основном относилось к мусульманам./Вики/.
11.11.2022 13:57 Відповісти
За те шо вони творять .
11.11.2022 14:00 Відповісти
11.11.2022 13:43 Відповісти
Кацапи, вас обісрали!
11.11.2022 14:04 Відповісти
Буде басурманін бити басурманів!
11.11.2022 14:03 Відповісти
Мастурбанин...
11.11.2022 14:31 Відповісти
world of tanks повлиял на российское танкостроение? Чет в памяти французская ветка со слабой броней и высокой скорострельностью и более скоростью.
11.11.2022 19:39 Відповісти
 
 