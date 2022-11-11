ЗСУ на Херсонському напрямку затрофеїли рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". ФОТО
Українські військові затрофеїли рідкісну російську бойову машину піхоти "Басурманін". Техніка захоплена на Херсонському напрямку.
Про це повідомив СтратКом ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Херсон продовжує дивувати трофеями. ЗСУ затрофеїли дуже рідкісну БМП-1АМ "Басурманін". Це модернізація БМП-1 2018 з БМ від БТР-82А та двигуном УТД-20С1 на 300 к.с. Штучний продукт! Відомо про 14 знищених таких ББМ та 4 трофейні. Але, як відомо, трофеїв багато не буває!" – йдеться в повідомленні.
