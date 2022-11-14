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Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція продовжує зачищати Херсон від росіян, які не встигли втекти, та від наслідків їхнього перебування в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, проєкт "Український свідок" оприлюднив відео, на якому підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області та ТОР міста Одеса зачищає завод у Херсоні

"В оперативному порядку почалися роботи по "зачистці" міста. Місцеві охоче співпрацюють зі службовцям. Завдяки орієнтуванню одного з жителів Херсона, знімальній групі "Українського свідка" разом із поліцейськими вдалося потрапити на акумуляторний завод "САДА" - колишнє місце дислокації ворога. Чого там тільки не знайшли: медикаменти, патрони, воду й навіть... кавун", - зазначається в матеріалі.

Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи й надалі. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя.

Також читайте: Нацполіція закликає херсонців допомагати виявляти зрадників

Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні 01
Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні 02
Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні 03
Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні 04
Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні 05

Автор: 

визволення (566) Нацполіція (15260) Херсон (3418) деокупація (950)


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14.11.2022 12:13 Відповісти
Прямо диву даюся, як то кавун не був замінований?)
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14.11.2022 12:32 Відповісти
а зачем они по кулькам и карманам шарят ?
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14.11.2022 12:59 Відповісти
Щоб всяка кацапня питалась. Тебе навіть не тре перевіряти паляницею!
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14.11.2022 15:36 Відповісти
Ці поліцейські не зрадили Неньку, вони зберегли техніку і зброю і несли службу в Миколаївській області до визволення Херсону. Але багато поліцейських примкнули до нацистів-терористів, їх доля буде відома.
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14.11.2022 13:08 Відповісти
 
 