Спецпідрозділи Нацполіції зачищають завод у деокупованому Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція продовжує зачищати Херсон від росіян, які не встигли втекти, та від наслідків їхнього перебування в місті.

Як передає Цензор.НЕТ, проєкт "Український свідок" оприлюднив відео, на якому підрозділ ТОР Управління поліції Херсонської області та ТОР міста Одеса зачищає завод у Херсоні.

"В оперативному порядку почалися роботи по "зачистці" міста. Місцеві охоче співпрацюють зі службовцям. Завдяки орієнтуванню одного з жителів Херсона, знімальній групі "Українського свідка" разом із поліцейськими вдалося потрапити на акумуляторний завод "САДА" - колишнє місце дислокації ворога. Чого там тільки не знайшли: медикаменти, патрони, воду й навіть... кавун", - зазначається в матеріалі.

Нацполіція та військові проводитимуть фільтраційні заходи й надалі. Зокрема будуть розміновувати місто, ловити перевдягнених росіян, які не встигли втекти, та повертати місто до нормального життя.

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