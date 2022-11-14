Окупанти знищили об’єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей, – "Укренерго". ФОТО
Військові Російської Федерації знищили важливий енергооб’єкт, який забезпечував енергопостачання всього правобережжя Херсонської області та більшу частину Миколаївської області.
Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, підірвано. Зал релейного захисту, компресорний, акумуляторний, що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розбито. Кілька гектарів наслідків безсилої злості окупантів перед втечею з правобережжя. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", – написав Кудрицький у фейсбуці.
Водночас він наголосив, що "Укренерго" разом із військово-цивільними адміністраціями, ДСНС та обленерго вже опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини із сусідніх двох областей.
"Це не буде просто - сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять уздовж територій, де ще зовсім недавно точилися важкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини", - розповів Кудрицький, додавши, що більша частина звільненої Херсонщини без світла із 6 листопада.
Натомість, за його словами, у вихідні енергетики вже передали перелік необхідного обладнання для Херсонської області закордонним партнерам України.
"Вже відгукнулися системні оператори Польщі та Франції. Устаткування вже їде в Україну", - написав голова "Укренерго".
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А знищене обладнання - то взагалі важко замінити, бо його ще треба зробити десь у Європі, довезти до України і встановити...
Тяжко буде пережити зиму на правобережжі Херсонщини, дуже тяжко...
Кацапи пошкодили нам магістральні мережі, 750кВ та 330кВ, які відповідають за передачу електрики між областями. А там вже унікальне обладнання, яке робиться тільки на замовлення, причому термін виконання це роки, а не тижні та місяці.
І навіть звання матері-героїні, що родила не менше п'ятьох вже не спонукало до такого "подвигу". Щось надламалося в українській нації.
У нас же садок і школа були безплатні. Багатодітнім обіди шкільні безкоштовно. Батькам доплати (у мене двоюрідний брат мав трьох дітей). В місті (в селі безкоштовна квартира - рідкість) при трьох дітях давали вже трьохкімнатну (не всім певно, але постанова така була). І при тому рідко хто намагався отримати розширення житлової площі таким чином. Одного знав.
Надлом таки стався. Зараз не всі жінки можуть благополучно родити хоч первістка. Пізні шлюби і інші речі - причина слабкого материнського здоров'я жінок.
Was to be expected.
Там медные шины в руку толщиной, ну давай, попробуй "перемотай". Руками мотать будешь? На заводе это специальные станки делают, тоже в размерах как трехэтажный дом. И это все очень точное оборудование, при всех его громадных размерах. Чуть где ошибся, будет пробой, дуга, масло загорится, пожар, и начинай всё с начала.
З.І. Перестаньте писати про оцю во ху"ню (рф) хоча б з великої літери.