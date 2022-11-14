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Окупанти знищили об’єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей, – "Укренерго". ФОТО

Військові Російської Федерації знищили важливий енергооб’єкт, який забезпечував енергопостачання всього правобережжя Херсонської області та більшу частину Миколаївської області.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Окупанти знищили об’єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей, – Укренерго 01

"Він більше не існує. Два автотрансформатори, кожен вагою 250 тонн, підірвано. Зал релейного захисту, компресорний, акумуляторний, що на думку терористів не зробили вибухи, додатково розстріляно і розбито. Кілька гектарів наслідків безсилої злості окупантів перед втечею з правобережжя. Підла орда, яка вміє лише руйнувати", – написав Кудрицький у фейсбуці.

Окупанти знищили об’єкт енергопостачання правобережжя Херсонської та значної частини Миколаївської областей, – Укренерго 02

Водночас він наголосив, що "Укренерго" разом із військово-цивільними адміністраціями, ДСНС та обленерго вже опрацьовують схеми заживлення звільненої Херсонщини із сусідніх двох областей.

"Це не буде просто - сапери вже обстежують високовольтні лінії, які проходять уздовж територій, де ще зовсім недавно точилися важкі бої. Рівень замінованості там дуже високий. Працюємо обережно, але не втрачаємо жодної хвилини", - розповів Кудрицький, додавши, що більша частина звільненої Херсонщини без світла із 6 листопада.

Також читайте: Всі лінії, що подавали світло на Херсонщину, зруйновані. Відновлення живлення - першочергове завдання, - ОП

Натомість, за його словами, у вихідні енергетики вже передали перелік необхідного обладнання для Херсонської області закордонним партнерам України.

"Вже відгукнулися системні оператори Польщі та Франції. Устаткування вже їде в Україну", - написав голова "Укренерго".

Автор: 

Миколаївська область (2291) енергетика (2611) Укренерго (2714) Херсонська область (5850)


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Топ коментарі
+17
Багато вумняків постійно обкладають наших енергетиків за відключення: ********** каторие хатят вешатся без одного часа без тєрнєта, ******** блогери за мір в котрих срака зрослась з диваном, експерти що не вміють вимкнути вилку в розетку. Нехай в своїх блогах, тік токах і сторіз починають обкладати москалів за розбиті трансформатор
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14.11.2022 21:10
+15
Йбаний в сраку руzzкій мір
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14.11.2022 21:03
+9
підори кончені, за все заплатите тварюки
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14.11.2022 21:05
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Йбаний в сраку руzzкій мір
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14.11.2022 21:03 Відповісти
У них псіхопатія від гемороя після того, як їх поімєлі в сраку.
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14.11.2022 21:24 Відповісти
підори кончені, за все заплатите тварюки
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14.11.2022 21:05 Відповісти
І головне, що саме так і буде. Всі збитки повісять на росіян. А вони будутьіх відпрацьовувати.
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14.11.2022 21:27 Відповісти
*********
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14.11.2022 21:05 Відповісти
Багато вумняків постійно обкладають наших енергетиків за відключення: ********** каторие хатят вешатся без одного часа без тєрнєта, ******** блогери за мір в котрих срака зрослась з диваном, експерти що не вміють вимкнути вилку в розетку. Нехай в своїх блогах, тік токах і сторіз починають обкладати москалів за розбиті трансформатор
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14.11.2022 21:10 Відповісти
На відновлення електрики в деокупованій Херсонщині піде не менше місяця (і то, якщо перепідключити до Дніпра). Знайомі кажуть, що там заміновано усе, що можна було...
А знищене обладнання - то взагалі важко замінити, бо його ще треба зробити десь у Європі, довезти до України і встановити...
Тяжко буде пережити зиму на правобережжі Херсонщини, дуже тяжко...
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14.11.2022 21:22 Відповісти
саме так,деяке важке обладнання потрібно виготовляти до року часу,бо воно не є масовим виробництвом на склади як наприклад звичайна побутова техніка.
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14.11.2022 21:27 Відповісти
Не дуже розуміюся на електроустаткуванні, але, думаю, непотрібно ще раз наступати на граблі та концентрувати трансформаторні станції. Можливо, якось їх можна робити менші і в різних місцях. Не по 250 тон один потужний транс, а 10 по 25 і в різних районах?
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14.11.2022 21:42 Відповісти
Потрібно застосувати досвід США в цьому питанні і вони пропонують допомогу ,дещо потрібно буде докорінно змінювати але на безпеці неможна економити, я думаю всі в цьому переконалися.
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14.11.2022 21:52 Відповісти
Воно то конєшно так, але багато підстанцій це багато ліній електропередач 110 тисяч вольт, 30 тисяч вольт, а вже в містах і селах 10 і 3 тисячі вольт. Тієї самі гроші і набагато більше часу. Американці діло пропонують : міні реактор під землею і підземні лінії передач.
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14.11.2022 22:03 Відповісти
Регіональні потужні підстанції потрібні і без них не обійтися. Іншиий варіант -наявність відповідних регіональних потужних ТЕЦ ТЕС ГЕС. Тобто на область чи дві потужний виробник електоенергії. Плюс вся система зв"язана ЛЕП з відповідним регулюванням і резервуванням. Останніми роками у нас велика доля в енергобалансі АЕС.
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14.11.2022 23:07 Відповісти
Габарити та вага трансформатора меншою мірою залежать від потужності, а набагато більше - від напруги. Чим вища напруга, тим більші габарити. А напругу роблять якнайвище, щоб при передачі по дротам було менше втрат. Чим вище напруга, тим менші втрати, за інших рівних умов. Якщо спробувати знизити напругу, і передавати її на велику відстань, сотні і тисячі кілометрів, то втрати в дротах будуть настільки великі, що втрачатиметься сенс цю електрику взагалі передавати. Тому не можна поставити десять маленьких трансформаторів замість одного великого.

Кацапи пошкодили нам магістральні мережі, 750кВ та 330кВ, які відповідають за передачу електрики між областями. А там вже унікальне обладнання, яке робиться тільки на замовлення, причому термін виконання це роки, а не тижні та місяці.
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15.11.2022 05:26 Відповісти
Це неможливо. Підстанція це центр, від неї відходять лінії які живлять підстанції нижчого рівня 330кВ-154-35 і вже для побуту 10/0,4.
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15.11.2022 08:18 Відповісти
Важливо!!!Заподіяні росією збитки,крім іншого, повинні включати не тільки втрачене матеріальне майно але і недоотриману вигоду фізичних та юр.осіб під цим потрібно розуміти ті доходи, які особа не отримує в порівнянні зі звичайними умовами.Доречі,сьогодні була проголосована відповідна резолюція генасамблеї ООН про виплати репарацій з боку агресора -рф за заподіяну шкоду Україні за яку проголосувала більшість країн учасниць організації.
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14.11.2022 21:24 Відповісти
а ще ми маємо вписати до Конституції, що ще ненароджена дитина це людина, і це теж громадянин нашої країни. І коли русскіє вишкрябки вбивають жінку, що носила дитину під сердцем, гине двоє.
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14.11.2022 21:39 Відповісти
Я вам більше скажу вчинений москвою геноцид-голодомор українців призвів до того, що не народилося кілька поколінь людей, деякі вчені вважають якби не ті жахливі події Україна мала б зараз 200 млн населення.
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14.11.2022 21:48 Відповісти
тут науки великої не потрібно. У дружини один із дідів був одним із десяти братів, що до жили до дорослого віку. Уявіть собі, що десятеро дітей в одній сім'ї - не дивина була. У мене баби народжували не менше п'ятьох дітей. Вижило і в одної і в другої п'ятеро. А вже наступні покоління сказали: досить одного-двох.
І навіть звання матері-героїні, що родила не менше п'ятьох вже не спонукало до такого "подвигу". Щось надламалося в українській нації.
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14.11.2022 23:05 Відповісти
Це не у нас, це у всьому світі так. Навіть Китай проспав момент, коли треба було переходити від політики стримування народжуваності до політики її заохочення. І тепер у них демографічна проблема - багато людей похилого віку і майже немає дітей.
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15.11.2022 05:30 Відповісти
мушу уточнити: в китаї за дитсадок треба платити. тягти молодій сімьї садок і квартиру не завжди вдається. Дивний народ - ті комуністи. Влаштували капіталізм для молоді, а тепер турбуються про робочі руки.
У нас же садок і школа були безплатні. Багатодітнім обіди шкільні безкоштовно. Батькам доплати (у мене двоюрідний брат мав трьох дітей). В місті (в селі безкоштовна квартира - рідкість) при трьох дітях давали вже трьохкімнатну (не всім певно, але постанова така була). І при тому рідко хто намагався отримати розширення житлової площі таким чином. Одного знав.
Надлом таки стався. Зараз не всі жінки можуть благополучно родити хоч первістка. Пізні шлюби і інші речі - причина слабкого материнського здоров'я жінок.
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15.11.2022 21:06 Відповісти
Khakhovska Hydro Power Plant.

Was to be expected.
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14.11.2022 21:30 Відповісти
Германский вермахт был просто ангелочками во плоти по сравнении с армией насильников, воров стиралок, мразей которые все делают для уничтожения мирного населения....хотят Украину превратить в Мухосранск.. хер вам эбонитоый козломордые скоты...
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14.11.2022 21:31 Відповісти
та це зрозуміло,рівень культури вояка вермахту та російських свинособак навіть не варто порівнювати,це звичайно не спростовує всі злочини нацистів з НСРПН.
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14.11.2022 21:58 Відповісти
У нас зараз мало хто зможе розшифрувати абревіатуру НСРПН. Бо назва цієї злочинної (згідно висновку Нюрнберзького процесу) організації сересерівськими "історікамі" та "прапаґандістамі" сором'язливо транслітерувалася з німецької як НСДАП. Бо дуже не хотілося зайвий раз нагадувати, що та організація була не лишень "соціалістичною" (як і всі "рєспублікі" срср та "сосіскі сраниє"), а ще й "рабочєй". А тому краще називати членів НСРПН не просто нацистами, а "полним тітлом": робітничими націонал- соціалістами. (Це не докір, це роздуми на тему).
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14.11.2022 22:18 Відповісти
Как насчёт Крыма? Идёт согласно лимитов?
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14.11.2022 21:37 Відповісти
дякуємо полякам та французам 🇵🇱 🇫🇷 ❤️
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14.11.2022 21:55 Відповісти
автотрансформатори 250 тон кожен і завбільшки з будинок. Щоб їх привезти нам і потрібна наша Мрія.
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14.11.2022 22:00 Відповісти
зрадники це розуміли тому було знищено унікальний літак, який без проблем можливо було передислокувати у ЕС..
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14.11.2022 22:38 Відповісти
А что, те два восстановить нельзя ? перемотать, заварить. Не думаю, что там они прямо в ноль уничтожены.
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14.11.2022 22:53 Відповісти
там обмотки в маслі (для охолодження і ізоляції). при вибуху там вигоріло все вщерть
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14.11.2022 23:09 Відповісти
Ви скiльки класiв вже закiнчили ? Щось в життi перемотували складнiше за гумку вiд труселiв на палець?
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14.11.2022 23:19 Відповісти
Я тридцать лет проектирую газотурбинные двигатели на 16 и 25 МВт. А вы чем занимаетесь ?
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15.11.2022 21:10 Відповісти
"Перемотать, заварить"?

Там медные шины в руку толщиной, ну давай, попробуй "перемотай". Руками мотать будешь? На заводе это специальные станки делают, тоже в размерах как трехэтажный дом. И это все очень точное оборудование, при всех его громадных размерах. Чуть где ошибся, будет пробой, дуга, масло загорится, пожар, и начинай всё с начала.
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15.11.2022 05:36 Відповісти
Я не изучал конструкцию этих трансформаторов, просто предположил, что можно восстановить.
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15.11.2022 21:11 Відповісти
І знов у статті "Військові Російської Федерації...." - які нах це "військові"- це терористи рузької підерастії ((
З.І. Перестаньте писати про оцю во ху"ню (рф) хоча б з великої літери.
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14.11.2022 22:57 Відповісти
 
 