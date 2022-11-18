Затримано зрадницю, яка очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у визволеному районі Миколаївщини, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Як передають Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Зловмисницею виявилась мешканка міста Снігурівка, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду "голови апарату" у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району.

Перебуваючи на "посаді", жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Також пропонувала "місця" у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки", - йдеться у повідомленні.

Зрадниця сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону.

"До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони РФсеред місцевих мешканців. Після визволення району зловмисниця намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, де планувала уникнути правосуддя. Проте не встигла", - йдеться у повідомленні.









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Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.