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Затримано зрадницю, яка очолювала "апарат" окупаційної адміністрації у визволеному районі Миколаївщини, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Як передають Цензор.НЕТ, про це повідомляють у СБУ.

"Зловмисницею виявилась мешканка міста Снігурівка, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора та обіймала посаду "голови апарату" у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району.

Перебуваючи на "посаді", жінка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Також пропонувала "місця" у лавах окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для видачі "гуманітарної допомоги" та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки", - йдеться у повідомленні.

Зрадниця сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону.

"До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони РФсеред місцевих мешканців. Після визволення району зловмисниця намагалась втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, де планувала уникнути правосуддя. Проте не встигла", - йдеться у повідомленні.

Затримано зрадницю, яка очолювала апарат окупаційної адміністрації у визволеному районі Миколаївщини, - СБУ 01
Затримано зрадницю, яка очолювала апарат окупаційної адміністрації у визволеному районі Миколаївщини, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано депутата Херсонського осередку ОПЗЖ, який працював на рашистів у період окупації, - СБУ. ФОТОрепортаж

Співробітники Служби безпеки встановили її місцезнаходження і затримали.

Затримано зрадницю, яка очолювала апарат окупаційної адміністрації у визволеному районі Миколаївщини, - СБУ 03

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.

затримання (4355) Миколаївська область (2295) СБУ (12954) державна зрада (1714)


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Топ коментарі
+14
ловлять дрібну рибку !!! а "великі шишки" з жопоблоку (суркіси, шуфричі) отримують нові посади замість вʼязниць !!! https://youtu.be/XcAV0i0o8qM?list=TLPQMTgxMTIwMjJ7EARsdz1aCg
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18.11.2022 14:47 Відповісти
+11
Не так сталося, як гадалося!
**** рашистська.
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18.11.2022 14:38 Відповісти
+7
вислати в парашку, хай їсть "руській мір" великим ополоником.
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18.11.2022 14:43 Відповісти
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Не так сталося, як гадалося!
**** рашистська.
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18.11.2022 14:38 Відповісти
Дислексия - не приговор, у меня кореш дислексик, ничо справляемся
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18.11.2022 15:24 Відповісти
вислати в парашку, хай їсть "руській мір" великим ополоником.
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18.11.2022 14:43 Відповісти
ловлять дрібну рибку !!! а "великі шишки" з жопоблоку (суркіси, шуфричі) отримують нові посади замість вʼязниць !!! https://youtu.be/XcAV0i0o8qM?list=TLPQMTgxMTIwMjJ7EARsdz1aCg
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18.11.2022 14:47 Відповісти
Как я не понимаю. С пистолетом при голове - да, но добровольно...
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18.11.2022 14:53 Відповісти
Ага, попалось риже падло!
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18.11.2022 15:29 Відповісти
Отстаньте от женщины, он не предательница, она партизанка - пи@дила деньги у оккупантов.)))
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18.11.2022 15:38 Відповісти
Никак не могу понять, почему на фото закрыты лица этих ублюдков.

От кого их защищают???
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18.11.2022 15:49 Відповісти
Сдать в больницу,на опыты
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18.11.2022 16:08 Відповісти
 
 