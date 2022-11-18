Задержана предательница, возглавлявшая "аппарат" оккупационной администрации в освобожденном районе Николаевщины, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"Злоумышленницей оказалась жительница города Снигиревка, которая присоединилась к оккупационной администрации государства-агрессора и занимала должность "председателя аппарата" в незаконном органе власти, созданном на временно оккупированной территории Снегиревского района.

Находясь на "должности", женщина выполняла организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции. Также предлагала "места" в рядах оккупационной администрации и занималась документами, необходимыми для выдачи "гуманитарной помощи" и денег, которые выдавались отдельной группе местного населения оккупированной Снигиревки", - говорится в сообщении.

Предательница способствовала распространению кремлевского режима и поддерживала репрессивные меры рашистов на территории региона.

К преступной деятельности женщина пыталась привлекать местных жителей, с которыми проводила соответствующие собеседования и пропагандировала якобы улучшение жизни и поддержку со стороны РФ среди местных жителей. После освобождения района злоумышленница пыталась скрыться на временно неподконтрольной территории на юге Украины, где планировалось избежать правосудия. Однако не успела", – говорится в сообщении.

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Сотрудники Службы безопасности установили ее местонахождение и задержали.

Сейчас ей сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ей грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности.