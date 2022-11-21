Окупанти обстріляли Сумщину, під вогнем три громади, - Держприкордонслужба. ФОТО
Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області із застосуванням мінометів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
Як зазначається, під ворожим вогнем – Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади
"Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено будинок культури, пекарню, магазин, лінію електропередач та газогін", - йдеться у повідомленні.
За даними Держприкордонслужби, загалом 20 листопада зафіксовано понад 50 вибухів.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.11.2022 10:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sophia-Maria Duglass
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Анатолий Та Ольга Панасюк
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