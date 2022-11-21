УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10542 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
1 509 3

Окупанти обстріляли Сумщину, під вогнем три громади, - Держприкордонслужба. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумської області із застосуванням мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби. 

Як зазначається, під ворожим вогнем – Білопільська, Есманьська та Шалигинська громади

"Внаслідок обстрілу Білопільської громади пошкоджено будинок культури, пекарню, магазин, лінію електропередач та газогін", - йдеться у повідомленні.

За даними Держприкордонслужби, загалом 20 листопада зафіксовано понад 50 вибухів.

Також читайте: Рашисти обстріляли прикордоння Чернігівщини та Сумщини, пошкоджено будинки, - ДПСУ

Окупанти обстріляли Сумщину, під вогнем три громади, - Держприкордонслужба 01

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6146) обстріл (29262) Сумська область (3889)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
андоны... драные андоны... из-под тишка - это так скрепно и па-руцки
показати весь коментар
21.11.2022 10:59 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 11:05 Відповісти
За принципом - хоч не з'їм так понадкушую.
показати весь коментар
21.11.2022 11:12 Відповісти
 
 