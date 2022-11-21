УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10526 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 611 40

Погруддя Пушкіна демонтували у Кременчуці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Кременчук на Полтавщині 21 листопада знесли пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це розповіла речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Пам’ятник перебуватиме на території комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

Демонтували пам’ятник згідно з рішенням Кременчуцької міської ради від 18 листопада "Про організаційно-правові заходи щодо усунення/переміщення об’єкту історії – пам’ятника російському поету і письменнику О.С.Пушкіну з публічного простору м. Кременчука".

Пам’ятник Пушкіну у Кременчуці був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці знесуть пам’ятник Пушкіну

Погруддя Пушкіна демонтували у Кременчуці 01Погруддя Пушкіна демонтували у Кременчуці 02
Погруддя Пушкіна демонтували у Кременчуці 03

Автор: 

демонтаж (193) Кременчук (298) пам’ятник (932) Пушкін Олександр (47)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+20
ой ей ей, шо ж натварили, нєгра - убілі, убілі нєгра, нізачто-ніпрачто, ****, замочілі
показати весь коментар
21.11.2022 11:57 Відповісти
+13
Когда ЗСУ освободят от кацапофашистов донецкую ,луганскую и крымскую область вот там этого гофна вывозить не перевывозить.
показати весь коментар
21.11.2022 12:01 Відповісти
+13
👍👍👍 Правильно зробили....
Де в Україні пам'ятники ШЕКСПІРУ, ЛОРЦІ, БАЙРОНУ, МОНТЕСК'Є?

Одне рашистське гімно під назвою ТОЛСТОЄВСКІЄ...
показати весь коментар
21.11.2022 12:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ой ей ей, шо ж натварили, нєгра - убілі, убілі нєгра, нізачто-ніпрачто, ****, замочілі
показати весь коментар
21.11.2022 11:57 Відповісти
нєгри в ті часи сиділи по лісах і печерах в саванах... самий беспокойний народ шастав по всій доступній цивілізації... спритники різні, від ростовщиків до літераторів і "вчених"...... здогадайся, хто то був???
показати весь коментар
21.11.2022 12:55 Відповісти
його дід був мавром.
показати весь коментар
21.11.2022 16:04 Відповісти
мене більш цікаво, чому цензор.НЕТ - цензурує літернатурне слово "****"?
показати весь коментар
21.11.2022 16:08 Відповісти
собак не любить, ****
показати весь коментар
21.11.2022 20:36 Відповісти
Когда ЗСУ освободят от кацапофашистов донецкую ,луганскую и крымскую область вот там этого гофна вывозить не перевывозить.
показати весь коментар
21.11.2022 12:01 Відповісти
можна использовать в качестве фундамета
показати весь коментар
21.11.2022 12:04 Відповісти
Найкращий коментар ! Ще ями великі перед ремонтом доріг заповнювати .
показати весь коментар
21.11.2022 13:23 Відповісти
не можна в якості фундаментів використовувати імперське лайно.
най переплавляють, після очищення вогнем можна вже і на фундамент.
показати весь коментар
21.11.2022 16:05 Відповісти
З петелькою на шиї він набагато краще виглядає. Святковіше якось, чи символічніше.
показати весь коментар
21.11.2022 12:05 Відповісти
До кобзона.
показати весь коментар
21.11.2022 12:12 Відповісти
И какого размера был бюст у вяликого африканского поэта?
показати весь коментар
21.11.2022 12:23 Відповісти
А еще этот развратник хотел няню споить! Страшно подумать, какие у него были на нее виды!
показати весь коментар
21.11.2022 12:25 Відповісти
Так він її і дрючив . А Дантес не витримав і пристрелив .
показати весь коментар
21.11.2022 13:25 Відповісти
👍👍👍 Правильно зробили....
Де в Україні пам'ятники ШЕКСПІРУ, ЛОРЦІ, БАЙРОНУ, МОНТЕСК'Є?

Одне рашистське гімно під назвою ТОЛСТОЄВСКІЄ...
показати весь коментар
21.11.2022 12:33 Відповісти
Треба ставити пам"ятники нашим, українським поетам, письменникам, композиторам, нашим Героям від часів Святослава до наших днів. А москальські ідоли повинні стояти в наших музеях імперського тоталітаризму, які можна створити в кожному місті України, де нагадувати нащадкам про те з якою антилюдською москальською мерзотою воювали та перемогли їхні діди-прадіди.
показати весь коментар
21.11.2022 13:07 Відповісти
і там будуть проросійські екскурсоводки мозги нашім дітям морочити. Хочете музей русского імперіалізму?
Знайдені на деокупованих територіях України катівні, найліпший музей русского імперіалізму.

Збережить в кожному місті, що зазнало руйнувань внаслідок агресії русскіх пару будинків (тільки забезпечити), так як вони є, обгорілі, зруйновані. В Маріуполі можна цілий мікрорайон зберегти так як зараз є, і на кожному будинку написати скільки і за яких обставни тут загинуло українських людей, дітей.

Ось і будуть самі правильні музеї.

А ті надгруддя, пам"ятники - їх же робили з пропогандистською метою, а не з метою розкриття правди (щоб вони правду показували, треба пушкіна зображувати волоцюгою і підлабузником царя, а катьку другу - курвою неуйомною, і безжальною наволоччю.)
Тому вони не підходять, щоб "нагадувати нащадкам про те, з якою антилюдською москальською мерзотою воювали та перемогли їхні діди-прадіди."
показати весь коментар
21.11.2022 16:16 Відповісти
ваша вільна трактовка моїх слів геть не відповідає змісту мого посту. Не треба примітивно сприймати поняття "музей імперського тоталітаризму" і вважати, що там будуть стояти лише погруддя пушкіну, а гідами будуть рускагаварящіє совкодрочери-відставкі ФСБешники... з таким спрощеним підходом можна будь-які слова вивернути та перекрутити. Питання - нащо це робити? Чи просто заманулося вставити свої 5 копійок? Ну то буває...
показати весь коментар
21.11.2022 22:11 Відповісти
ранш треба позбавитися москальскоі сволоти тіпа терехова і того що в одесі сидить..
показати весь коментар
21.11.2022 13:15 Відповісти
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
показати весь коментар
21.11.2022 13:36 Відповісти
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, в мундирах, голубые,
И ты, им преданный народ.
показати весь коментар
21.11.2022 13:54 Відповісти
Взагалі-то краще зайнялися би чисткою зливової каналізації, люди пишуть, що при навіть невеликому дощу усе затоплює. Але мабуть - "не на часі"(с)
показати весь коментар
21.11.2022 13:37 Відповісти
Это через 30 лет Независимости???
Чем вы все эти годы занимались ????
По всем закоулкам Украины памятники кацапсинами ставили ????

показати весь коментар
21.11.2022 14:03 Відповісти
Не до того було....Країну грабували.
показати весь коментар
21.11.2022 14:45 Відповісти
Стропалю респект. То як справжній козак той зашморг йому на шею накинув. Дуже сподіваюсь що місто Дніпро теж того дочекаєця, готовий бути безоплатним стропалєм. Мера нашого рускоязичного теж можна демонтувати захисник культури хєров.
показати весь коментар
21.11.2022 14:13 Відповісти
Це добре що демонтували так і треба діяти, але некоректно та смішно, коли цю тему деякі учасники на форумі обговорюють та залишають коментарі рідною мовою поета
показати весь коментар
21.11.2022 14:15 Відповісти
Потомков негров обижают,расизм однако.
показати весь коментар
21.11.2022 14:53 Відповісти
він потомок маврів і русскіх дворян.
показати весь коментар
21.11.2022 16:07 Відповісти
кацапы долго говорили о русофобии - все исполнилось как они и хотели.
показати весь коментар
21.11.2022 15:32 Відповісти
Dreams come true!
показати весь коментар
21.11.2022 22:59 Відповісти
показати весь коментар
21.11.2022 16:16 Відповісти
Загалом критично відносився до скидань пам'ятників митцям, це ж не політики. Потім почитав, а там той же самий руський мир з завуальованими обіцянками можем повторить. Так що все правильно зробили.

О чем шумите вы, народные витии?
Зачем анафемой грозите вы России?
Что возмутило вас? волнения Литвы?
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы.

Уже давно между собою
Враждуют эти племена;
Не раз клонилась под грозою
То их, то наша сторона.
Кто устоит в неравном споре:
Кичливый лях, иль верный росс?
Славянские ль ручьи сольются в русском море?
Оно ль иссякнет? вот вопрос.

Оставьте нас: вы не читали
Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда
Сия семейная вражда;
Для вас безмолвны Кремль и Прага;
Бессмысленно прельщает вас
Борьбы отчаянной отвага -
И ненавидите вы нас…

За что ж? ответствуйте: за то ли,
Что на развалинах пылающей Москвы
Мы не признали наглой воли
Того, под кем дрожали вы?
За то ль, что в бездну повалили
Мы тяготеющий над царствами кумир
И нашей кровью искупили
Европы вольность, честь и мир?..

Вы грозны на словах - попробуйте на деле!
Иль старый богатырь, покойный на постеле,
Не в силах завинтить свой измаильский штык?
Иль русского царя уже бессильно слово?
Иль нам с Европой спорить ново?
Иль русский от побед отвык?
Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?..
Так высылайте ж к нам, витии,
Своих озлобленных сынов:
Есть место им в полях России,
Среди нечуждых им гробов.

Пушкин 1831
показати весь коментар
21.11.2022 16:37 Відповісти
а ще він "гавриліаду" написав. коли мацковські попи стануть на захист памятника - нагадайте їм про це. хоч їм похер, вони он сталіна боготворять.
показати весь коментар
21.11.2022 20:47 Відповісти
Цитата із Гавриліади на згадку попам від мавра безбожника))
:
Он улетел. Усталая Мария
Подумала: «Вот шалости какие!
Один, два, три! - как это им не лень?
Могу сказать, перенесла тревогу:
Досталась я в один и тот же день
Лукавому, архангелу и богу».
показати весь коментар
22.11.2022 11:47 Відповісти
я раніше не розумів причини, чому одного поета чи письменника царських часів совецька власть взагалі не згадує навіть, хоча в його часи він був популярним серед читачів, а других, окремих так і вулиці і пам'ятники і прямо ледь не ікони з них ліпили. Але ось відповідь: пушкін - імперець і безбожник. Жив би при большевиках, був би лівою рукою дзержинського чи троцького. Він би точно не зупинився б ні на мить у питанні голодомору українців.
показати весь коментар
22.11.2022 19:44 Відповісти
Поклали імперця в машину, яка возить сміття і повезли на сміття, де і є сьогогдні місце всьому, що пов'язано з московією, яка у 1721 році себе назвала Росією, вкравши нашу історію. Коли вже почнуть виганяти і московських попів з наших храмів? Не на часі? Мабуть зразу після виборів Президента.
показати весь коментар
21.11.2022 17:02 Відповісти
Интересно , этот ***.....ь и сексот , хоть раз был в Кременчуге Совок из него сделал идола , как и с Циолковского . Общества пушкиноведов , только чего стоят
показати весь коментар
22.11.2022 10:09 Відповісти
 
 