Погруддя Пушкіна демонтували у Кременчуці. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У місті Кременчук на Полтавщині 21 листопада знесли пам’ятник російському поетові Олександру Пушкіну.

Про це розповіла речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Пам’ятник перебуватиме на території комунального підприємства "Благоустрій Кременчука".

Демонтували пам’ятник згідно з рішенням Кременчуцької міської ради від 18 листопада "Про організаційно-правові заходи щодо усунення/переміщення об’єкту історії – пам’ятника російському поету і письменнику О.С.Пушкіну з публічного простору м. Кременчука".

Пам’ятник Пушкіну у Кременчуці був розташований на бульварі Пушкіна, який 18 листопада перейменували на бульвар Українського Відродження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кременчуці знесуть пам’ятник Пушкіну



