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"Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів на фронті. ФОТО

Українські військові по всій лінії фронту отримають нові снаряди калібру 152 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Facebook-сторінку ДК "Укроборонпром".

"Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО, - "Укроборонпром"

Укроборонпром анонсував появу нових 152 мм снарядів на фронті 01

Автор: 

зброя (7540) Укроборонпром (1739)


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Топ коментарі
+32
З Днем Свободи і Гідності! Горіть в пеклі москалі
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21.11.2022 12:23 Відповісти
+27
Поменьше бы пафоса и саморекламы от Укроборонпрома и побольше дела и не только по снарядам кстати
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21.11.2022 12:28 Відповісти
+17
Якщо це правда, то супер.
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21.11.2022 12:35 Відповісти
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З Днем Свободи і Гідності! Горіть в пеклі москалі
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21.11.2022 12:23 Відповісти
Поменьше бы пафоса и саморекламы от Укроборонпрома и побольше дела и не только по снарядам кстати
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21.11.2022 12:28 Відповісти
Пафос? Тут кожний снаряд на вагу золота, то такий пафос нехай буде. Тим паче це уже було заявлено. Це ще не усі смертельні подарунки оркам
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21.11.2022 12:36 Відповісти
Мене це надихає, москалів - не впевен.
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21.11.2022 12:29 Відповісти
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21.11.2022 14:37 Відповісти
Нкконецто наше подехало!Слава Украине!Смерть оркам!
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21.11.2022 12:34 Відповісти
Якщо це правда, то супер.
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21.11.2022 12:35 Відповісти
Це добре. Дуже добре.
Якщо це будуть товарні партії .
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21.11.2022 13:13 Відповісти
Одне погано у цій новині - "отримують вже незабаром", а не - вже отримали.
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21.11.2022 13:29 Відповісти
зброя як і гроші любить тишу а кацапи хай "почують" і "відчують" на своїх позиціях
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21.11.2022 13:32 Відповісти
Цікаво! Це ті "погані" снаряди,які почали виробляти і випробовувати у 2018 році,а у 2019 виробництво закрили,бо зезидент вирішив що і тих що є забагато?
А гроші потрібні на інше!
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21.11.2022 14:28 Відповісти
так що без доріг лишимося? все на снаряди?
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21.11.2022 15:54 Відповісти
Власне! Нефіг перед війною, та підчас війни будувати панцерштрассе для ворога!
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21.11.2022 16:07 Відповісти
 
 