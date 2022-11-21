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"Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів на фронті. ФОТО
Українські військові по всій лінії фронту отримають нові снаряди калібру 152 мм.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Facebook-сторінку ДК "Укроборонпром".
"Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+32 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар21.11.2022 12:23 Відповісти Посилання
+27 дмитрий #513526
показати весь коментар21.11.2022 12:28 Відповісти Посилання
+17 Саша Попов #524758
показати весь коментар21.11.2022 12:35 Відповісти Посилання
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