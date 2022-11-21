"Укроборонпром" анонсував появу нових 152 мм снарядів на фронті. ФОТО

Українські військові по всій лінії фронту отримають нові снаряди калібру 152 мм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Facebook-сторінку ДК "Укроборонпром".

"Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато", - йдеться в повідомленні.

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