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Новини Війна
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Україна вироблятиме важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами НАТО, - "Укроборонпром"

нато

ДК "Укроборонпром" вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку щонайменше з 6-ма країнами-членами НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу державного концерну у Телеграмі.

"Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з 6-ма країнами-членами Альянсу. Польща, Чехія, Франція, Данія та ще кількома, укладені угоди з якими не передбачають розголошення будь-яких даних. Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння", - йдеться в повідомленні.

Зауважується, що для цього використовуються як наявні потужності, так і новостворені у безпечних місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Виробництво військової техніки та боєприпасів: "Укроборонпром" і Міноборони Чехії створюють спільний оборонний кластер

Однією з останніх укладених угод була угода з Чехією. Державний концерн "Укроборонпром" і Міжурядова агенція оборонної співпраці при Міністерстві оборони Чеської Республіки домовились про створення спільного оборонного кластеру.

Документ передбачає виробництво військової техніки; збільшення обсягів виготовлення боєприпасів різних калібрів; розбудову сервісних хабів з обслуговування та ремонту озброєння та техніки; співпрацю у сфері високих технологій, зокрема, створення спільних науково-дослідних центрів.

"Для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи нових Укроборонпром та Міністерство закордонних справ домовилися про подальшу координацію дій. Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України", - додали в Укроборонпромі.

Автор: 

зброя (7526) Укроборонпром (1739)


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Топ коментарі
+20
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18.11.2022 19:38 Відповісти
+16
Який президент, такий і парад на День Незалежності
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18.11.2022 19:50 Відповісти
+10
Дуже гарна новина...
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18.11.2022 19:26 Відповісти
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Дуже гарна новина...
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18.11.2022 19:26 Відповісти
Військово-промислові кластери з країнами НАТО - найкраще організаційне рішення для створення надійного тилу перемоги України. Рашисти отримали у спадок від СРСР, та власними зусиллями створили величезні запаси зброї, ***********, готуючись до війни не тільки з Україною. І тому цілеспрямовано, через агентуру та корисних ідіотів послаблювали обороноздатність НАТО. Зокрема, за часів Меркель бундесвер був значно скорочений. Через пацифістську політику та систематичне недофінансування у більшості країн НАТО скорочувалось виробництво зброї та ***********. Настав час виправити трагічні помилки. Надійний тил Україна-НАТО, разом із США, та всіма дружніми країнами, допоможе забезпечити ЗСУ всім необхідним і достатнім для перемоги над рашистами.
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18.11.2022 23:24 Відповісти
Это хорошо. Что, оказалось современное оружие важнее свежего асфальта? Неужели асфальтом воевать не получается?
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18.11.2022 19:27 Відповісти
нет. єто просто ложь
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18.11.2022 19:53 Відповісти
Друже, тебе штирить. Вийди на балкон, подихай
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19.11.2022 09:25 Відповісти
Головне щоб фінансування проектів та їх результати строго контролювались заходом.
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18.11.2022 19:31 Відповісти
А чим ви цапи зелені три роки займалися?!
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18.11.2022 19:34 Відповісти
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18.11.2022 19:38 Відповісти
Який президент, такий і парад на День Незалежності
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18.11.2022 19:50 Відповісти
3 роки пройшло, а того зайчика досі хочеться прикласти важким тупим предметом проміж вушок
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19.11.2022 10:15 Відповісти
Аяк нащот украсти бабла
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18.11.2022 19:34 Відповісти
Кацапюр там не буде то є шанс що невкрадуть!
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18.11.2022 19:55 Відповісти
Others than Khazaxs will steal it then.

If not Krupp-Oligarchs, then the Worker's Union of Metallurgists.
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18.11.2022 20:06 Відповісти
Слава богу. Особенно выгодно со смежниками Польшей и Словакией, бо мы генетически - братья и враг у нас - общий.
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18.11.2022 19:37 Відповісти
Ruzzki Mir, Leninists or Russians ?
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18.11.2022 20:01 Відповісти
сруцкий миг, сифилитик мосКа ор напарашники? - Дык, это 3 в одном - лаптестан.
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18.11.2022 20:11 Відповісти
"srutsky moment, syphilitic moska op parashniks? - Duc, this is 3 in one - laptestan."

Is that modern Ukrainian language,
after some spelling reforms ?

I translate it as

"CCCP-Russki object,
syphillic Moscow
President's Office -
(germ.) Dussel (stupid) ,
they are all 3 at once - Lawless-Stan (stan = country)
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18.11.2022 21:00 Відповісти
Russian moment, syphilitic (Lenin) or Russians? - This is 3 in one - Russia.
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18.11.2022 21:13 Відповісти
Russian moment

https://dnepr.express/storage/media/publishing-media/2022/03/06/1646588273-pjwd9/conversions/photo-2022-03-06-19-31-30-optimized.jpg
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18.11.2022 21:47 Відповісти
syphilitic lenin
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18.11.2022 21:49 Відповісти
Russians

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18.11.2022 21:55 Відповісти
This is 3 in one - Russia(LAPTESTAN).

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18.11.2022 22:03 Відповісти
Лапти - russian shoes. ЛАПТЕСТАН - country of Russian bast shoes.

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18.11.2022 22:09 Відповісти
Лапти(LAPTY) - russian shoes. ЛАПТЕСТАН(LAPTESTAN) - country of Russian bast shoes.
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18.11.2022 22:17 Відповісти
Возмущен, где наш главный специалист по этому вопросу. ДАешь Словакия,Украина - дружба.
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18.11.2022 20:06 Відповісти
От нахєра про це *******🤔 Ще б сказали де, коли і в якій кількості, дебіли... ***
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18.11.2022 19:39 Відповісти
Аби нашому ягняті вовка з'їсти,
коли чекати??????, 9 місяців соплі жують, а це розчухалися, не вірю про Зєлі ніхрен..на ми не побачімо, тільки Арахамії дрони по 100 тисяч. Бакосів, не ударні!!!!!
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18.11.2022 19:39 Відповісти
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18.11.2022 19:47 Відповісти
Probably forced labourers from Ukraine were used to
manufacture those Vergeltungswaffe.

Let the dead bury their dead.

Please!

Aren't there Ukrainian manufacturers of Soviet times like Antonov,
to advertise?
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18.11.2022 19:58 Відповісти
fau 2 was built by concentration camp prisoners, this simplifies the task in our time when there are a lot of specialists and skilled workers
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18.11.2022 23:55 Відповісти
Халва, халва!
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18.11.2022 19:54 Відповісти
Це вже гарна справа!
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18.11.2022 19:56 Відповісти
Е, падажжі! Акакжиж асфальт!?
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18.11.2022 20:14 Відповісти
Волію чути не про те, як буде фантастично колись у майбутньому, а вислуховувати доконані дієслова - збудували, почали випускати, надійшло до війська! До речі - скільки там батарей "Нептунів" поставили на озброєння? А ракет до них? А, ну так, Державна таємниця!

Бо як послухаєш обіцянки, то і Овоч був класним президентом, хоча Зеля його і переплюнув у своїх фантазіях.
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18.11.2022 20:17 Відповісти
Чероез чотири роки війни при твоїй каденції? А що робив до цього? Де бюджетні гроші? Хіба щось важче "Бені" може бути в Україні?
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18.11.2022 20:23 Відповісти
Ракети! Ракети треба!!!!!!!
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18.11.2022 20:29 Відповісти
Знову у наступному часі.Може краще не ******* зараз,а написати потім,що Україна ВИРОБЛЯЄ?
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18.11.2022 20:38 Відповісти
зарано радіти,це тільки плани,а зброя потрібна на вчора.
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18.11.2022 21:43 Відповісти
Аха.
Захід робить зброю, а ці - кладуть для них асфальт і ляпають язиками в телемарафоні.
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19.11.2022 00:13 Відповісти
Ага, чехи и словаки будут разрабатывать, а мы осуществлять узловую сборку.
ПС. Укроборонпром - говно.
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19.11.2022 00:45 Відповісти
Резников и МО - зелёное политговно.
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19.11.2022 10:05 Відповісти
Это если НАТО не примет решения не помогать Украине. Вот решат "остановить эскалацию" и привет. В рамках НАТО например Турции запросто перестает поставлять комплектующие на военную технику. Например Канада перестала поставлять комплектующие на Байрактары. По той же причине.
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19.11.2022 09:34 Відповісти
Вообще у укроборонпрома уродцы всякие получаются, а не ВиВТ. Посморим, может со странами НАТО что-то приличное и выйдет.
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19.11.2022 09:57 Відповісти
С учетом заявлений Президента, что все коррупционеры смылись за границу
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19.11.2022 09:58 Відповісти
Все планы Зе в будущем времени.А в настоящем - только асфальт в голове.
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19.11.2022 10:06 Відповісти
Коли вже цім базікам з оборонпрому ,да і ОП, відріжуть язикі за базікання??? Сукі робіть щось для розвитку озброєння ,а не займайтесь пустими балачками Да і робиться це тихо,а не розголошувати свої плани---це вимога законів війни.
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19.11.2022 10:30 Відповісти
Хоть бы это было так...Надеюсь на это
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19.11.2022 21:38 Відповісти
 
 