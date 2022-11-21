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Новини Фото Війна
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Виявлено 4 катівні у Херсоні, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб РФ у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

"Про це свідчать виявлені документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Вилучено частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство", - йдеться у повідомленні.

Виявлено 4 катівні у Херсоні, - Офіс генпрокурора 01

Під час проведення слідчих дій з потерпілим у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

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Наразі встановлюються всі потерпілі від дій представників країни-агресора. Триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Робота щодо встановлення місць розташування катівень та незаконних місць тримання людей триває. Правоохоронці продовжують збирати доказову базу для встановлення правосуддя над російськими військовими.

Автор: 

катування (611) Херсон (3444) Офіс Генпрокурора (3282) Херсонська область (5887)


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як би не складалось все далі, не дамо замовчати питання про розмінування чонгару.
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21.11.2022 13:21 Відповісти
Наумова оголосили в розшук?
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21.11.2022 13:33 Відповісти
А вiн шось поганого говоров про Зе ?
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21.11.2022 15:54 Відповісти
Так ото ж...
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21.11.2022 18:17 Відповісти
 
 