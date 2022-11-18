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На Херсонщині росіяни тримали в катівнях навіть підлітків, - Лубінець. ВIДЕО

В катівнях на Херсонщині тримали навіть дітей, жорстокість була ще більшою ніж на інших окупованих територіях.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що визволення від російських військових Херсонщини відкрило нові факти жорстокого поводження — жителі області піддавалися жорстокішим методам катування, ніж в тих областях, що раніше були під тимчасовою окупацією – Харківщина, Київщина, Чернігівщина, передає Цензор.НЕТ.

"На території вказаних областей ми фіксували катівні, але на території Херсонської області вперше були встановлені факти (зі свідчення людей, які перебували в цих катівнях), що одночасно в камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. Тортури, побиття, сексуальне насильство, але чоловіків і жінок разом — не тримали. При чому, їх не випускали тижнями. Навіть в туалет треба було ходити жінкам при чоловіках, а чоловікам – при жінках", - розповів омбудсмен.

Лубінець зазначає, що є ще одна відмінність: у кожній камері були встановлені відеокамери для спостереження, запис вівся зі звуком. За його словами, люди, які піддавалися тортурам це зрозуміли, бо як тільки херсонці починали говорити про окупацію, то миттєво до камер забігали люди в масках і всіх жорстоко били.

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При цьому він вказав, що ще однією відмінністю було те, що була окрема камера, де тримали підлітків.

"Третя відмінність: тут була окрема камера, де тримали підлітків. Ми зараз встановлюємо їхній вік. Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14. І хрестика, якого я вчора показував на відео, зробив 19-тирічний хлопець, який перебував тут — у катівні. В інших областях ми не виявляли камер для дітей чи підлітків. А тут — це не діяло", - зазначив він.

Лубінець зазначає, що з точки зору Міжнародного гуманітарного права, ми спостерігаємо погіршення поводження з цивільними громадянами України. Це найгірші і найцинічніші прояви порушення Женевських конвенцій.

"Для мене це виглядає так, що коли представники РФ бачили людей з проукраїнським світоглядом, то це їх ще більше провокувало вдаватися до надзвичайно жорстокого поводження з місцевим населенням. Це не просто залякування, як було раніше, це більш показово, жорстоко, щоб всі про це знали. Мета — зламати херсонців для того, аби вони боялися, мовчали, не виходили на мітинги, де озвучували свою приналежність до України. Це очевидне придушенням громадського спротиву з елементами воєнних злочинів проти людяності", - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини .

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Лубінець зазначає, що попри те, що вони ховали свої обличчя від херсонців за масками, відомо, що катували наших людей представники росгвардії та військовослужбовці російської армії.

Автор: 

армія рф (17801) підлітки (422) катування (608) Херсон (3434) Лубінець Дмитро (616) воєнні злочини (1876) Херсонська область (5874)


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Топ коментарі
+23
думаю багато з того що приписують "фошистам" зробили саме кацапи, як це було в Катині
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18.11.2022 21:45 Відповісти
+17
Фашисты такого не делали как эти ху.ловские твари. Что б вы все кацапские выплятки подыхали в муках.
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18.11.2022 21:42 Відповісти
+14
Не тех мы всю жизнь называли фашистами. У меня две бабушки пережили войну в разных областях Украины притом и никто не видел чтобы немцы творили хоть что то подобное. Скорее наоборот относились более уважительно к людям чем когда вернулась красная армия
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18.11.2022 21:54 Відповісти
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Фашисты такого не делали как эти ху.ловские твари. Что б вы все кацапские выплятки подыхали в муках.
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18.11.2022 21:42 Відповісти
думаю багато з того що приписують "фошистам" зробили саме кацапи, як це було в Катині
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18.11.2022 21:45 Відповісти
Може наші побажання , все - таки матеріалізуються 😕
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18.11.2022 21:46 Відповісти
Не тех мы всю жизнь называли фашистами. У меня две бабушки пережили войну в разных областях Украины притом и никто не видел чтобы немцы творили хоть что то подобное. Скорее наоборот относились более уважительно к людям чем когда вернулась красная армия
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18.11.2022 21:54 Відповісти
У меня бабушка 1901 г. р. мама 25г.р. тетка родная 28 г.р. Одеяла оставляли, шоколад давали, овсянки много, ножики перочинные дядям моим 31 и 35 г.р. Это в Харькове 1941г. Что ели сами, давали обязательно. При ночевках. Из дома не выгоняли. На одну две кровати всех отправляли в меньшую комнату. Мыла туалетного давали пахучего, запомнила мама лавандовое и хоз-мыло качественное конечно. Мелочей всяких, иглы, зажигалки.
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18.11.2022 22:26 Відповісти
А еще немцы отпускали пленных если за ними приходили их жены. Моя бабушка своего мужа так из плена забрала. Потом обнаглели и других мужиков начали из плена забирать говоря что ето их мужья. Еще немцы платили за работу. Платили копейки конечно не разгуляешься но ето было лучше чем бесплатно за трудодни вкалывать на советскую власть. Так же как и впервые попробовали настоящий шоколад которым немцы угощали или меняли на яйца или молоко. А прабабушкк увезли в Германию. Так тоже не жаловалась. Говорила что работала на ферме вместе с хозяевами и за одним столом ели то что и хозяева. Ето даже близко не можно сравнивать куда за разные надуманные провинности вывозили комунисты в трудовые лагеря, откуда 80% не возвращались.
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18.11.2022 22:47 Відповісти
Аналогічним чином. Дідусь говорив, що німці поводилися пристойно, на відміну від совєтів. Але потім він завжди додавав, що вони спалювали євреїв у сусідньому селі, і це було неправильно.
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19.11.2022 00:48 Відповісти
Смерть рашинським катам і смерть кремлівському фюреру , який жорстоко намагається знищити нашу націю 😠
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18.11.2022 21:43 Відповісти
Ну как видим США нам предлагают оставить все как есть, наши земли и наших людей на растерзание террористам и нелюдям. Ради *мира*. Какого миря бл***дь? Вот етого мира США и некоторые европейцы хотят по всей Украине? Да пускай лучше будет вечная война чем русофашистский *мир* в концлагерях смерти. Поверьте, лучше жить под обстрелами чем лежать на столе у извергов КГБ.
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18.11.2022 21:45 Відповісти
Папу римського туди і трубою по колінах та ногах, може прозріє.
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18.11.2022 21:49 Відповісти
як показує практика воювати з кацапами не так страшно як "миритися"
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18.11.2022 21:50 Відповісти
На якомусь етапі кількість катівень в Херсоні і області вже неможливо було порахувати… більше місяця провів там мій родич, товариш 17днів у Сімферопольському СІЗО
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18.11.2022 21:52 Відповісти
Воістину "братскій народ"!
Є така німецька приказка: «Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag'ich Dir den Schadel ein»
Тобто, "Якщо ти не бажаєш бути моїм братом, я проламаю тобі череп".
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18.11.2022 21:56 Відповісти
о, так це своє "ти мєня уважаєш?!" русскіє від німців запозичили?
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19.11.2022 21:43 Відповісти
Навряд.
У німців - це майстерний сарказм, у рузьке - "широкая душа, за которой ни шиша" та сирітське бажання відчути себе людиною хоч за пляшкою.
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19.11.2022 21:49 Відповісти
Чому це не розказують европейцам в новинах?

гнать ткаченко в шею
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18.11.2022 22:08 Відповісти
Если бы мы послушались капитулянтов и пошли на *переговоры* и *мирный план* с ******, то мы бы тоже не знали всего етого. На то рашисты и рассчитывали что никто ничего не узнает. Они же не догадывались что мы освободим свою землю. А то что мы узнаем что рашисты творили на окупрованном дамбасе и откроем сотни братских могил и шахт то весь мир ужаснется. Видимо многие политики замешанные в делишки с ******, не хотят чтобы мы освободили всю Украину и все открыли.
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18.11.2022 22:30 Відповісти
Я наблюдаю за новостями в Словакии - складывается впечатление, что редактора оберегают имидж раши . Может им за это платит Росссотрудничество ?
Тут ещё копать и копать
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18.11.2022 22:36 Відповісти
 
 