В Херсонской области россияне держали в пыточных даже подростков, - Лубинец. ВИДЕО

В пыточных на Херсонщине держали даже детей, жестокость была еще больше, чем на других оккупированных территориях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что освобождение от российских военных Херсонщины открыло новые факты жестокого обращения — жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, передает Цензор. НЕТ.

"На территории указанных областей мы фиксировали застенки, но на территории Херсонской области впервые были установлены факты (из свидетельств людей, которые находились в этих пыточных), которые одновременно в камерах пыточных неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе не держали. Причем их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах", – рассказал омбудсмен.

Лубинец отмечает, что есть еще одно отличие: в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения, запись велась со звуком. По его словам, люди, которые подвергались пыткам, это поняли, потому что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

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При этом он указал, что еще одним отличием было то, что была отдельная камера, где держали подростков.

"Третье отличие: здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые парни выглядели примерно на лет 14. И крестик, который я вчера показывал на видео, сделал 19-летний парень, находившийся здесь — в пыточной. В других областях мы не обнаруживали камер для детей или подростков. А здесь — это не действовало", - отметил он.

Лубинец отмечает, что с точки зрения Международного гуманитарного права мы наблюдаем ухудшение обращения с мирными гражданами Украины. Это самые плохие и циничные проявления нарушения Женевских конвенций.

"Для меня это выглядит так, что когда представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это не просто устрашение, как было раньше, это более показательно, жестоко, чтобы все об этом знали. Цель — сломать херсонцев для того, чтобы они боялись, молчали, не выходили на митинги, где озвучивали свою принадлежность к Украине. Это очевидно подавлением общественного сопротивления с элементами военных преступлений против человечности", - подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Лубинец отмечает, что, несмотря на то, что они прятали свои лица от херсонцев за масками, известно, что пытали наших людей представители росгвардии и военнослужащие российской армии.