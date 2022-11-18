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В Херсонской области россияне держали в пыточных даже подростков, - Лубинец. ВИДЕО

В пыточных на Херсонщине держали даже детей, жестокость была еще больше, чем на других оккупированных территориях.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что освобождение от российских военных Херсонщины открыло новые факты жестокого обращения — жители области подвергались более жестоким методам пыток, чем в тех областях, которые раньше были под временной оккупацией – Харьковщина, Киевщина, Черниговщина, передает Цензор. НЕТ.

"На территории указанных областей мы фиксировали застенки, но на территории Херсонской области впервые были установлены факты (из свидетельств людей, которые находились в этих пыточных), которые одновременно в камерах пыточных неделями круглосуточно держали мужчин и женщин вместе. Пытки, избиения, сексуальное насилие, но мужчин и женщин вместе не держали. Причем их не выпускали неделями. Даже в туалет нужно было ходить женщинам при мужчинах, а мужчинам – при женщинах", – рассказал омбудсмен.

Лубинец отмечает, что есть еще одно отличие: в каждой камере были установлены видеокамеры для наблюдения, запись велась со звуком. По его словам, люди, которые подвергались пыткам, это поняли, потому что как только херсонцы начинали говорить об оккупации, то мгновенно в камеры забегали люди в масках и всех жестоко избивали.

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При этом он указал, что еще одним отличием было то, что была отдельная камера, где держали подростков.

"Третье отличие: здесь была отдельная камера, где держали подростков. Мы сейчас устанавливаем их возраст. Люди рассказывают, что некоторые парни выглядели примерно на лет 14. И крестик, который я вчера показывал на видео, сделал 19-летний парень, находившийся здесь — в пыточной. В других областях мы не обнаруживали камер для детей или подростков. А здесь — это не действовало", - отметил он.

Лубинец отмечает, что с точки зрения Международного гуманитарного права мы наблюдаем ухудшение обращения с мирными гражданами Украины. Это самые плохие и циничные проявления нарушения Женевских конвенций.

"Для меня это выглядит так, что когда представители РФ видели людей с проукраинским мировоззрением, это их еще больше провоцировало прибегать к чрезвычайно жестокому обращению с местным населением. Это не просто устрашение, как было раньше, это более показательно, жестоко, чтобы все об этом знали. Цель — сломать херсонцев для того, чтобы они боялись, молчали, не выходили на митинги, где озвучивали свою принадлежность к Украине. Это очевидно подавлением общественного сопротивления с элементами военных преступлений против человечности", - подчеркнул уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

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Лубинец отмечает, что, несмотря на то, что они прятали свои лица от херсонцев за масками, известно, что пытали наших людей представители росгвардии и военнослужащие российской армии.

армия РФ (19650) подростки (460) пытки (843) Херсон (2890) Лубинец Дмитрий (482) военные преступления (1451) Херсонская область (4884)


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Топ комментарии
+23
думаю багато з того що приписують "фошистам" зробили саме кацапи, як це було в Катині
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18.11.2022 21:45 Ответить
+17
Фашисты такого не делали как эти ху.ловские твари. Что б вы все кацапские выплятки подыхали в муках.
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18.11.2022 21:42 Ответить
+14
Не тех мы всю жизнь называли фашистами. У меня две бабушки пережили войну в разных областях Украины притом и никто не видел чтобы немцы творили хоть что то подобное. Скорее наоборот относились более уважительно к людям чем когда вернулась красная армия
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18.11.2022 21:54 Ответить
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Фашисты такого не делали как эти ху.ловские твари. Что б вы все кацапские выплятки подыхали в муках.
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18.11.2022 21:42 Ответить
думаю багато з того що приписують "фошистам" зробили саме кацапи, як це було в Катині
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18.11.2022 21:45 Ответить
Може наші побажання , все - таки матеріалізуються 😕
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18.11.2022 21:46 Ответить
Не тех мы всю жизнь называли фашистами. У меня две бабушки пережили войну в разных областях Украины притом и никто не видел чтобы немцы творили хоть что то подобное. Скорее наоборот относились более уважительно к людям чем когда вернулась красная армия
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18.11.2022 21:54 Ответить
У меня бабушка 1901 г. р. мама 25г.р. тетка родная 28 г.р. Одеяла оставляли, шоколад давали, овсянки много, ножики перочинные дядям моим 31 и 35 г.р. Это в Харькове 1941г. Что ели сами, давали обязательно. При ночевках. Из дома не выгоняли. На одну две кровати всех отправляли в меньшую комнату. Мыла туалетного давали пахучего, запомнила мама лавандовое и хоз-мыло качественное конечно. Мелочей всяких, иглы, зажигалки.
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18.11.2022 22:26 Ответить
А еще немцы отпускали пленных если за ними приходили их жены. Моя бабушка своего мужа так из плена забрала. Потом обнаглели и других мужиков начали из плена забирать говоря что ето их мужья. Еще немцы платили за работу. Платили копейки конечно не разгуляешься но ето было лучше чем бесплатно за трудодни вкалывать на советскую власть. Так же как и впервые попробовали настоящий шоколад которым немцы угощали или меняли на яйца или молоко. А прабабушкк увезли в Германию. Так тоже не жаловалась. Говорила что работала на ферме вместе с хозяевами и за одним столом ели то что и хозяева. Ето даже близко не можно сравнивать куда за разные надуманные провинности вывозили комунисты в трудовые лагеря, откуда 80% не возвращались.
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18.11.2022 22:47 Ответить
Аналогічним чином. Дідусь говорив, що німці поводилися пристойно, на відміну від совєтів. Але потім він завжди додавав, що вони спалювали євреїв у сусідньому селі, і це було неправильно.
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19.11.2022 00:48 Ответить
Смерть рашинським катам і смерть кремлівському фюреру , який жорстоко намагається знищити нашу націю 😠
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18.11.2022 21:43 Ответить
Ну как видим США нам предлагают оставить все как есть, наши земли и наших людей на растерзание террористам и нелюдям. Ради *мира*. Какого миря бл***дь? Вот етого мира США и некоторые европейцы хотят по всей Украине? Да пускай лучше будет вечная война чем русофашистский *мир* в концлагерях смерти. Поверьте, лучше жить под обстрелами чем лежать на столе у извергов КГБ.
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18.11.2022 21:45 Ответить
Папу римського туди і трубою по колінах та ногах, може прозріє.
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18.11.2022 21:49 Ответить
як показує практика воювати з кацапами не так страшно як "миритися"
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18.11.2022 21:50 Ответить
На якомусь етапі кількість катівень в Херсоні і області вже неможливо було порахувати… більше місяця провів там мій родич, товариш 17днів у Сімферопольському СІЗО
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18.11.2022 21:52 Ответить
Воістину "братскій народ"!
Є така німецька приказка: «Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag'ich Dir den Schadel ein»
Тобто, "Якщо ти не бажаєш бути моїм братом, я проламаю тобі череп".
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18.11.2022 21:56 Ответить
о, так це своє "ти мєня уважаєш?!" русскіє від німців запозичили?
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19.11.2022 21:43 Ответить
Навряд.
У німців - це майстерний сарказм, у рузьке - "широкая душа, за которой ни шиша" та сирітське бажання відчути себе людиною хоч за пляшкою.
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19.11.2022 21:49 Ответить
Чому це не розказують европейцам в новинах?

гнать ткаченко в шею
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18.11.2022 22:08 Ответить
Если бы мы послушались капитулянтов и пошли на *переговоры* и *мирный план* с ******, то мы бы тоже не знали всего етого. На то рашисты и рассчитывали что никто ничего не узнает. Они же не догадывались что мы освободим свою землю. А то что мы узнаем что рашисты творили на окупрованном дамбасе и откроем сотни братских могил и шахт то весь мир ужаснется. Видимо многие политики замешанные в делишки с ******, не хотят чтобы мы освободили всю Украину и все открыли.
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18.11.2022 22:30 Ответить
Я наблюдаю за новостями в Словакии - складывается впечатление, что редактора оберегают имидж раши . Может им за это платит Росссотрудничество ?
Тут ещё копать и копать
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18.11.2022 22:36 Ответить
 
 