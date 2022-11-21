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Новини Фото Війна
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Сьогодні рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини. ФОТОрепортаж

Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

З 11:20 до 11:30 повідомили про 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Рожковичі. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Сьогодні рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини 01
Сьогодні рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини 02
Сьогодні рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини 03
Сьогодні рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини 04

Також читайте: Окупанти обстріляли Сумщину, під вогнем три громади, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

армія рф (17866) Сумська область (3889)


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кацапи - дегенерати
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21.11.2022 13:41 Відповісти
 
 