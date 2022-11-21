Сьогодні рашисти знову обстріляли прикордоння Сумщини. ФОТОрепортаж
Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Сумщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".
З 11:20 до 11:30 повідомили про 10 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Рожковичі. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
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показати весь коментар21.11.2022 13:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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