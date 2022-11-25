УКР
Рига закупила для Києва генератори та теплові гармати. ФОТО

Ризька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv провела тендер із закупівлі 84 електрогенераторів та 100 теплових гармат для Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.

Після початку обстрілів української енергосистеми росіянами у жовтні Ризька міська рада виділила з власного бюджету 200 тис. євро на закупівлю енергетичного обладнання для Києва.

За результатами тендеру фонд Ziedot.lv придбав 84 дизельні генератори потужністю від 5 то 100 кВт, а також 100 дизельних теплових гармат потужністю 20-25 кВт.

Перша партія, яка складається зі 100 теплових гармат, прибуде в столицю України наступного тижня. Вони будуть використовуватися в пунктах обігріву Києва, а також на комунальних підприємствах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова Європарламенту Мецола запустила масштабну програму "Генератори надії" для України

Якраніше повідомлялось, латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельні генератори та 17 тонн продуктів харчування.

Рига закупила для Києва генератори та теплові гармати 01
Рига закупила для Києва генератори та теплові гармати 02

+9
Dyakuemo !
25.11.2022 00:44 Відповісти
Спасибо Рига!
25.11.2022 01:52 Відповісти
Пропозиція Польщі передати Україні системи Patriot MIM-104, які Німеччина збиралась передати їй викликала приховану, але дуже бурхливу реакцію в ФРН.
25.11.2022 01:58 Відповісти
і це краще ніж ніякої реакції.
оті самі амеби без ніяких емоцій - страшніше за ворогів...
25.11.2022 05:50 Відповісти
PAlDIES‼️‼️
25.11.2022 02:00 Відповісти
Дякуемо Латвія !
25.11.2022 02:04 Відповісти
Закрепить над газовой конфоркой металлическую трубу
с любым вентилятором внутри - и будет вам домашняя "гармата".
25.11.2022 08:46 Відповісти
Не раздавайте опасные советы!
Вентилятор в любой момент может задуть газ и будет риск взрыва!
25.11.2022 10:12 Відповісти
Или сам вентилятор загорится, такие конструкции безопасно могут делать только специалисты!
25.11.2022 10:14 Відповісти
https://youtu.be/av6C6cLUbuw ...

Кто ограбил вторую армию Третьего Мира...😆🤣
25.11.2022 10:17 Відповісти
labi
25.11.2022 21:57 Відповісти
 
 