Рига закупила для Києва генератори та теплові гармати. ФОТО

Ризька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv провела тендер із закупівлі 84 електрогенераторів та 100 теплових гармат для Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.

Після початку обстрілів української енергосистеми росіянами у жовтні Ризька міська рада виділила з власного бюджету 200 тис. євро на закупівлю енергетичного обладнання для Києва.

За результатами тендеру фонд Ziedot.lv придбав 84 дизельні генератори потужністю від 5 то 100 кВт, а також 100 дизельних теплових гармат потужністю 20-25 кВт.

Перша партія, яка складається зі 100 теплових гармат, прибуде в столицю України наступного тижня. Вони будуть використовуватися в пунктах обігріву Києва, а також на комунальних підприємствах.

Якраніше повідомлялось, латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельні генератори та 17 тонн продуктів харчування.



