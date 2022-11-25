Рига закупила для Києва генератори та теплові гармати. ФОТО
Ризька міська рада в партнерстві з латвійським благодійним фондом Ziedot.lv провела тендер із закупівлі 84 електрогенераторів та 100 теплових гармат для Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України у Латвії Олександр Міщенко.
Після початку обстрілів української енергосистеми росіянами у жовтні Ризька міська рада виділила з власного бюджету 200 тис. євро на закупівлю енергетичного обладнання для Києва.
За результатами тендеру фонд Ziedot.lv придбав 84 дизельні генератори потужністю від 5 то 100 кВт, а також 100 дизельних теплових гармат потужністю 20-25 кВт.
Перша партія, яка складається зі 100 теплових гармат, прибуде в столицю України наступного тижня. Вони будуть використовуватися в пунктах обігріву Києва, а також на комунальних підприємствах.
Якраніше повідомлялось, латвійський благодійний фонд Ziedot.lv відправив до України три дизельні генератори та 17 тонн продуктів харчування.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
оті самі амеби без ніяких емоцій - страшніше за ворогів...
с любым вентилятором внутри - и будет вам домашняя "гармата".
Вентилятор в любой момент может задуть газ и будет риск взрыва!
Кто ограбил вторую армию Третьего Мира...😆🤣