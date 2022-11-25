На Харківщині ексгумували тіла двох чоловіків, розстріляних окупантами. ФОТО

У Харківській області виявили тіла двох місцевих жителів, яких вбили російські окупанти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.

Біля лісосмуги у с. Подоли Куп‘янського району 24 листопада правоохоронці ексгумували трупи двох місцевих мешканців — чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ.

Односельчани повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

