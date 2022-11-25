На Харківщині ексгумували тіла двох чоловіків, розстріляних окупантами. ФОТО
У Харківській області виявили тіла двох місцевих жителів, яких вбили російські окупанти.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківської області.
Біля лісосмуги у с. Подоли Куп‘янського району 24 листопада правоохоронці ексгумували трупи двох місцевих мешканців — чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ.
Односельчани повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.
Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
кацапи були "красними" - вбивали українців
тепер нібито триколорні, але так само вбивають українців
йдіть хвилями!
Знову побачила сюжет з деокупованої Харківщини, де люди розповідають, як російські солдати гадили у книжки шкільної бібліотеки і різали м'ячі у спортзалі
І знову пригадала відомого листа Станіслава Лема до Майкла Кендла, його американського перекладача, про «експериментальну запеклість» росіян. Вибачайте за повтори сто раз цитованого. Але ж як ладненько складається історичний портрет!
«…росіяни були кодлом, яке усвідомлювало свою підлість і ницість безсловесним, глухим, здатним на будь-яку розперезаність чином. Отож, ґвалтуючи 80-річних бабусь, роздаючи смерть від нехоті, побіжно, між іншим, валячи, руйнуючи й нищачи всі ознаки достатку, ладу, цивілізованої заможності, демонструючи в цьому нищенні… чималу завбачливість, ініціативу, зосередженість, напруження Волі - завдяки цьому вони мстилися не лише німцям… за те, що німці влаштували були в росії. А й мстилися всьому світові поза межами своєї в'язниці помстою, найпідлішою з можливих: адже вони обсирали все.
Жодні тварини не демонструють подібної, так би мовити, експериментальної запеклості, яку демонстрували росіяни, забиваючи й наповнюючи своїми екскрементами розгромлені салони, шпитальні зали, біде, клозети, серучи на книжки, килими, вівтарі; у цьому сранні на весь світ, який вони тепер могли - яка ж це радість - скóпати, стовкти, обісрати, а до всього ще й зґвалтувати й убити (вони ґвалтували жінок після пологів, жінок після важких операцій, ґвалтували жінок, які лежали в калюжах крові, ґвалтували і срали; а крім того, вони мусили красти наручні годинники, і коли якийсь їхній малий бідачисько-солдафон не мав уже на це шансів серед німців у шпиталі, бо його попередники забрали все, що можна було забрати, він розплакався з жалю і водночас вигукував, що коли негайно не дістане наручного годинника, то застрелить трьох перших стрічних)…"
Берлін, 6 травня 1977 року.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwz.lviv.ua%2Fblogs%2F477528-sraty-gvaltuvaty-krasty-chomu-rashysty-ne-vmiiut-inakshe%3Ffbclid%3DIwAR24j9sIEVa3NV4k3t5I2ilOgxyqj4D5Rm0V_PjdoRnMRKLaTwyVJuUIyR0&h=AT34jZb5CJESCIDxRqZj155oe2ELpl2D_I9nWRw3UMyby_9mgYzIE7XZ-6JADjdpb1VPEm7kG3f4R73BnE2E2pu4fDt-IHPwOKtLorPHylm-**********************************************&__tn__=-UK*F https://wz.lviv.ua/.../477528-sraty-gvaltuvaty-krasty...