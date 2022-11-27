УКР
На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські військові. ФОТО

26 листопада слідчі Куп’янського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області провели огляд та вилучили тіло загиблого, якого було захоронено на місцевому кладовищі.

"45-річний мешканець селища Куп'янськ-Вузловий при житті працював на залізниці. Його розстріляли окупанти, коли він під'їжджав до свого будинку", -  йдеться в повідомленні.

Для встановлення причини смерті померлого направлено на судово-медичну експертизу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські військові 01
На Харківщині ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські військові 02

Харківщина (6054) ексгумація (160) воєнні злочини (1937)
Царство Небесне....
27.11.2022 13:47 Відповісти
 
 