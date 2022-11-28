Делегація ООН відвідала Херсон. ФОТОрепортаж

Херсон відвідала делегація ООН, зокрема, до міста прибула постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун та голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг.

Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"ООН у співпраці з міжнародними партнерами та агенціями доправили в нашу область шість гуманітарних конвоїв. Допомогу вже отримали Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська та Новоолександрівська громади Херсонщини, два конвої прибули до звільненого Херсона", - написав Янушевич.

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За його словами, представники ООН запевнили у повній та всебічній гуманітарній підтримці жителіванців Херсонщини на постійній основі.

До надання допомоги долучилися Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, UNISEF, Міжнародна Організація Міграції, Всесвітня Продовольча Програма, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я.

Для жителів Херсонщини доправляють продукти харчування тривалого зберігання, хліб, питну воду, ємності для води, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання, будівельні набори, сонячні лампи, спальні мішки, ковдри, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі. Для закладів та установ надають генератори.