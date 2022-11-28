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Новини Фото Війна
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Делегація ООН відвідала Херсон. ФОТОрепортаж

Херсон відвідала делегація ООН, зокрема, до міста прибула постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун та голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Хілдінг.

Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.

"ООН у співпраці з міжнародними партнерами та агенціями доправили в нашу область шість гуманітарних конвоїв. Допомогу вже отримали Нововоронцовська, Високопільська, Великоолександрівська та Новоолександрівська громади Херсонщини, два конвої прибули до звільненого Херсона", - написав Янушевич.

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За його словами, представники ООН запевнили у повній та всебічній гуманітарній підтримці жителіванців Херсонщини на постійній основі.

До надання допомоги долучилися Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, UNISEF, Міжнародна Організація Міграції, Всесвітня Продовольча Програма, Всесвітня Організація Охорони Здоров’я.

Для жителів Херсонщини доправляють продукти харчування тривалого зберігання, хліб, питну воду, ємності для води, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання, будівельні набори, сонячні лампи, спальні мішки, ковдри, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі. Для закладів та установ надають генератори.

Автор: 

ООН (3394) Херсон (3466)


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Топ коментарі
+11
а де фоторепортаж???
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28.11.2022 19:50 Відповісти
+11
Для жителів Херсонщини доправляють продукти харчування тривалого зберігання, хліб, питну воду, ємності для води, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання, будівельні набори, сонячні лампи, спальні мішки, ковдри, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі. Джерело:

Зеленые, все это вы тоже намереваетесь разворовать?
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28.11.2022 19:51 Відповісти
+7
А дозвіл у ООН є? А то боневтік може образитись, як так, без нього
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28.11.2022 19:53 Відповісти
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а де фоторепортаж???
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28.11.2022 19:50 Відповісти
В пілоткє)
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29.11.2022 08:57 Відповісти
Для жителів Херсонщини доправляють продукти харчування тривалого зберігання, хліб, питну воду, ємності для води, засоби гігієни, медикаменти та медичне обладнання, будівельні набори, сонячні лампи, спальні мішки, ковдри, теплий одяг, взуття та інші необхідні речі. Джерело:

Зеленые, все это вы тоже намереваетесь разворовать?
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28.11.2022 19:51 Відповісти
Аякже! Шо ж там красти? Хрустов на одін чіх! Після Запоріжжя....таке
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28.11.2022 19:56 Відповісти
****** вазелінові кловани пи*дять все і нікого не розстріляно
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28.11.2022 20:09 Відповісти
самі себе? розстрілять? ...тіпа стидно стало?
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28.11.2022 20:17 Відповісти
А дозвіл у ООН є? А то боневтік може образитись, як так, без нього
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28.11.2022 19:53 Відповісти


N.E.O.N.✙

@DimonchikUA81

·

7 ч

****** HIMARS, не дал «нашим мальчикам доучиться»… Судя по внешнему виду мальчика, ******* нормально

https://twitter.com/i/status/1597179594448084992
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28.11.2022 20:03 Відповісти

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28.11.2022 20:08 Відповісти
де фото?
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28.11.2022 20:22 Відповісти
Фото не буде, бо абізянка уїхала у Київ, перевірять пункти незламності.
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28.11.2022 20:32 Відповісти
Навіщо вони туди поїхали, аміакопровід в Херсоні не проходить.
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28.11.2022 21:02 Відповісти
з таким успіхом могли б і на курорт поїхати.Гутьєреш вже втікав,з обісраними памперсами.
а чому не на харківщину не їдуть..? чи на луганщину чи донеччину?.а папік здримський чому не приїде?
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28.11.2022 21:21 Відповісти
А где фотографии гостей из ООН(????) с арабохайскими флагами??? На ИндоПэриджан их арабский офис мейла в Москве не передает?Флаги страны,признавшая Крым не Украинским....Власть массонов по всему миру.Ее и надо долбать по миру!Слава Кавказу-началу миров!Слава Украине!
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29.11.2022 09:19 Відповісти
И это притом что АхырШан(Херсон=Керсонес) переводится только с ГрекоПэриджанского(Одэрбэйджанскього)- КОНЕЦ СЛАВНОГО.Славные мужья -духи.Их было......
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29.11.2022 09:56 Відповісти
 
 