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Кулеба обговорив із генсеком МАГАТЕ ситуацію на ЗАЕС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу.

Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я розпочав свій візит до Бухаресту із зустрічі з генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія має вийти із ЗАЕС, щоб відновити ядерну безпеку", - написав Кулеба.

Кулеба обговорив із генсеком МАГАТЕ ситуацію на ЗАЕС 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заборонили вхід на ЗАЕС працівникам станції, які не підписали контракти з "Росатомом", – Генштаб ЗСУ

Автор: 

МАГАТЕ (753) Кулеба Дмитро (3604) Запорізька АЕС (1435)


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Та да, поговорили. Тільки ще ніхто не придумав, як ліцензований персонал російського підпорядкування ізолювати від агресивних намірів кремля. Біда в тому, що вони можуть шантажувати світ безпекою найбільшої АЕС. Мова навіть не про привласнення об'єкта
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29.11.2022 18:22 Відповісти
Були повідомлення що Гросі анонсував вихід росіян з ЗАЕС. Але зараз про це мовчок.
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29.11.2022 19:06 Відповісти
 
 