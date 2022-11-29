Кулеба обговорив із генсеком МАГАТЕ ситуацію на ЗАЕС
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу.
Про це Кулеба написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Я розпочав свій візит до Бухаресту із зустрічі з генеральним секретарем МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС, зокрема безпеку українського персоналу. Я повторив, що Росія має вийти із ЗАЕС, щоб відновити ядерну безпеку", - написав Кулеба.
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Beloded Viktor
показати весь коментар29.11.2022 18:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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показати весь коментар29.11.2022 19:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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