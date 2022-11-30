На Одещині демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж
У місті Ананьїв Подільського району Одещини демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.
Про це повідомили в Ананьївській міській територіальній громаді, інформує Цензор.НЕТ.
Погруддя демонтували згідно із розпорядженням Ананьївського міського голови Юрія Тищенка. Роботи виконали працівники КП "Місто-сервіс".
Топ коментарі
+14 YU ST
показати весь коментар30.11.2022 14:44 Відповісти Посилання
+12 Макс Пейн #520640
показати весь коментар30.11.2022 14:22 Відповісти Посилання
+10 Ksenia VB
показати весь коментар30.11.2022 16:04 Відповісти Посилання
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А згодом розібрати щити, а памʼятник - зник. Куди зник? - Ніхто не бачив.
Надо проверить тропу на заросшесть.
А тут-то что к чему?