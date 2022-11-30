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На Одещині демонтували пам’ятник Пушкіну. ФОТОрепортаж

У місті Ананьїв Подільського району Одещини демонтували пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну.

Про це повідомили в Ананьївській міській територіальній громаді, інформує Цензор.НЕТ.

Погруддя демонтували згідно із розпорядженням Ананьївського міського голови Юрія Тищенка. Роботи виконали працівники КП "Місто-сервіс".

Також читайте: Одеська міськрада підтримала рішення демонтувати пам’ятник Катерині II

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На Одещині демонтували пам’ятник Пушкіну 10

Автор: 

демонтаж (193) Одеська область (3350) пам’ятник (932) Пушкін Олександр (48)


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Топ коментарі
+14
Всьо він знав, бидлота московицька.
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30.11.2022 14:44 Відповісти
+12
залищилось тільки у Києві демонтувати живих крадіїв бюджету!
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30.11.2022 14:22 Відповісти
+10
Винищував українців не лише утін, до цього докладалась вся роіська протягом 400 років.
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30.11.2022 16:04 Відповісти
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залищилось тільки у Києві демонтувати живих крадіїв бюджету!
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30.11.2022 14:22 Відповісти
угу.. тільки у Києві вони.. більше ніде нема
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30.11.2022 14:45 Відповісти
починати потрібно з самого малого но самого ефективного в результаті. Але тут питання: як саме?
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01.12.2022 15:39 Відповісти
Знал бы Пушкин, что его памятники будут выкидывать через какого-то Путина. А Россию объявят страной спонсором терроризма
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30.11.2022 14:29 Відповісти
Всьо він знав, бидлота московицька.
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30.11.2022 14:44 Відповісти
Знали б валянки москвороті, що українці розмовляють українською.
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30.11.2022 15:46 Відповісти
Винищував українців не лише утін, до цього докладалась вся роіська протягом 400 років.
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30.11.2022 16:04 Відповісти
Відправте його в Африку до прихильників балалайні замість зерна.
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30.11.2022 15:51 Відповісти
Дивно, що якесь бидло не написало, що в Українській Армії воює хтось на прізвище Пушкін.
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30.11.2022 16:01 Відповісти
отакої, а в Дніпрі пушкин стоїть, на внов переїменованому проспекті Лесі Українки, стоїть і сере Лесі на голову, а мер робить вигляд що так і трабо терпіти це неподобство, закрив би щитами чи банерами як снести не хоче ,чи комусь пообіцяв Альбертович, прикрившись фразою,- це на гроші містян поставили 100 років тому
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30.11.2022 16:03 Відповісти
А можна закрити щитами, а за ними тихенько демонтувати.
А згодом розібрати щити, а памʼятник - зник. Куди зник? - Ніхто не бачив.
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30.11.2022 16:08 Відповісти
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30.11.2022 18:48 Відповісти
Памятники Х...ла только у тебя дома есть
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01.12.2022 12:55 Відповісти
И научись пользоваться гуглтранслейтом, ущербный.
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01.12.2022 12:57 Відповісти
Зате Пушкіна ша Шулявці ніхто не збирається демонтовувати , хоч наш Пєдалік великий патріот !
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30.11.2022 19:17 Відповісти
Пушкину не холодно ни жарко - он же воздвиг себе нерукотворный.
Надо проверить тропу на заросшесть.
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30.11.2022 20:34 Відповісти
Кусок дерьма...а не памятник
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01.12.2022 12:55 Відповісти
Крокодил Гена..вали за рюZZkиим кораблем или Подлодкой Курск...🦍💀
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01.12.2022 13:14 Відповісти
вот бы ************ так краном повесить на кремлевских курантах!!!!!!!!и пускай бродячие собаки и его конченный лабрадор обсцыкают нелюдя кремлевского....................................
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01.12.2022 13:23 Відповісти
Господи, ну а жителям г. Ананьев чем Пушкин-то не угодил? Ну, существует недоказанная легенда, что Пушкин вроде бы с Е.К. Воронцовой останавливался в Ананьеве (и вроде бы была у них связь). Но ведь Пушкин-то, в крайнем случае, всего лишь Воронцову "чпокнул", а не пана Тищенко? "Чпокнул" бы городского голову, так я бы еще его понял.
А тут-то что к чему?
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01.12.2022 14:33 Відповісти
Это после визита Пушкина город получил свое название, ибо Воронцова тогда не дала ему.
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01.12.2022 17:39 Відповісти
а навіщо нам зберігати пам"ятники імперських діячів, чиї нащадки між іншім прийшли знищити нас, і наших дітей?
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01.12.2022 20:59 Відповісти
Серг Сергеев , відтепер ви отримали чудову нагоду читати свого ас_пушкіна в туалеті.
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01.12.2022 22:52 Відповісти
Да он и так стоял весь **************...
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01.12.2022 17:37 Відповісти
господи,сколько же этого говна по всей Украине понаставили?!
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01.12.2022 20:26 Відповісти
повно, купа грошей на це пішло і недарма у русскіх на таке завжди гроші знаходилися.
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01.12.2022 21:00 Відповісти
 
 