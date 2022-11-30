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НБУ випустив набір монет "Державні символи України". ФОТОрепортаж

Національний банк України випустив набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України". До нього увійшли монети "Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн".

Про це повідомляє Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ

"Набір із трьох пам`ятних монет"Державні символи України" присвячений головним атрибутам держави, символам України, в яких втілюється національна ідея, відображається державна історична тяглість. Наші символи сповіщають мільйонам українців про славу прадідів", - йдеться в повідомленні.

Тризуб як знак Київської держави Володимира Великого символізує безперервність історичного розвитку Українського народу. Пісня "Ще не вмерла Україна" за півтора століття стала потужним символом боротьби за незалежність та національним гімном.

Поєднання синьої та жовтої барв, яке здавна використовувалось українцями для власної ідентичності, – це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки.

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НБУ випустив набір монет Державні символи України 01
НБУ випустив набір монет Державні символи України 02
НБУ випустив набір монет Державні символи України 03
НБУ випустив набір монет Державні символи України 04
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НБУ випустив набір монет Державні символи України 06

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монети (277) НБУ (10505) символіка (190)


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Де придбати монети?
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30.11.2022 15:02 Відповісти
На прапорі УНР жовтий і блакитний кольори символізували зовсім не небо і пшеничний лан, це були древні ведичні символи вогню і води, як в Київській Русі, і відповідно жовтий був розташований вгорі, а блакитний знизу.
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30.11.2022 16:58 Відповісти
Не смішіть людей своїми древніми ведичними символами!
УНР і ведичні символи? І хто ж там в УНР був головним спецом по ведах?
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30.11.2022 20:37 Відповісти
Засновниками УНР були грамотні і освічені люди, в т.ч. історики. Жовто-блакитний колір вони взяли в Київської Русі, так само як і тризуб, а його походження набагато древнвше і зустрічається в Ведах. Ніяким чином вони не могли використати примітивну символіку - небо і поле, подібно як колоски на радянському гербі. Не даремно ж прапор називався не синьо-жовтий, а жовто-блакитний, і відповідно розташовувались кольори.
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30.11.2022 21:15 Відповісти
Ви ще розкажіть, що всі наші поразки від неправильного розташування кольорів на прапорі!
Не по феншую і не по ведах!
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01.12.2022 01:15 Відповісти
Як я вже писав, мій коментар стосувався твердження про прапор УНР, яке не відповідає дійсності. Не треба припсувати мені те, чого я не казав. Щодо розташування кольорів є різні думки, навіть в деяких підрозділах ЗСУ застосовують такий прапор. Але тут не місце це обговорювати.
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01.12.2022 12:19 Відповісти
Для начала, исходя из Конституции Украины (ст. 20): «Державний Прапор України - стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів». Далее, зачем ограничиваться УНР, если можно окинуть оком глубь веков, открыв, к примеру «Хронику» Яна Длугоша. Так в его описании Грюнвальдской битвы 1410 года перечисляются знамёна, под которыми выступали полки объединённой армии Польского королевства и Великого княжества Литовского:

«Двенадцатая хоругвь - Земля Львовская, имела на своём знамени жёлтого льва, взбирающегося на скалу, на лазурном поле… Четырнадцатая хоругвь - Земля Перемышльская, имела на знамени жёлтого двухглавого орла, на лазурном поле…». Как видите, истоки украинских национальных символов, а конкретно государственного флага Украины, восходят к историческим землям «Русского королевства» (Королевства Галиции и Лодомерии).

В заключении, пусть Вас не смущает двухглавый имперский орёл (геральдический знак Перемышльской земли), в качестве символа византийской династии Палеологов. Первые трое старших сыновей князя Даниила Романовича Галицкого (Ираклий, Лев и Роман) также получили свои имена в честь императоров Византии, так как мать его была византийской принцессой.
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30.11.2022 21:19 Відповісти
Мій коментар стосувався твердження "це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки.", яке не відповідає дійсності. Тому Конституція України і Грюнвальдська битва тут ні до чого.
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30.11.2022 22:00 Відповісти
 
 