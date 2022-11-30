НБУ випустив набір монет "Державні символи України". ФОТОрепортаж

Національний банк України випустив набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України". До нього увійшли монети "Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн".

Про це повідомляє Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ

"Набір із трьох пам`ятних монет"Державні символи України" присвячений головним атрибутам держави, символам України, в яких втілюється національна ідея, відображається державна історична тяглість. Наші символи сповіщають мільйонам українців про славу прадідів", - йдеться в повідомленні.

Тризуб як знак Київської держави Володимира Великого символізує безперервність історичного розвитку Українського народу. Пісня "Ще не вмерла Україна" за півтора століття стала потужним символом боротьби за незалежність та національним гімном.

Поєднання синьої та жовтої барв, яке здавна використовувалось українцями для власної ідентичності, – це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки.

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