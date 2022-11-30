НБУ випустив набір монет "Державні символи України". ФОТОрепортаж
Національний банк України випустив набір із трьох монет у сувенірній упаковці "Державні символи України". До нього увійшли монети "Наш герб", "Наш стяг", "Наш гімн".
Про це повідомляє Національний банк України, інформує Цензор.НЕТ
"Набір із трьох пам`ятних монет"Державні символи України" присвячений головним атрибутам держави, символам України, в яких втілюється національна ідея, відображається державна історична тяглість. Наші символи сповіщають мільйонам українців про славу прадідів", - йдеться в повідомленні.
Тризуб як знак Київської держави Володимира Великого символізує безперервність історичного розвитку Українського народу. Пісня "Ще не вмерла Україна" за півтора століття стала потужним символом боротьби за незалежність та національним гімном.
Поєднання синьої та жовтої барв, яке здавна використовувалось українцями для власної ідентичності, – це кольори чистого неба і пшеничного лану, офіційно затверджені ще на прапорі Української Народної Республіки.
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УНР і ведичні символи? І хто ж там в УНР був головним спецом по ведах?
Не по феншую і не по ведах!
«Двенадцатая хоругвь - Земля Львовская, имела на своём знамени жёлтого льва, взбирающегося на скалу, на лазурном поле… Четырнадцатая хоругвь - Земля Перемышльская, имела на знамени жёлтого двухглавого орла, на лазурном поле…». Как видите, истоки украинских национальных символов, а конкретно государственного флага Украины, восходят к историческим землям «Русского королевства» (Королевства Галиции и Лодомерии).
В заключении, пусть Вас не смущает двухглавый имперский орёл (геральдический знак Перемышльской земли), в качестве символа византийской династии Палеологов. Первые трое старших сыновей князя Даниила Романовича Галицкого (Ираклий, Лев и Роман) также получили свои имена в честь императоров Византии, так как мать его была византийской принцессой.