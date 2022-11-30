У Литві випустили монети, присвячені боротьбі України за свободу

Литва на знак підтримки України 7 грудня 2022 року випустить в обіг колекційну срібну монету номіналом 10 євро, що присвячена боротьбі України за свою свободу та незалежність. Продаж монети розпочався 30 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Банк Литви.

"Більша частина коштів, отриманих від продажу монет, піде на допомогу Україні. Допомога кожної людини, яка купує монету, становить 70 євро, загальна вартість монети – 96,80 євро. Кошти будуть перераховані на рахунок, відкритий Національним банком України для збору гуманітарної допомоги", - повідомили у банку.

На аверсі монети, присвяченій боротьбі за свободу України, будуть зображені стилізовані символи гербів Литви та України Вітіс (витязь на коні, зображений на гербі Литви) і Тризубець. На монеті є написи "Україна бореться за свободу" литовською та українською мовами.

На реверсі срібної монети вигравіювано девіз українського поета Тараса Шевченка - "Встань правда! Встань воля!"(укр, а літ. Stos teisybė! Laisvė stosis!).

Автор дизайну — українська художниця Світлана Матвієнко.

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