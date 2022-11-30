В Литве выпустили монеты, посвященные борьбе Украины за свободу

Литва в знак поддержки Украины 7 декабря 2022 выпустит в обращение коллекционную серебряную монету номиналом 10 евро, посвященная борьбе Украины за свою свободу и независимость. Продажа монеты началась 30 ноября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Банк Литвы.

"Большая часть средств, полученных от продажи монет, пойдет на помощь Украине. Помощь каждого покупающего монету составляет 70 евро, общая стоимость монеты - 96,80 евро. Средства будут перечислены на счет, открытый Национальным банком Украины для сбора гуманитарной помощи ", – сообщили в банке.

На аверсе монеты, посвященной борьбе за свободу Украины, будут изображены стилизованные символы гербов Литвы и Украины Витис (витязь на коне, изображенный на гербе Литвы) и Тризубец. На монете есть надписи "Украина борется за свободу" на литовском и украинском языках.

На реверсе серебряной монеты выгравирован девиз украинского поэта Тараса Шевченко - "Встань правда! Встань воля!"(рус., а лит. Stos teisybė! Laisvė stosis!).

Автор дизайна – украинская художница Светлана Матвиенко.

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