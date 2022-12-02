В окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил. СУПУТНИКОВІ ФОТО
Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжий знімок зі свого супутника, на якому зафіксовано збільшення площі поховань на міському кладовищі.
Твіт пропонує порівняти дві фото головного міського кладовища "Старокримське" на західній околиці Маріуполя - від 29 березня і 30 листопада, передає Цензор.НЕТ.
На знімках видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.
Фото від 29 березня
Фото від 30 листопада
Топ коментарі
+12 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар03.12.2022 00:04
+10 Підлога Маккартні
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+6 Підлога Маккартні
показати весь коментар03.12.2022 00:08
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А где, собственно, супутник Сиргуна притулившегося к тыну?
Щоб цим курвам Святий Миколай приніс все те, що кожен з нас бажає їм...