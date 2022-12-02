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Новини Фото Війна
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В окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Компанія Maxar Technologies опублікувала свіжий знімок зі свого супутника, на якому зафіксовано збільшення площі поховань на міському кладовищі.

Твіт пропонує порівняти дві фото головного міського кладовища "Старокримське" на західній околиці Маріуполя - від 29 березня і 30 листопада, передає Цензор.НЕТ.

На знімках видно, що могил на цвинтарі стало набагато більше.

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В окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил 01

Фото від 29 березня


В окупованому Маріуполі значно збільшилась кількість могил 02

Фото від 30 листопада

Автор: 

армія рф (17359) Маріуполь (3230) окупація (6687) воєнні злочини (1860)


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Топ коментарі
+12
Який супутник? Аа, зрозумів.. так на ньому вже Кірюха Тимошенко їздить
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03.12.2022 00:04
+10
Компанія Maxar Technologies

А где, собственно, супутник Сиргуна притулившегося к тыну?
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03.12.2022 00:01
+6
те што остались ждали руцкий свит. и поделом. тчк. бывает так иногда. когда на выборах ставиш галочку за мердведчук \ зеленский. ни разу не жалког. Прости, меня, Господи
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03.12.2022 00:08
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Компанія Maxar Technologies

А где, собственно, супутник Сиргуна притулившегося к тыну?
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03.12.2022 00:01 Відповісти
Який супутник? Аа, зрозумів.. так на ньому вже Кірюха Тимошенко їздить
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03.12.2022 00:04 Відповісти
А як получыть пароль шоб за бывшой свой подсмотреть?
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03.12.2022 00:06 Відповісти
ты надеешься увидеть что-то чего не видел раньше?
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03.12.2022 03:08 Відповісти
А що, Генштаб вам особисто не доповів?
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03.12.2022 00:50 Відповісти
там лачен уже собирает на спутник, который будет наблюдать за спутником притулы.
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03.12.2022 01:33 Відповісти
І це тільки фото одного кладовища... А ці тварюки ще й вивозили тіла на кладовища сусідніх населених пунктів. І скільки тіл вони закопали під завалами будівель? Скільки спалили в своїх пересувних крематоріях?
Щоб цим курвам Святий Миколай приніс все те, що кожен з нас бажає їм...
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03.12.2022 00:03 Відповісти
те што остались ждали руцкий свит. и поделом. тчк. бывает так иногда. когда на выборах ставиш галочку за мердведчук \ зеленский. ни разу не жалког. Прости, меня, Господи
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03.12.2022 00:08 Відповісти
Просто не встигли.
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03.12.2022 00:33 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1592199202343620608 https://twitter.com/i/status/1592199202343620608

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03.12.2022 07:21 Відповісти
не все. Знаю и нормальных которые там погибли. Так как русня подошла к Мариуполю очень быстро, уехать не смогли не только вата но вообще все.
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03.12.2022 03:10 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1592199202343620608 https://twitter.com/i/status/1592199202343620608

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03.12.2022 07:22 Відповісти
 
 