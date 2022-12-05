Схему незаконного переправлення осіб через держкордон викрито на Одещині. ФОТО

Оперативники Білгород-Дністровського прикордонного загону спільно з Департаментом контррозвідки СБУ припинили спробу переправлення двох чоловіків призовного віку до Молдови.

Про це повідомляє в телеграмі МВС України, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, ухилянтами виявилися двоє жителів Харківської та Запорізької областей.



"Організатор, 34-річний мешканець Одещини, через закритий телеграм-канал пропонував свої "послуги" з незаконної мандрівки за 5000 доларів США.



Однак задуманий протиправний план не здійснився, так як про їх подорож оперативники дізнались завчасно. Про те, як виглядають "виконавці замовлення", правопорушники не знали, адже саме знайомство відбулось у день переправлення осіб через держкордон", - йдеться в повідомленні.



Як з’ясувалося згодом, раніше організатора вже притягували до кримінальної відповідальності, пов’язаної з переправленням осіб через державний кордон.



Наразі тривають слідчі дії.

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