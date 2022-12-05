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Схема незаконной переправки лиц через госграницу разоблачена в Одесской области. ФОТО

Оперативники Белгород-Днестровского пограничного отряда совместно с Департаментом контрразведки СБУ пресекли попытку переправки двух мужчин призывного возраста в Молдову.

Об этом сообщает в телеграме МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, уклонителями оказались двое жителей Харьковской и Запорожской областей.

"Организатор, 34-летний житель Одесщины, через закрытый телеграмм-канал предлагал свои "услуги" по незаконному путешествию за 5000 долларов США.

Однако задуманный противоправный план не осуществился, так как об их путешествии оперативники узнали раньше времени. О том, как выглядят "исполнители заказа", правонарушители не знали, ведь именно знакомство произошло в день переправки лиц через госграницу", - говорится в сообщении.

Как выяснилось впоследствии, ранее организатор уже привлекался к уголовной ответственности, связанной с переправкой лиц через государственную границу.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Схема незаконной переправки лиц через госграницу разоблачена в Одесской области 01

граница (5269) МВД (9318) Одесская область (3567) мужчины (132)


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Так ось через яку дірку зелень та 73% нарід тікають за бугор. Вже наржалісь.
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05.12.2022 13:43 Ответить
А моряки інакше до рейсу не можуть вийти !
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05.12.2022 17:31 Ответить
 
 