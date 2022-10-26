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Новости Агрессия России против Украины
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60-летнюю сторонницу "русского мира" разоблачили в Одесской области

поліція

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении в распространении пророссийской пропаганды 60-летней жительнице Березовского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

"60-летняя жительница Березовского района активно распространяла пророссийскую пропаганду, утверждая, что украинские военные издеваются над гражданским населением, а российская армия во главе со своим президентом наводят в Украине порядок", - говорится в сообщении.

Женщина публиковала сообщения, поддерживавшие агрессию России против Украины, в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Она также активно поддерживала контент, в котором одобрялись преступные решения и действия российской федерации и ее вооруженных сил в отношении Украины.

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"Разоблачили правонарушительницу дознаватели территориального подразделения полиции в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. По месту жительства женщины полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным", - сообщили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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Одесская область (3565) Нацполиция (16458) русский мир (614)


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Топ комментарии
+24

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

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Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте іншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Знаю , Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031233497032&__cft__[0]=AZV8qhpPzYq1sBB7DJJbDxaDO2AFVOGntqJBw4yaq9NKBvY7I2FHylWhseziHMmdb1dI8-02***********************************************-SAwjMNysvPy-b0_K8HXIN1wIUTCe4ZtB_h0hUPbxQlEs2Qsbtg1-iSjUu8bPCI7Hyb-gMgM9vdQ&__tn__=-UC*F Юра Українець
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26.10.2022 12:25
+22
60 лєт-а ума нє била нєт і уже нікада нє будєт...
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26.10.2022 12:18
+17
таким розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба i зразу на цугундер !

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/1/4302136.jpg
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26.10.2022 12:20
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60 лєт-а ума нє била нєт і уже нікада нє будєт...
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26.10.2022 12:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fnUBJAGAR1c
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26.10.2022 12:31 Ответить
таким розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба i зразу на цугундер !

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/1/4302136.jpg
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26.10.2022 12:20 Ответить
В Одессе, таких любителей русского мира полно. Сидят и ждут.
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26.10.2022 12:21 Ответить
i чого вони чекають? що їм щось залетить вiд рюзьге мiра ?
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26.10.2022 12:23 Ответить
я вам скажу "по секрету" шо таких совкодрочєрів повно по всій Україні , доки вони не повиздихають доти і будуть піддрачувать тєму ковбаси па2.20.
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26.10.2022 12:48 Ответить
"не кажіть за всю Одесу, вся Одеса очєнь вєліка, знають Молдованка і Пересип" хто є хто.
А ті що сидять і ждуть - чекають на дві речі : повернення СРСРа і смерті. Бо вже від старості втратили і пам'ять як воно тоді "щасливо жилося" і здоров'я від того "щасливого життя.
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26.10.2022 13:35 Ответить
Таких полно везде где кучкуется совки. Так же в других странах, кто были частю СССР и в западных странах тоже хватает.
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26.10.2022 15:55 Ответить


"Русский мир" - це не просто спецоперація ФСБ на сході України. За ним - століття пропаганди", - директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій

Джерело:
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26.10.2022 12:22 Ответить
Не выходит бабка из дому на улицу,
Принимает бабка на ночь порошок.
Под вечер вытаскивает жареную курицу.
- Пусть придут не четверо русские, хотя б один чучмек пришёл!
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26.10.2022 12:22 Ответить
"Преклонньій возраст" не дозволяє сподіватись, що баба порозумнішає. Вислати запоребрік, хай там порозкошує, москалі їй наведуть лад.
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26.10.2022 12:23 Ответить
шо за дурня? Одеса насичена сепаратистими,тими що повтікали на початку війни з Києва,Харкова та ін..Тихенько просто сидять..не висовуються,Гарантую! якщо б туди попав окупант .Ви б побачили скільки колаборантів насправді
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26.10.2022 12:24 Ответить
какая энергичная старушка!
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26.10.2022 12:25 Ответить

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?

Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте іншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Знаю , Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031233497032&__cft__[0]=AZV8qhpPzYq1sBB7DJJbDxaDO2AFVOGntqJBw4yaq9NKBvY7I2FHylWhseziHMmdb1dI8-02***********************************************-SAwjMNysvPy-b0_K8HXIN1wIUTCe4ZtB_h0hUPbxQlEs2Qsbtg1-iSjUu8bPCI7Hyb-gMgM9vdQ&__tn__=-UC*F Юра Українець
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26.10.2022 12:25 Ответить
Є дуже велика ймовірність, що з весни наступного року Китай і Туреччина підберуть дуже великі території нинішньої рашки. Акела (пуйло) сильно промахнувся з Україною.
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26.10.2022 13:41 Ответить
Таке їй вже не вилікуєш-позбавити громадянства, копняк і нехай летить на свою кацапію!
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26.10.2022 12:27 Ответить
Так пусть пенсию русский мир ей и платит.
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26.10.2022 12:29 Ответить
Это похоже для таких самая годная идея. И не надо вякать о прав человека. Пусть уезжает в её землю обветованную и принимает пенсию Путина.
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26.10.2022 15:57 Ответить
Что там их выкрывать? Таких старушек на Востоке и Юге в любом троллейбусе, как грязи. Только заведи разговор о нападении Х-ла. "Я не оправдываю войну, но не всё так адназначно.." - их коронная регионально-партийная фраза, дальше которой у них пропадает красноречие, наступает ступор, а у меня начинают руки чесаться врезать между глаз.
Этими сталинистками-путинистками можно забить все колонии.
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26.10.2022 12:36 Ответить
Чемодан, вокзал, Россия.
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26.10.2022 15:58 Ответить
Не всю вату спалили в Одесі.
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26.10.2022 12:42 Ответить
Погано що рило, цієї свиносуки не показують...
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26.10.2022 12:45 Ответить
Со старостью приходит мудрость
Но иногда старость приходит одна
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26.10.2022 12:48 Ответить
Це жах, але на жаль правда що таких людей дуже багато. Всі вони живуть не в Україні, а російському телевізорі. В них якась інша реальність. Мої сусіди, мілєйшие люді, ім під 80 такіж. Тільки не активні в соц сетях. ******* руські концерти(бо вони дуже схожі на сссрівські). Отак і в них то не війна, то не понятно хто стріляє і все таке інше! виключіть вже той сраний руський телек! Може в них і деменція, алеж вони триндять!!! А інші по селах чекають що руськи прийдуть і відмінять ім кредити та комуналку! бо то також по руському телеку ім сказали. Можна скільки завгодно ім що хоч пояснювати, але з цим вже треба щось робити системно і на державному рівні.
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26.10.2022 12:50 Ответить
Я то с вами согласен. Но для начала надо бы обяснить, тем кому туго доходит, что Украина воюет не с русским языком,а с внешним агрессором-оккупантом разговаривающем на русском языке.
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26.10.2022 13:06 Ответить
"Комсомолка, спортсменка и просто красавица!"
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26.10.2022 13:00 Ответить
Я з Вінниці.Наче проукраїнське місто,але до війни , я працював на одному з підприємств,то там по штату було десь 50 працівників,15 з яких підтримували проросійські ідеї!А Ви кажете Одеська область.Це дуже сумно.
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26.10.2022 13:03 Ответить
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26.10.2022 13:47 Ответить
Та ви що??? А в оп , кабмін, верх.зраду не заглядали...???
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26.10.2022 15:14 Ответить
 
 