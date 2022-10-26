60-летнюю сторонницу "русского мира" разоблачили в Одесской области

В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении в распространении пророссийской пропаганды 60-летней жительнице Березовского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.

"60-летняя жительница Березовского района активно распространяла пророссийскую пропаганду, утверждая, что украинские военные издеваются над гражданским населением, а российская армия во главе со своим президентом наводят в Украине порядок", - говорится в сообщении.

Женщина публиковала сообщения, поддерживавшие агрессию России против Украины, в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Она также активно поддерживала контент, в котором одобрялись преступные решения и действия российской федерации и ее вооруженных сил в отношении Украины.

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"Разоблачили правонарушительницу дознаватели территориального подразделения полиции в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. По месту жительства женщины полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным", - сообщили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

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