60-летнюю сторонницу "русского мира" разоблачили в Одесской области
В Одесской области правоохранители сообщили о подозрении в распространении пророссийской пропаганды 60-летней жительнице Березовского района.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГУ НП в Одесской области.
"60-летняя жительница Березовского района активно распространяла пророссийскую пропаганду, утверждая, что украинские военные издеваются над гражданским населением, а российская армия во главе со своим президентом наводят в Украине порядок", - говорится в сообщении.
Женщина публиковала сообщения, поддерживавшие агрессию России против Украины, в запрещенной социальной сети "Одноклассники". Она также активно поддерживала контент, в котором одобрялись преступные решения и действия российской федерации и ее вооруженных сил в отношении Украины.
"Разоблачили правонарушительницу дознаватели территориального подразделения полиции в ходе проведения совместных мероприятий с сотрудниками департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. По месту жительства женщины полицейские провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным", - сообщили в полиции.
Женщине сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
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А ті що сидять і ждуть - чекають на дві речі : повернення СРСРа і смерті. Бо вже від старості втратили і пам'ять як воно тоді "щасливо жилося" і здоров'я від того "щасливого життя.
"Русский мир" - це не просто спецоперація ФСБ на сході України. За ним - століття пропаганди", - директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій
Джерело:
Принимает бабка на ночь порошок.
Под вечер вытаскивает жареную курицу.
- Пусть придут не
четверорусские, хотя б одинчучмек пришёл!
Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?
Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?
Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?
Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?
Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?
Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?
Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?
Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!
Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!
Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?
Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?
Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?
Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?
Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?
А чи може знаєте...?
Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.
Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте іншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.
P.S. Знаю , Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
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Этими сталинистками-путинистками можно забить все колонии.
Но иногда старость приходит одна