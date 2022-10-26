УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7878 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
6 986 30

60-річну прихильницю "русского мира" викрили в Одеській області

поліція

В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру в поширенні проросійської пропаганди 60-річній жительці Березівського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  ГУ НП в Одеській області.

"60-річна жителька Березівського району активно поширювала проросійську пропаганду, стверджуючи, що українські військові знущаються з  цивільного населенням, а російська армія на чолі зі своїм президентом наводять в Україні лад", - йдеться в повідомленні.

Жінка публікувала дописи, що підтримували агресію Росії проти України, у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Також вона активно підтримувала контент, у якому схвалювалися злочинні рішення і дії російської федерації та її збройних сил щодо України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Вікіпедії виявили мережу тіньових редакторів, які просували російські наративи про війну

"Викрили правопорушницю дізнавачі територіального підрозділу поліції в ході проведення спільних заходів зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. За місцем мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", - повідомили в поліції.

Жінці повідомили про підозру  в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Двох прихильників "русского мира", які виправдовували збройну агресію РФ проти України, судитимуть на Закарпатті . ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеська область (3208) Нацполіція (15163) русский мир (452)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?

Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте іншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Знаю , Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031233497032&__cft__[0]=AZV8qhpPzYq1sBB7DJJbDxaDO2AFVOGntqJBw4yaq9NKBvY7I2FHylWhseziHMmdb1dI8-02***********************************************-SAwjMNysvPy-b0_K8HXIN1wIUTCe4ZtB_h0hUPbxQlEs2Qsbtg1-iSjUu8bPCI7Hyb-gMgM9vdQ&__tn__=-UC*F Юра Українець
показати весь коментар
26.10.2022 12:25
+22
60 лєт-а ума нє била нєт і уже нікада нє будєт...
показати весь коментар
26.10.2022 12:18
+17
таким розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба i зразу на цугундер !

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/1/4302136.jpg
показати весь коментар
26.10.2022 12:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
60 лєт-а ума нє била нєт і уже нікада нє будєт...
показати весь коментар
26.10.2022 12:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fnUBJAGAR1c
показати весь коментар
26.10.2022 12:31 Відповісти
таким розпеченою двоголовою куркою тавро ставити на лоба i зразу на цугундер !

https://s00.yaplakal.com/pics/pics_original/6/3/1/4302136.jpg
показати весь коментар
26.10.2022 12:20 Відповісти
В Одессе, таких любителей русского мира полно. Сидят и ждут.
показати весь коментар
26.10.2022 12:21 Відповісти
i чого вони чекають? що їм щось залетить вiд рюзьге мiра ?
показати весь коментар
26.10.2022 12:23 Відповісти
я вам скажу "по секрету" шо таких совкодрочєрів повно по всій Україні , доки вони не повиздихають доти і будуть піддрачувать тєму ковбаси па2.20.
показати весь коментар
26.10.2022 12:48 Відповісти
"не кажіть за всю Одесу, вся Одеса очєнь вєліка, знають Молдованка і Пересип" хто є хто.
А ті що сидять і ждуть - чекають на дві речі : повернення СРСРа і смерті. Бо вже від старості втратили і пам'ять як воно тоді "щасливо жилося" і здоров'я від того "щасливого життя.
показати весь коментар
26.10.2022 13:35 Відповісти
Таких полно везде где кучкуется совки. Так же в других странах, кто были частю СССР и в западных странах тоже хватает.
показати весь коментар
26.10.2022 15:55 Відповісти


"Русский мир" - це не просто спецоперація ФСБ на сході України. За ним - століття пропаганди", - директор Гарвардського українського наукового інституту Сергій Плохій

Джерело:
показати весь коментар
26.10.2022 12:22 Відповісти
Не выходит бабка из дому на улицу,
Принимает бабка на ночь порошок.
Под вечер вытаскивает жареную курицу.
- Пусть придут не четверо русские, хотя б один чучмек пришёл!
показати весь коментар
26.10.2022 12:22 Відповісти
"Преклонньій возраст" не дозволяє сподіватись, що баба порозумнішає. Вислати запоребрік, хай там порозкошує, москалі їй наведуть лад.
показати весь коментар
26.10.2022 12:23 Відповісти
шо за дурня? Одеса насичена сепаратистими,тими що повтікали на початку війни з Києва,Харкова та ін..Тихенько просто сидять..не висовуються,Гарантую! якщо б туди попав окупант .Ви б побачили скільки колаборантів насправді
показати весь коментар
26.10.2022 12:24 Відповісти
какая энергичная старушка!
показати весь коментар
26.10.2022 12:25 Відповісти

Знаєте, хто вбив автора всесвітньо відомого "Щедрика" Миколу Леонтовича?

Знаєте, хто на допитах відірвав Максиму Рильському вуса зі шматом шкіри і м'яса?

Знаєте, хто розстріляв автора відомої книги "Камінна душа", бандуриста Гната Хоткевича?

Знаєте, хто довів до самогубства Миколу Хвильового чи Миколу Скрипника?

Знаєте, хто вбив Леся Курбаса та Миколу Куліша однією кулею, аби...зекономити?

Знаєте, хто і чому розстріляв Миколу Зерова? А Валер'яна Підмогильного, Мирослава Ірчана, Марка Вороного, Євгена Плужника, Григорія Косинку, Майка Йогансона...?

Знаєте, хто і по яких саме статтях ув'язнили Сергія Параджанова після гучної прем'єри "Тіні забутих предків"?

Знаєте, хто спалив всі ноти Василя Барвінського на подвір'ї львівської консерваторії, а потім "дарував" 10 років концтаборів разом з його дружиною, - донькою відомого науковця Івана Пулюя?!

Знаєте, чому виїхали за кордон Анна Стен, Сергій Лифар Михайло Ломацький? А сини відомого гуцульського письменника Петра - Шекерика Доникового, який сам пропав безвісти?!

Знаєте, хто забороняв творити першому теоретику українського народного танцю Василю Верховинцю?

Знаєте, чому відбувала каторгу Людмила Старицька - Черняхівська? А Параска Плитка - Горицвіт? Ольга Нестеренко?

Знаєте, хто і чому назавжди заборонив Олександру Довженку повертатися додому, в Україну?

Знаєте, хто повісив автора відомої "Червоної рути" та інших українських шляґерів Володимира Івасюка?

Знаєте, хто звів з життя в тюремній камері Василя Стуса?

А чи може знаєте...?

Відповідь на всі "знаєте" відома і одна: радянська влада, тоталітарна система, моzKалі, російське бидло, яке вже кілька століть нищить наш цвіт, наших митців, нашу мову, наші традиції, нашу культуру.
І цих "а знаєте, хто і чому..." - хмара, бо росія не може змиритись, що Україна та її народ - вільний, мудрий, нескорений і надзвичайно сміливий. Бо навіть під дулом ворожого російського автомата наші українці жартують і співають пісні.

Будь ласка, знайте. А найголовніше, пам'ятайте і розповідайте іншим: хто, чому, навіщо, за що і як. Незнання нас, інколи, губить. А непокаране зло, на жаль, завжди повертається... Як і тепер.

P.S. Знаю , Ви можете продовжити цей список. Але дозвольте нагадати про ці "а знаєте" і якою ціною...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100031233497032&__cft__[0]=AZV8qhpPzYq1sBB7DJJbDxaDO2AFVOGntqJBw4yaq9NKBvY7I2FHylWhseziHMmdb1dI8-02***********************************************-SAwjMNysvPy-b0_K8HXIN1wIUTCe4ZtB_h0hUPbxQlEs2Qsbtg1-iSjUu8bPCI7Hyb-gMgM9vdQ&__tn__=-UC*F Юра Українець
показати весь коментар
26.10.2022 12:25 Відповісти
Є дуже велика ймовірність, що з весни наступного року Китай і Туреччина підберуть дуже великі території нинішньої рашки. Акела (пуйло) сильно промахнувся з Україною.
показати весь коментар
26.10.2022 13:41 Відповісти
Таке їй вже не вилікуєш-позбавити громадянства, копняк і нехай летить на свою кацапію!
показати весь коментар
26.10.2022 12:27 Відповісти
Так пусть пенсию русский мир ей и платит.
показати весь коментар
26.10.2022 12:29 Відповісти
Это похоже для таких самая годная идея. И не надо вякать о прав человека. Пусть уезжает в её землю обветованную и принимает пенсию Путина.
показати весь коментар
26.10.2022 15:57 Відповісти
Что там их выкрывать? Таких старушек на Востоке и Юге в любом троллейбусе, как грязи. Только заведи разговор о нападении Х-ла. "Я не оправдываю войну, но не всё так адназначно.." - их коронная регионально-партийная фраза, дальше которой у них пропадает красноречие, наступает ступор, а у меня начинают руки чесаться врезать между глаз.
Этими сталинистками-путинистками можно забить все колонии.
показати весь коментар
26.10.2022 12:36 Відповісти
Чемодан, вокзал, Россия.
показати весь коментар
26.10.2022 15:58 Відповісти
Не всю вату спалили в Одесі.
показати весь коментар
26.10.2022 12:42 Відповісти
Погано що рило, цієї свиносуки не показують...
показати весь коментар
26.10.2022 12:45 Відповісти
Со старостью приходит мудрость
Но иногда старость приходит одна
показати весь коментар
26.10.2022 12:48 Відповісти
Це жах, але на жаль правда що таких людей дуже багато. Всі вони живуть не в Україні, а російському телевізорі. В них якась інша реальність. Мої сусіди, мілєйшие люді, ім під 80 такіж. Тільки не активні в соц сетях. ******* руські концерти(бо вони дуже схожі на сссрівські). Отак і в них то не війна, то не понятно хто стріляє і все таке інше! виключіть вже той сраний руський телек! Може в них і деменція, алеж вони триндять!!! А інші по селах чекають що руськи прийдуть і відмінять ім кредити та комуналку! бо то також по руському телеку ім сказали. Можна скільки завгодно ім що хоч пояснювати, але з цим вже треба щось робити системно і на державному рівні.
показати весь коментар
26.10.2022 12:50 Відповісти
Я то с вами согласен. Но для начала надо бы обяснить, тем кому туго доходит, что Украина воюет не с русским языком,а с внешним агрессором-оккупантом разговаривающем на русском языке.
показати весь коментар
26.10.2022 13:06 Відповісти
"Комсомолка, спортсменка и просто красавица!"
показати весь коментар
26.10.2022 13:00 Відповісти
Я з Вінниці.Наче проукраїнське місто,але до війни , я працював на одному з підприємств,то там по штату було десь 50 працівників,15 з яких підтримували проросійські ідеї!А Ви кажете Одеська область.Це дуже сумно.
показати весь коментар
26.10.2022 13:03 Відповісти
показати весь коментар
26.10.2022 13:47 Відповісти
Та ви що??? А в оп , кабмін, верх.зраду не заглядали...???
показати весь коментар
26.10.2022 15:14 Відповісти
 
 