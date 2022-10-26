60-річну прихильницю "русского мира" викрили в Одеській області

В Одеській області правоохоронці повідомили про підозру в поширенні проросійської пропаганди 60-річній жительці Березівського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ГУ НП в Одеській області.

"60-річна жителька Березівського району активно поширювала проросійську пропаганду, стверджуючи, що українські військові знущаються з цивільного населенням, а російська армія на чолі зі своїм президентом наводять в Україні лад", - йдеться в повідомленні.

Жінка публікувала дописи, що підтримували агресію Росії проти України, у забороненій соціальній мережі "Однокласники". Також вона активно підтримувала контент, у якому схвалювалися злочинні рішення і дії російської федерації та її збройних сил щодо України.

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"Викрили правопорушницю дізнавачі територіального підрозділу поліції в ході проведення спільних заходів зі співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України. За місцем мешкання жінки поліцейські провели санкціонований обшук, в ході якого вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності", - повідомили в поліції.

Жінці повідомили про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

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