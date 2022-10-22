Украинский истребитель сбивает российскую ракету в Одесской области. ВИДЕО
Во время воздушной тревоги истребитель ВСУ сбил над Одесской областью ракету РФ.
Соответствующее видео публикуют телеграм-каналы, сообщает Цензор.НЕТ.
Украинский самолет сбивает вражескую ракету с траектории, она падает и взрывается.
Топ комментарии
+31 Василь Карпатський
показать весь комментарий22.10.2022 11:41
+26 Olexa Pluzh
показать весь комментарий22.10.2022 11:41
+18 Ihor Demkiv #524736
показать весь комментарий22.10.2022 11:39
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може нажерся самогону просто.
красиво!
вийшов безпосередньо на ракету і збив гарантовано
В сети появились кадры с неудачными попытками истребителей ВСУ сбить российские крылатые ракеты
https://topwar.ru/203822-ohota-ukrainskih-istrebitelej-ne-zadalas-neudachnyj-perehvat-rossijskih-krylatyh-raket.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
відео теж саме та ще плюс одне з іншого ракурсу...
"но ето был просто хлопок"
я би на тебе подивився.
писало тут шо три таких як ти весело і сміливо витріщались як ракету збиває ППО = здохли, бо на них впали уламки.
може оператор злякалась просто, а ти як кацап одразу думаєш про скрепне?
шо за мужик блін?
2. Да, надо было строить новые ракеты и на замену Р27(и Нептуны и Вильху М и Гром, но деньги на все программы Зеленский заморозил.
3. Даже если бы и строили новые ракеты( причем понятно, что это не те количества как Р27), это вовсе не означает, что сами Р27 надо было продвать.
я бы на тя посмотрел в кабине такого вертолета. Видел фото с Николаева какую яму делает такая ракета? от вертушки там тупо не останется ничего целее головки цилиндра после такого. хотя нурсами тоже думаю что тупо так стрелять с риском и неприцельно
і недорого, всього 15 мил. доларів
Слава ЗСУ!
петлюпіджак Зелі?
щоб по Припяті патрулював
Из разницы скорости света и скорости звука... Люли сначала видят что произошло на расстоянии, и лишь потом до них доходит звук от увиденного....
Скорость звука 333 м/с. Можно высчитать на каком расстоянии от наблюдателя произошли события... 333 м/с * на секунды от пришедшего звука до того, что увидели и узнаете на каком расстоянии все это происходило...
Враховуючі, яку допомогу надають США - це не така критична сумма. Літак коштує трохи більше 30 000 000$. І якщо вірити відкрити джерелам, у США достатньо цих літаків, на відміну від ПРО.
Можливо, правда, причина в тому, що у нас не має досвідчених пілотів для цих винищувачів?
по перше готують вже давно, а по друге то є довго, перевчити пілота. ну і бояться злити жабу бункерну
А для чого , властно кажучи , це винищувач працював по крилатій ракеті , якщо б вона сама б впала чи що ?!
Саме проти аматорів , які стріляють по "мопедах" зі стрілецької зброї усі профі переконують українців . Саме проти того, що коли не впевненний , що вибухівку з TNT-50... 200 не дай Боже жоден любитель-захістник не опустив би на будинки (й не тільки міста) але й навіть села ...
Не вмієшь -- не намагайся . Суть профі -- підірвати чи крилату , чи мопед в беспечній для людей на землі відстані .
Це відео -- демонстрація професіоналізму пілота . Й гасло для любителів -- не намагайся це півторити те ж саме з "шахедом" ...
відзначила і майстерність пілота.
Це дуже суттєве зауваження , бо багато хто не розуміє , що шкода не від певної траєкторії ********** , й кінцева ціль ураження це НЕ "збити" ракету (чи мопед) , а її підірвати й разнести на дрібні уламки йще в повітрі .
Я порівнюю збитий але не підірванний ********* з ФАБом-50 ...200 . Тобто збитий але не підірванний в повітрі ********* автоматично обертається в звичайну авіабомбу .
Тому так Богдан Буткевич й разнес в щебень піраника Антошу Геращенко , який з місця підриву "мопеда" 10 жовтня в Київі призивав громадян зі стрілєцької зброєю "проявити ініциативу" . За таке требо бити по губах . Бо суть "ініціативи" така , щоб громодяне з берданки перетворювали ********* з мотором в ********* без мотору ... тобто погано керовану ракету в некерованну авіабомбу . 50 ТНТ (мопеду) це приблизно один 40 кг снаряд 155 мм гармати ... натівського стандарту .
вірогідність шкоди (включаючи смерть людей) від випадкового падіння неспівстівима з тією, що цей мопед може наробити попадаючи в ціль
Що таке 50 кг вибухівки в курсі ? Й що може бути ціллю такої дуже примітивної вибухівки ?!
Хоча б історію цієї херні повивчали б й чому Іран так швидко погодився надати її московитам .
Саме тому , що розроблялося воно проти виключно незахищенних нафто-газових об"єктів . В країнах персидської затоки й в Саудії нафту добувають відкритим засобом й ця херня була достаньо , що зпалити ціли свердловини . Виключно був фактор несподіванності . Зараз ці "дирчалки" персам й нахер не потрібні -- тому й продали . Бо 0 ефективність по головних цілях Ірану . Свердловини прикрили -- їх не так багато ... крім концентрації нафто-газо-продуктів ... розумово така "міць" (як 50 кг) йще може підірвати як ціль склади з вибухівкої , але ж хто до них допустить дирчалки ?!
Вони йще давно так спробували "мопеди" передати Хізбаллі ... Що як зараз й з єдиною ціллю -- вбити як умога більше саме пересічних громадян .
Тобто мій висновок . Московія вже заждалагідь усе це знала й тому майже усі "мопеди" користує виключно проти мирного населення . Ніяких інших цілей ця херня в 50 кг мати зараз й через 8 місяців війни , через досвіт саудітів й ізраїлітян проти них мати не може .
Не півторюйте мантри Рітки Сімонянши -- про якусь там "критичну інфраструктуру" . Ця дирчалка тільки що дрібну котельню при домі лише може пошкодити . Але саме над містами , особливо великими й густим заселенням й багатоповерхівками виявилася найбільш ефективна .
Й саме тому , що багато хто в Україні спочатку не зрозумів , що небеспека не в траекторії , а в 50кг , падіння якого будь де однаково небеспечно . Тобто поняння "ціль" тут абсолютно умовне .
Півторю йще раз -- поняння "ціль" тут абсолютно умовне .
Головна ціль атаки шахедами -- це сіяти паніку в людей . Й гасло "спочатку збивайте , а потім думайте головою" це вже елемент цієї цілі !
Якщо воно долітає навіть до околиць Київа , Дніпра , Одеси , Харківа , тим більш Л"вова ! то вже 80% цілі воно виконало .... Бо в містах таких тільки профі може небеспечно нейтралізувати цю херню .
А ось у полі -- хоч з берданки
А если объявить, что иранские инструктора будут похоронены на территории Украины в перемежку с беконом, то будут ли ещё желающие среди Иранских инструкторов приехать в Украину?