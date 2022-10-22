Россия не успевает восстанавливать потери танков, - Бутусов. ВИДЕО
Враг бросает все силы на то, чтобы переломить ход войны. Россияне сохраняют преимущество в бронетехнике, но не успевают восстанавливать потери.
Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он опубликовал видео, на котором на фронт следует эшелон танков Т-62М, произведенных в 60-х годах и восстановленных на 103-м бронетанковом ремонтном заводе.
"Россия не успевает восстанавливать потери в танках. Получают танки из Беларуси, танки Т-72 и Т-80 из баз хранения, восстановленных на заводах, в три смены производят новые танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, но и этого мало, поэтому массовые поставки Т-62 очень важны для россиян", - написал Бутусов.
Он отметил, что если раньше россияне оснащали танки решетками от ударов ПТРК и БПЛА, то сейчас на это не тратят время.
"Это видео показывает, что РФ собирает все силы, чтобы переломить ход войны, и максимально насыщает боевой техникой армию. Враг сохраняет преимущество в бронетехнике, как во всех других видах тяжелого вооружения. С другой стороны, это демонстрация, что российские ресурсы не безграничны, украинцы успешно бьют врага, и в бой пытаются бросить все, что только находят под рукой", - подытожил Бутусов.
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Головне не якість, а дешево та швидко. Ці танки будуть знищені швидко.
Можна навіть продавати в якості атикваріату!
Але ракет на 2000+ км навіть у союзників нема, тільки стратегічні міжконтинентальні. Їх нам точно не дадуть
Во первых, какого-то хера ты, на выставленную мной фотку, написал, что сие нужно отправить шольцу, а не постить на цензоре. Тоесть, это ты не мне написал наверно танку, ок....
Вот это надо отослать Шольцу, а не цензоре постить...
Я, естественно, пошутил, написав следующее...
"Перекинь ему на мыло."...
Потом, с какого-то хера, ты решил продолжить и написал про зеленского. Опять, непонятно, почему твоя писанина выскочила, как ответ мне, если мне ты не отвечал/писал....
"Зеленский реально может это сделать, этим должна и обязана заниматься его пиаркоманда чтобы весь мир видел с кем и чем воюет Украина и за кого"
То есть, если мне чел пишет, кто чем должен заниматься и это ставится, как ответ мне, конечно я должен буду отвечать.
"Секундочку, я из его пиар команды???"
У тебя деменция ? Посмотри что ты мне на писал это раз, во вторых я не писал, что ты в его команде это два то есть ты еще и деслект.
23.10.2022 16:56
Чудо, причем здесь деменция, если ТЫ на мою выставленную фотку свой диалог начал?!
Если не умеешь пользоваться цензором, то так и скажи, а мы подскажем, что, когда отвечаешь на чей-то пост сразу под комментом, это будет подразумевать начало общения, любого.
Но, я понимаю, чтобы еврей признал ошибку - это из грани фантастики....