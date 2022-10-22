РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12547 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 188 53

Россия не успевает восстанавливать потери танков, - Бутусов. ВИДЕО

Враг бросает все силы на то, чтобы переломить ход войны. Россияне сохраняют преимущество в бронетехнике, но не успевают восстанавливать потери.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видео, на котором на фронт следует эшелон танков Т-62М, произведенных в 60-х годах и восстановленных на 103-м бронетанковом ремонтном заводе.

"Россия не успевает восстанавливать потери в танках. Получают танки из Беларуси, танки Т-72 и Т-80 из баз хранения, восстановленных на заводах, в три смены производят новые танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, но и этого мало, поэтому массовые поставки Т-62 очень важны для россиян", - написал Бутусов.

Он отметил, что если раньше россияне оснащали танки решетками от ударов ПТРК и БПЛА, то сейчас на это не тратят время.

Смотрите: В России собирают средства на тепловизоры, потому что оккупанты "просто мерзнут". ВИДЕО

"Это видео показывает, что РФ собирает все силы, чтобы переломить ход войны, и максимально насыщает боевой техникой армию. Враг сохраняет преимущество в бронетехнике, как во всех других видах тяжелого вооружения. С другой стороны, это демонстрация, что российские ресурсы не безграничны, украинцы успешно бьют врага, и в бой пытаются бросить все, что только находят под рукой", - подытожил Бутусов.

оружие (10217) россия (95526) танк (2256) Бутусов Юрий (4358)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
Не БТ-26, а Т-26. Если БТ, то БТ-7
показать весь комментарий
22.10.2022 09:46
+9
Наскільки мені відомо - у нас немає для цих танків запасів снарядів Так що знімать башту і або робить БРЕМ, або якусь іншу інженерну техніку (для розгородження чи будівництва у прифронтовій зоні) Бо установка нової гармати - надто марудна робота
показать весь комментарий
22.10.2022 09:51
+8
нужны удары на их базах в росии , неждать пока железка поедет убивать в украину
показать весь комментарий
22.10.2022 09:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай знімають з постаментів Т-34 і БТ-26.
показать весь комментарий
22.10.2022 09:38 Ответить
Не БТ-26, а Т-26. Если БТ, то БТ-7
показать весь комментарий
22.10.2022 09:46 Ответить
Тут такі "тонкощі" для більшості - "вища математика"! А Т-20, Т-32, Т-10 - взагалі "китайська грамота" Мене колись один "інтелехтуал" обізвав "дебілом" і "придурком" - бо я написав, що у ІІ Світову наші солдати воювали на Т-70
показать весь комментарий
22.10.2022 10:02 Ответить
Т-70 были легкие танки, фуфло то еще. Ну нам сейчас проще с интернетом "все знать". Известная история когда один танковед в СССР расшифровал чешский танк Panzer38(t) на немецком, как танк весом 38 тонн. И сделал его тяжелым на радость историкам.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:10 Ответить
Ну - мені ще "простіше" У мене вже років з тридцять в бібліотеці стоїть книжка Рєзніка "Сотворение брони" Якщо відкинуть ідеологічне сміття - багато корисного можна взнать! А Т-70 стоїть на головній площі міста Ніжин до цих пір
показать весь комментарий
22.10.2022 10:25 Ответить
Невежество есть давняя проблема человека. Меня недавно один ванька прокомментировал в ютубе, что у Украины нет и не было своих танков. Ссылка на ХТЗ и танки т-34 и т-64 его не расстроили, а наоборот укрепили в невежестве.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:32 Ответить
В сарнах стоїть перероблена з німецької трійки САУ. можевже зняли не знаю.
показать весь комментарий
22.10.2022 22:54 Ответить
це не танковед, це головний військовий історик МО наставник Герасимова, муму біля Шойгу.
показать весь комментарий
22.10.2022 22:52 Ответить
А что мешает историку быть танковедом?
показать весь комментарий
22.10.2022 22:54 Ответить
цей історик Гареев. У 1970 74 був радником при начгенштабу Сирії, а в 1989 при Наджибуллі. Типічний штабіст. Крилатими стали і інші його теоретичні ізиски ...... в ході боїв було знищено біля 2 тис одиниць техніки, зокрема 100танків,40 літаків, 150 автомашин і 1500 повозок. Аж 200 праць має. академік, однако.
показать весь комментарий
23.10.2022 06:14 Ответить
автодвигун. потім спарка, з автокоробкою. Потім на їх базі зробили легку самохідку.
показать весь комментарий
22.10.2022 22:57 Ответить
Еще есть ИС-1 и ИС-2 . (ИС- Иосиф Сталин). И конечно серия танков КВ (Клим Ворошилов)
показать весь комментарий
22.10.2022 12:05 Ответить
нужны удары на их базах в росии , неждать пока железка поедет убивать в украину
показать весь комментарий
22.10.2022 09:38 Ответить
Асфальтом накрити .
показать весь комментарий
23.10.2022 08:55 Ответить
Судя по видео танки без динамической брони с наваренными "Бровями" на башнях. Такие наши уже много натрофели под Херсонам. Интересно куда эти повезут? Накроем и эти, то что останется пригодным приберем, пригодятся, нам еще бульбашам навешать придется.
показать весь комментарий
22.10.2022 09:41 Ответить
Наскільки мені відомо - у нас немає для цих танків запасів снарядів Так що знімать башту і або робить БРЕМ, або якусь іншу інженерну техніку (для розгородження чи будівництва у прифронтовій зоні) Бо установка нової гармати - надто марудна робота
показать весь комментарий
22.10.2022 09:51 Ответить
Ну на передовой его бригады уже используют, малюют белые кресты(на радость ванькам) и в боевые порядки. Заменить пушку не получится, менять башню не выйдет, там начнется цепь проблем. Попробовать заказать снаряды у каких-нибудь Алжиров, где они на вооружении стоят. Вообщем в ЗСУ сейчас должности зампотеха и менджера по закупкам очень горячие)
показать весь комментарий
22.10.2022 09:57 Ответить
Може можна башту як на БТР 4 поставити? З птуром досить непогано було б.
показать весь комментарий
24.10.2022 00:50 Ответить
Не знаю! Тут "спіцілісти" у нас "войцеховські", а не я!
показать весь комментарий
24.10.2022 05:15 Ответить
Та т62 проти 64 або 72 просто безсилі так як їхня гармата не пробиває бронювання 64 та 72.Хіба як підтримки позаду можна і то питання.Гармата нарізна досить точні як для підтримки піхоти або засідок або блок постів краще ніж нічого.
показать весь комментарий
24.10.2022 00:48 Ответить
Да это так, но у ЗСУ и так нехватка техники так что используем и Т62. Как только вы передадите Абрамсы будем использовать их)
показать весь комментарий
24.10.2022 01:14 Ответить
Тем не менее каждый такой пепелац нужно подбить или затрофеить.
показать весь комментарий
22.10.2022 09:46 Ответить
Судя по количеству составов с этим 62-ми нам бы на трофеях самим динамическую защиту вешать и БК 115 мм нужен. А где его брать???
показать весь комментарий
22.10.2022 09:51 Ответить
Как тягачи пойдут. Или вместо башни что-то свое ставить
показать весь комментарий
22.10.2022 09:55 Ответить
Не уверен, что на восстановленных ваньками Т62 все в порядке с двигателями, чтобы использовать их как тягачи. Думаю по каждому затрофенному танку решение принимать командованию бригады.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:01 Ответить
Хоча навіть модернізовані Т-62 застаріли, вони мають ряд істотних переваг перед більш ********* танками Т-72 і Т-90, які складають кістяк російських бронетанкових військ. Це частково пояснює, чому москва вкладає кошти в їх ремонт, навіть незважаючи на те, що ще має в запасі Т-72. Т-62 цінується за набагато менші витрати на обслуговування та експлуатацію, а також за легкість у навчанні -Навчання екіпажу займає набагато менше часу, переозброєння обійдеться недорого, і його можна розгорнути у великій кількості.

Головне не якість, а дешево та швидко. Ці танки будуть знищені швидко.
показать весь комментарий
22.10.2022 09:52 Ответить
Что вы имеете в виду по перевооружением?
показать весь комментарий
22.10.2022 11:26 Ответить
Поставки Т-62 це як щойно мобілізованого зі ржавим калашем поставити проти спецназу та снайперів, як баранів на бійню.
показать весь комментарий
22.10.2022 19:24 Ответить
у всі часи для лапотних основним було. щоб танк самостійно заїхав на платформу і добрався до поля бою своїм ходом а далі як вийде.
показать весь комментарий
22.10.2022 23:09 Ответить
Везли б відразу в порти ,в брухт. Нє, чомусь ускладнюють логістику..
показать весь комментарий
22.10.2022 09:53 Ответить
Не росияне а РОСИЙСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ!!!
показать весь комментарий
22.10.2022 09:55 Ответить
Лучше писать террористы жители государства террориста, так более однозначно.
показать весь комментарий
23.10.2022 11:44 Ответить
СЛАВА ЗСУ!
показать весь комментарий
22.10.2022 09:55 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2022 09:58 Ответить
Рашисты стягивают все ето говно с самых дальних ****** своей и не своей страны. Нужно уничтожать инфраструктуру и мосты за Уралом. И сразу же на рашке будет транспортный коллапс. Рашка огромная недострана и в етом ее большой минус который нам нужно использовать против нее же.
показать весь комментарий
22.10.2022 10:00 Ответить
Хазяйновиті хлопці знайдуть як використати.
Можна навіть продавати в якості атикваріату!
показать весь комментарий
22.10.2022 10:04 Ответить
От якби по цих кацапських танкових заводах вдарити чимось!
Але ракет на 2000+ км навіть у союзників нема, тільки стратегічні міжконтинентальні. Їх нам точно не дадуть
показать весь комментарий
22.10.2022 10:17 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2022 10:38 Ответить
от це Шольцу показати
показать весь комментарий
23.10.2022 01:40 Ответить
Шольц даже не знает что такое Бирлин
показать весь комментарий
23.10.2022 10:51 Ответить
Вот это надо отослать Шольцу, а не цензоре постить
показать весь комментарий
23.10.2022 13:14 Ответить
Перекинь ему на мыло....
показать весь комментарий
23.10.2022 13:52 Ответить
Зеленский реально может это сделать, этим должна и обязана заниматься его пиаркоманда чтобы весь мир видел с кем и чем воюет Украина и за кого .
показать весь комментарий
23.10.2022 16:41 Ответить
Секундочку, я из его пиар команды???
показать весь комментарий
23.10.2022 16:45 Ответить
У тебя деменция ? Посмотри что ты мне на писал это раз, во вторых я не писал, что ты в его команде это два то есть ты еще и деслект.
показать весь комментарий
23.10.2022 16:56 Ответить
Слушай, не бери меня на гец, посмотри всю переписку , а именно от тебя.

Во первых, какого-то хера ты, на выставленную мной фотку, написал, что сие нужно отправить шольцу, а не постить на цензоре. Тоесть, это ты не мне написал наверно танку, ок....

Вот это надо отослать Шольцу, а не цензоре постить...

Я, естественно, пошутил, написав следующее...

"Перекинь ему на мыло."...

Потом, с какого-то хера, ты решил продолжить и написал про зеленского. Опять, непонятно, почему твоя писанина выскочила, как ответ мне, если мне ты не отвечал/писал....

"Зеленский реально может это сделать, этим должна и обязана заниматься его пиаркоманда чтобы весь мир видел с кем и чем воюет Украина и за кого"

То есть, если мне чел пишет, кто чем должен заниматься и это ставится, как ответ мне, конечно я должен буду отвечать.

"Секундочку, я из его пиар команды???"

У тебя деменция ? Посмотри что ты мне на писал это раз, во вторых я не писал, что ты в его команде это два то есть ты еще и деслект.

23.10.2022 16:56

Чудо, причем здесь деменция, если ТЫ на мою выставленную фотку свой диалог начал?!
Если не умеешь пользоваться цензором, то так и скажи, а мы подскажем, что, когда отвечаешь на чей-то пост сразу под комментом, это будет подразумевать начало общения, любого.

Но, я понимаю, чтобы еврей признал ошибку - это из грани фантастики....
показать весь комментарий
23.10.2022 19:34 Ответить
Ну выскажет озабоченность т. Шольц
показать весь комментарий
24.10.2022 08:03 Ответить
Они ракеты купят в Иране. Намного эффективнее. И да, на линии фронта у бурятов уже вовсю работают беспилотники-камикадзе, видимо тоже с Ирана. Просто у нас такое не показывают.
показать весь комментарий
22.10.2022 11:28 Ответить
І Бахмут взяли уже 30 раз і омєріку побєділі🤦🤦🤦
показать весь комментарий
22.10.2022 13:05 Ответить
...увеличьте скорость уничтожения быдлонасекомышей с болот мацковии. Слава Великой Ukraine
показать весь комментарий
22.10.2022 12:49 Ответить
Нарастили"брови"с установкой лазерного дальномера,вот и вся рашмодернизация т-62,а так старье..Сей трофей у ВСУ будет, но проблема в 115мм унитарных артвыстрелах..,разве только раздуплить на них арабов с израильтянами
показать весь комментарий
22.10.2022 13:29 Ответить
Новина як би не погана, але один Абрамс коштує 20 Т72.
показать весь комментарий
22.10.2022 21:08 Ответить
Из этого трофейного гавна израильтяне сделали тяжёлый БТР, правда с заменой двигателя и бронирования.
показать весь комментарий
22.10.2022 21:20 Ответить
 
 