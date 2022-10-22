Россия не успевает восстанавливать потери танков, - Бутусов. ВИДЕО

Враг бросает все силы на то, чтобы переломить ход войны. Россияне сохраняют преимущество в бронетехнике, но не успевают восстанавливать потери.

Об этом пишет в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Он опубликовал видео, на котором на фронт следует эшелон танков Т-62М, произведенных в 60-х годах и восстановленных на 103-м бронетанковом ремонтном заводе.

"Россия не успевает восстанавливать потери в танках. Получают танки из Беларуси, танки Т-72 и Т-80 из баз хранения, восстановленных на заводах, в три смены производят новые танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, но и этого мало, поэтому массовые поставки Т-62 очень важны для россиян", - написал Бутусов.

Он отметил, что если раньше россияне оснащали танки решетками от ударов ПТРК и БПЛА, то сейчас на это не тратят время.

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"Это видео показывает, что РФ собирает все силы, чтобы переломить ход войны, и максимально насыщает боевой техникой армию. Враг сохраняет преимущество в бронетехнике, как во всех других видах тяжелого вооружения. С другой стороны, это демонстрация, что российские ресурсы не безграничны, украинцы успешно бьют врага, и в бой пытаются бросить все, что только находят под рукой", - подытожил Бутусов.