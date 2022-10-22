Росія не встигає відновлювати втрати танків, - Бутусов. ВIДЕО
Ворог кидає всі сили на те, щоб переломити хід війни. Росіяни зберігають перевагу в бронетехніці, але не встигають відновлювати втрати.
Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Він опублікував відео, на якому на фронт прямує ешелон танків Т-62М, вироблених у 60-х роках та відновлених на 103-му бронетанковому ремонтному заводі.
"Росія не встигає відновлювати втрати у танках. Отримують танки з Білорусі, танки Т-72 та Т-80 з баз зберігання, відновлених на заводах, в три зміни роблять нові танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, але й цього замало, тому масові поставки Т-62 є дуже важливі для росіян", - написав Бутусов.
Він зазначив, що якщо раніше росіяни оснащували танки решітками від ударів ПТРК та БПЛА, то зараз на це вже не витрачають час.
"Це відео показує, що РФ збирає усі сили щоб переломити хід війни, і максимально насичує бойовою технікою армію. Ворог зберігає перевагу у бронетехниці, як у всіх інших видах важкого озброєння. З іншого боку, це демонстрація, що російські ресурси не є безмежними, українці успішно трощать ворога, і у бій намагаються кинути усе, що тільки знаходять під рукою", - підсумував Бутусов.
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Головне не якість, а дешево та швидко. Ці танки будуть знищені швидко.
Можна навіть продавати в якості атикваріату!
Але ракет на 2000+ км навіть у союзників нема, тільки стратегічні міжконтинентальні. Їх нам точно не дадуть
Во первых, какого-то хера ты, на выставленную мной фотку, написал, что сие нужно отправить шольцу, а не постить на цензоре. Тоесть, это ты не мне написал наверно танку, ок....
Вот это надо отослать Шольцу, а не цензоре постить...
Я, естественно, пошутил, написав следующее...
"Перекинь ему на мыло."...
Потом, с какого-то хера, ты решил продолжить и написал про зеленского. Опять, непонятно, почему твоя писанина выскочила, как ответ мне, если мне ты не отвечал/писал....
"Зеленский реально может это сделать, этим должна и обязана заниматься его пиаркоманда чтобы весь мир видел с кем и чем воюет Украина и за кого"
То есть, если мне чел пишет, кто чем должен заниматься и это ставится, как ответ мне, конечно я должен буду отвечать.
"Секундочку, я из его пиар команды???"
У тебя деменция ? Посмотри что ты мне на писал это раз, во вторых я не писал, что ты в его команде это два то есть ты еще и деслект.
23.10.2022 16:56
Чудо, причем здесь деменция, если ТЫ на мою выставленную фотку свой диалог начал?!
Если не умеешь пользоваться цензором, то так и скажи, а мы подскажем, что, когда отвечаешь на чей-то пост сразу под комментом, это будет подразумевать начало общения, любого.
Но, я понимаю, чтобы еврей признал ошибку - это из грани фантастики....