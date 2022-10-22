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Новини Відео Війна
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Росія не встигає відновлювати втрати танків, - Бутусов. ВIДЕО

Ворог кидає всі сили на те, щоб переломити хід війни. Росіяни зберігають перевагу в бронетехніці, але не встигають відновлювати втрати.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував відео, на якому на фронт прямує ешелон танків Т-62М, вироблених у 60-х роках та відновлених на 103-му бронетанковому ремонтному заводі.

"Росія не встигає відновлювати втрати у танках. Отримують танки з Білорусі, танки Т-72 та Т-80 з баз зберігання, відновлених на заводах, в три зміни роблять нові танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, але й цього замало, тому масові поставки Т-62 є дуже важливі для росіян", - написав Бутусов.

Він зазначив, що якщо раніше росіяни оснащували танки решітками від ударів ПТРК та БПЛА, то зараз на це вже не витрачають час.

Читайте: Армія РФ втрачає в середньому 10 танків на день, - Forbes

"Це відео показує, що РФ збирає усі сили щоб переломити хід війни, і максимально насичує бойовою технікою армію. Ворог зберігає перевагу у бронетехниці, як у всіх інших видах важкого озброєння. З іншого боку, це демонстрація, що російські ресурси не є безмежними, українці успішно трощать ворога, і у бій намагаються кинути усе, що тільки знаходять під рукою", - підсумував Бутусов.

Автор: 

зброя (7464) росія (65162) танк (2067) Бутусов Юрій (3589)


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Топ коментарі
+10
Не БТ-26, а Т-26. Если БТ, то БТ-7
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22.10.2022 09:46
+9
Наскільки мені відомо - у нас немає для цих танків запасів снарядів Так що знімать башту і або робить БРЕМ, або якусь іншу інженерну техніку (для розгородження чи будівництва у прифронтовій зоні) Бо установка нової гармати - надто марудна робота
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22.10.2022 09:51
+8
нужны удары на их базах в росии , неждать пока железка поедет убивать в украину
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22.10.2022 09:38
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Нехай знімають з постаментів Т-34 і БТ-26.
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22.10.2022 09:38 Відповісти
Не БТ-26, а Т-26. Если БТ, то БТ-7
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22.10.2022 09:46 Відповісти
Тут такі "тонкощі" для більшості - "вища математика"! А Т-20, Т-32, Т-10 - взагалі "китайська грамота" Мене колись один "інтелехтуал" обізвав "дебілом" і "придурком" - бо я написав, що у ІІ Світову наші солдати воювали на Т-70
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22.10.2022 10:02 Відповісти
Т-70 были легкие танки, фуфло то еще. Ну нам сейчас проще с интернетом "все знать". Известная история когда один танковед в СССР расшифровал чешский танк Panzer38(t) на немецком, как танк весом 38 тонн. И сделал его тяжелым на радость историкам.
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22.10.2022 10:10 Відповісти
Ну - мені ще "простіше" У мене вже років з тридцять в бібліотеці стоїть книжка Рєзніка "Сотворение брони" Якщо відкинуть ідеологічне сміття - багато корисного можна взнать! А Т-70 стоїть на головній площі міста Ніжин до цих пір
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22.10.2022 10:25 Відповісти
Невежество есть давняя проблема человека. Меня недавно один ванька прокомментировал в ютубе, что у Украины нет и не было своих танков. Ссылка на ХТЗ и танки т-34 и т-64 его не расстроили, а наоборот укрепили в невежестве.
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22.10.2022 10:32 Відповісти
В сарнах стоїть перероблена з німецької трійки САУ. можевже зняли не знаю.
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22.10.2022 22:54 Відповісти
це не танковед, це головний військовий історик МО наставник Герасимова, муму біля Шойгу.
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22.10.2022 22:52 Відповісти
А что мешает историку быть танковедом?
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22.10.2022 22:54 Відповісти
цей історик Гареев. У 1970 74 був радником при начгенштабу Сирії, а в 1989 при Наджибуллі. Типічний штабіст. Крилатими стали і інші його теоретичні ізиски ...... в ході боїв було знищено біля 2 тис одиниць техніки, зокрема 100танків,40 літаків, 150 автомашин і 1500 повозок. Аж 200 праць має. академік, однако.
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23.10.2022 06:14 Відповісти
автодвигун. потім спарка, з автокоробкою. Потім на їх базі зробили легку самохідку.
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22.10.2022 22:57 Відповісти
Еще есть ИС-1 и ИС-2 . (ИС- Иосиф Сталин). И конечно серия танков КВ (Клим Ворошилов)
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22.10.2022 12:05 Відповісти
нужны удары на их базах в росии , неждать пока железка поедет убивать в украину
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22.10.2022 09:38 Відповісти
Асфальтом накрити .
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23.10.2022 08:55 Відповісти
Судя по видео танки без динамической брони с наваренными "Бровями" на башнях. Такие наши уже много натрофели под Херсонам. Интересно куда эти повезут? Накроем и эти, то что останется пригодным приберем, пригодятся, нам еще бульбашам навешать придется.
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22.10.2022 09:41 Відповісти
Наскільки мені відомо - у нас немає для цих танків запасів снарядів Так що знімать башту і або робить БРЕМ, або якусь іншу інженерну техніку (для розгородження чи будівництва у прифронтовій зоні) Бо установка нової гармати - надто марудна робота
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22.10.2022 09:51 Відповісти
Ну на передовой его бригады уже используют, малюют белые кресты(на радость ванькам) и в боевые порядки. Заменить пушку не получится, менять башню не выйдет, там начнется цепь проблем. Попробовать заказать снаряды у каких-нибудь Алжиров, где они на вооружении стоят. Вообщем в ЗСУ сейчас должности зампотеха и менджера по закупкам очень горячие)
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22.10.2022 09:57 Відповісти
Може можна башту як на БТР 4 поставити? З птуром досить непогано було б.
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24.10.2022 00:50 Відповісти
Не знаю! Тут "спіцілісти" у нас "войцеховські", а не я!
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24.10.2022 05:15 Відповісти
Та т62 проти 64 або 72 просто безсилі так як їхня гармата не пробиває бронювання 64 та 72.Хіба як підтримки позаду можна і то питання.Гармата нарізна досить точні як для підтримки піхоти або засідок або блок постів краще ніж нічого.
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24.10.2022 00:48 Відповісти
Да это так, но у ЗСУ и так нехватка техники так что используем и Т62. Как только вы передадите Абрамсы будем использовать их)
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24.10.2022 01:14 Відповісти
Тем не менее каждый такой пепелац нужно подбить или затрофеить.
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22.10.2022 09:46 Відповісти
Судя по количеству составов с этим 62-ми нам бы на трофеях самим динамическую защиту вешать и БК 115 мм нужен. А где его брать???
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22.10.2022 09:51 Відповісти
Как тягачи пойдут. Или вместо башни что-то свое ставить
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22.10.2022 09:55 Відповісти
Не уверен, что на восстановленных ваньками Т62 все в порядке с двигателями, чтобы использовать их как тягачи. Думаю по каждому затрофенному танку решение принимать командованию бригады.
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22.10.2022 10:01 Відповісти
Хоча навіть модернізовані Т-62 застаріли, вони мають ряд істотних переваг перед більш ********* танками Т-72 і Т-90, які складають кістяк російських бронетанкових військ. Це частково пояснює, чому москва вкладає кошти в їх ремонт, навіть незважаючи на те, що ще має в запасі Т-72. Т-62 цінується за набагато менші витрати на обслуговування та експлуатацію, а також за легкість у навчанні -Навчання екіпажу займає набагато менше часу, переозброєння обійдеться недорого, і його можна розгорнути у великій кількості.

Головне не якість, а дешево та швидко. Ці танки будуть знищені швидко.
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22.10.2022 09:52 Відповісти
Что вы имеете в виду по перевооружением?
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22.10.2022 11:26 Відповісти
Поставки Т-62 це як щойно мобілізованого зі ржавим калашем поставити проти спецназу та снайперів, як баранів на бійню.
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22.10.2022 19:24 Відповісти
у всі часи для лапотних основним було. щоб танк самостійно заїхав на платформу і добрався до поля бою своїм ходом а далі як вийде.
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22.10.2022 23:09 Відповісти
Везли б відразу в порти ,в брухт. Нє, чомусь ускладнюють логістику..
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22.10.2022 09:53 Відповісти
Не росияне а РОСИЙСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ!!!
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22.10.2022 09:55 Відповісти
Лучше писать террористы жители государства террориста, так более однозначно.
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23.10.2022 11:44 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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22.10.2022 09:55 Відповісти
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22.10.2022 09:58 Відповісти
Рашисты стягивают все ето говно с самых дальних ****** своей и не своей страны. Нужно уничтожать инфраструктуру и мосты за Уралом. И сразу же на рашке будет транспортный коллапс. Рашка огромная недострана и в етом ее большой минус который нам нужно использовать против нее же.
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22.10.2022 10:00 Відповісти
Хазяйновиті хлопці знайдуть як використати.
Можна навіть продавати в якості атикваріату!
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22.10.2022 10:04 Відповісти
От якби по цих кацапських танкових заводах вдарити чимось!
Але ракет на 2000+ км навіть у союзників нема, тільки стратегічні міжконтинентальні. Їх нам точно не дадуть
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22.10.2022 10:17 Відповісти
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22.10.2022 10:38 Відповісти
от це Шольцу показати
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23.10.2022 01:40 Відповісти
Шольц даже не знает что такое Бирлин
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23.10.2022 10:51 Відповісти
Вот это надо отослать Шольцу, а не цензоре постить
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23.10.2022 13:14 Відповісти
Перекинь ему на мыло....
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23.10.2022 13:52 Відповісти
Зеленский реально может это сделать, этим должна и обязана заниматься его пиаркоманда чтобы весь мир видел с кем и чем воюет Украина и за кого .
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23.10.2022 16:41 Відповісти
Секундочку, я из его пиар команды???
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23.10.2022 16:45 Відповісти
У тебя деменция ? Посмотри что ты мне на писал это раз, во вторых я не писал, что ты в его команде это два то есть ты еще и деслект.
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23.10.2022 16:56 Відповісти
Слушай, не бери меня на гец, посмотри всю переписку , а именно от тебя.

Во первых, какого-то хера ты, на выставленную мной фотку, написал, что сие нужно отправить шольцу, а не постить на цензоре. Тоесть, это ты не мне написал наверно танку, ок....

Вот это надо отослать Шольцу, а не цензоре постить...

Я, естественно, пошутил, написав следующее...

"Перекинь ему на мыло."...

Потом, с какого-то хера, ты решил продолжить и написал про зеленского. Опять, непонятно, почему твоя писанина выскочила, как ответ мне, если мне ты не отвечал/писал....

"Зеленский реально может это сделать, этим должна и обязана заниматься его пиаркоманда чтобы весь мир видел с кем и чем воюет Украина и за кого"

То есть, если мне чел пишет, кто чем должен заниматься и это ставится, как ответ мне, конечно я должен буду отвечать.

"Секундочку, я из его пиар команды???"

У тебя деменция ? Посмотри что ты мне на писал это раз, во вторых я не писал, что ты в его команде это два то есть ты еще и деслект.

23.10.2022 16:56

Чудо, причем здесь деменция, если ТЫ на мою выставленную фотку свой диалог начал?!
Если не умеешь пользоваться цензором, то так и скажи, а мы подскажем, что, когда отвечаешь на чей-то пост сразу под комментом, это будет подразумевать начало общения, любого.

Но, я понимаю, чтобы еврей признал ошибку - это из грани фантастики....
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23.10.2022 19:34 Відповісти
Ну выскажет озабоченность т. Шольц
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24.10.2022 08:03 Відповісти
Они ракеты купят в Иране. Намного эффективнее. И да, на линии фронта у бурятов уже вовсю работают беспилотники-камикадзе, видимо тоже с Ирана. Просто у нас такое не показывают.
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22.10.2022 11:28 Відповісти
І Бахмут взяли уже 30 раз і омєріку побєділі🤦🤦🤦
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22.10.2022 13:05 Відповісти
...увеличьте скорость уничтожения быдлонасекомышей с болот мацковии. Слава Великой Ukraine
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22.10.2022 12:49 Відповісти
Нарастили"брови"с установкой лазерного дальномера,вот и вся рашмодернизация т-62,а так старье..Сей трофей у ВСУ будет, но проблема в 115мм унитарных артвыстрелах..,разве только раздуплить на них арабов с израильтянами
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22.10.2022 13:29 Відповісти
Новина як би не погана, але один Абрамс коштує 20 Т72.
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22.10.2022 21:08 Відповісти
Из этого трофейного гавна израильтяне сделали тяжёлый БТР, правда с заменой двигателя и бронирования.
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22.10.2022 21:20 Відповісти
 
 