Росія не встигає відновлювати втрати танків, - Бутусов. ВIДЕО

Ворог кидає всі сили на те, щоб переломити хід війни. Росіяни зберігають перевагу в бронетехніці, але не встигають відновлювати втрати.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він опублікував відео, на якому на фронт прямує ешелон танків Т-62М, вироблених у 60-х роках та відновлених на 103-му бронетанковому ремонтному заводі.

"Росія не встигає відновлювати втрати у танках. Отримують танки з Білорусі, танки Т-72 та Т-80 з баз зберігання, відновлених на заводах, в три зміни роблять нові танки Т-72Б3М, Т-90М, Т-80БВМ, але й цього замало, тому масові поставки Т-62 є дуже важливі для росіян", - написав Бутусов.

Він зазначив, що якщо раніше росіяни оснащували танки решітками від ударів ПТРК та БПЛА, то зараз на це вже не витрачають час.

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"Це відео показує, що РФ збирає усі сили щоб переломити хід війни, і максимально насичує бойовою технікою армію. Ворог зберігає перевагу у бронетехниці, як у всіх інших видах важкого озброєння. З іншого боку, це демонстрація, що російські ресурси не є безмежними, українці успішно трощать ворога, і у бій намагаються кинути усе, що тільки знаходять під рукою", - підсумував Бутусов.