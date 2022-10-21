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Новини Війна
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Армія РФ втрачає в середньому 10 танків на день, - Forbes

танк,рф

За даними видання Forbes, армія РФ почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші - лише два танки на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зазначається, що такий розрив приголомшливий. Армія, яка атакує, зазвичай втрачає більше техніки, ніж та, яка обороняється. Оскільки їй потрібно перетинати місцевість в той час, як оборона може просто ховатися в окопах і за укріпленнями, ведучи вогонь з більш безпечних місць. Більше того, російська армія в теорії досі має вогневу перевагу над українськими військами, хоча ця перевага скоротилася зі збільшенням російських втрат. Тим часом Україна отримує все більше техніки від іноземних донорів, а також від самої Росії, чиї військові кидають танки і гаубиці в процесі відступу.

Forbes пише, що пришвидшення російських втрат танків - це результат поганого командування і проблем з мораллю, а не технологічного балансу на полі битви. Половина бойових машин, які Росії довелося списати з початку вересня, були покинуті їхніми екіпажами, а потім захоплені українськими військовими. Видання зауважує, що армія України підриває багато російських танків, але захоплює не менше, використовуючи цю техніку потім на свою користь.

Російські втрати були величезними ще до початку українського контрнаступу. Станом на 1 вересня армія РФ втратила 994 танки, згідно з даними зовнішніх аналітиків. 614 з них були знищені. Це означає, що з кінця лютого Росія втрачала 5 таких бойових машин на день. Тисяча танків - це більше, ніж в арсеналі більшості країн. Через тяжкі втрати Т-72, Т-80 і Т-90 Кремлю довелося дістати зі складів старі Т-62, які зійшли з конвеєра в 1970-х роках чи й раніше.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант кинув товаришів у палаючому танку та втік. ВIДЕО

Forbes пише, що така техніка не дуже вплинула на просування українських бригад на півдні і сході за останні шість тижнів. Тепер на старі танки припадає значна частина російських втрат у бронетехніці. Станом перше вересня Росія втратила лише один Т-62. Але 19 жовтня їй довелося списати 34 таких танки. При цьому, 30 з них потрапили в руки українських військових. Загальна кількість танків, які Росія втратила з лютого і до 19 жовтня, становить 1392 машини. З них 801 був знищений.

В цей же час, армія України станом на перше вересня втратила 249 танків, більшість з яких - це Т-64. Це означає, що українські військові за півроку війни втрачали в середньому трохи більше, ніж один танк на день. З початку контрнаступу на півдні і сході темп українських втрат пришвидшився до двох танків на день. Станом на 19 жовтня армія України втратила 320 танків, 176 з них були знищені. За останні шість тижнів Україна втратила 71 танк, але захопила 194. Іншими словами, контрнаступ призвів не так до втрати техніки, як до збільшення її запасів.

Також дивіться: Найдорожчий російський танк Т-90М "Прорив" знищено поблизу Бахмута воїнами 93-ї бригади. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17309) танк (2063)


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Топ коментарі
+18
слава ЗСУ!
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21.10.2022 22:37
+12
Це така, українська арифметика. Скількі було танків? - 12. Скількі втратили? - 2. Скількі залишилось? - 20. Як так? - Гадки немаю.
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21.10.2022 22:48
+8
Як приємно читати статистику від таких скрупульозних статистів, як Форбс! Особливо, коли статистика на нашу користь!
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21.10.2022 22:41
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Не все , что на гусеницах - танки .
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21.10.2022 22:35 Відповісти
взагалі то стаття ВИКЛЮЧНО про танки
читайте уважно і вмійте аналізувати
в статті форбес ні слова про бтр бмп і т.д.
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21.10.2022 22:39 Відповісти
неймовірно, що Захід передав нам 0,0001% своєї військової потужності і ЗСУ зламало "вторую армию мира"!!!!
що ж станеться з тією "второй армией мира" якщо захід застосує все наявне в нього озброєння?!!
схоже Захід грається з москальньой як кішка з мишкою
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21.10.2022 23:28 Відповісти
Математика не нечув
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21.10.2022 23:54 Відповісти
Что именно среди Т62, Т64,Т72, Т80,Т90 ни есть танк?
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21.10.2022 23:50 Відповісти
слава ЗСУ!
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21.10.2022 22:37 Відповісти
Як приємно читати статистику від таких скрупульозних статистів, як Форбс! Особливо, коли статистика на нашу користь!
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21.10.2022 22:41 Відповісти
Це така, українська арифметика. Скількі було танків? - 12. Скількі втратили? - 2. Скількі залишилось? - 20. Як так? - Гадки немаю.
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21.10.2022 22:48 Відповісти
"И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных" Мф 15:37
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22.10.2022 00:19 Відповісти
Якщо їх не дуже хвилює втрата свого "м'яса" з середньою щвидкістю 8,5тис на місяць, то і решта цифр для них - порожній звук. Вони вже не зупиняться самі НІ-КО-ЛИ! Їх треба спиняти. І не санкціями чи погрозами, а нищенням їх державності (ну і московитів також) по максимуму.
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21.10.2022 22:53 Відповісти
"Зазначається, що такий розрив приголомшливий. Армія, яка атакує, зазвичай втрачає більше техніки, ніж та, яка обороняється. Оскільки їй потрібно перетинати місцевість в той час, як оборона може просто ховатися в окопах і за укріпленнями, ведучи вогонь з більш безпечних місць. Джерело: "
Це застаріла думка часів 2-ї світової війни. В ******** війні закопаний по башту танк зерачиться джаавеліном або іншою високоточною зброєю точно зтакою ж їмовірністю, як і танк у повний профіль. І саме у високоточній зброї у ЗСУ перевага(в значній міра завдяки поставкам союзників)
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21.10.2022 23:00 Відповісти
ВТОРАЯ АРМИЯ МИРА!!!!
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21.10.2022 23:01 Відповісти
Форбс узяв статистику Генштабу та поділив кількість знищених танків на 240 днів війни?
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21.10.2022 23:12 Відповісти
Москолота почала війну 66750 орків тому.
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21.10.2022 23:13 Відповісти
"Станом перше вересня Росія втратила лише один Т-62. Але 19 жовтня їй довелося списати 34 таких танки. При цьому, 30 з них потрапили в руки українських військових." Красноречивое подтверждение того, что они расконсервировали тупо хлам, которые просто ламается и его бросают. Если 90% техники не уничтожается, в бою, а захватывается противником то либо касапы совсем ********, либо эту технику просто бросают из-за того что она выходит из строя. И выходит из строя почти 90%. Отсюда и большие потери. Половина потерь из-за поломок или износа. Тех же стволов. Этот лом и достается потом в виде трофеев нашим ребятам. С одной стороны плюс - у них потери колосальные, с другой стороны минус - трофеи один хрен дерьмо и ими не сильно повоюешь.
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21.10.2022 23:57 Відповісти
Кацапский военторг
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22.10.2022 00:07 Відповісти
Вообще-то нужно достигнуть соотношения 1:10. Но, с учётом российского лендлиза, задача значительно упрощается...
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22.10.2022 01:25 Відповісти
Стовідсотково, що користуються російськими даними з актів про списання техніки. Глубинное государство втратило 25 дивізій по штатах СРСР.
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22.10.2022 02:25 Відповісти
Форбс придбали калькулятор?!!!
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23.10.2022 22:26 Відповісти
 
 