Армія РФ втрачає в середньому 10 танків на день, - Forbes

За даними видання Forbes, армія РФ почала втрачати в середньому 10 танків на день після того, як українські війська пішли в подвійний контрнаступ на сході і півдні шість тижнів тому. При цьому, українські втрати таких бойових машин значно менші - лише два танки на день.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Зазначається, що такий розрив приголомшливий. Армія, яка атакує, зазвичай втрачає більше техніки, ніж та, яка обороняється. Оскільки їй потрібно перетинати місцевість в той час, як оборона може просто ховатися в окопах і за укріпленнями, ведучи вогонь з більш безпечних місць. Більше того, російська армія в теорії досі має вогневу перевагу над українськими військами, хоча ця перевага скоротилася зі збільшенням російських втрат. Тим часом Україна отримує все більше техніки від іноземних донорів, а також від самої Росії, чиї військові кидають танки і гаубиці в процесі відступу.

Forbes пише, що пришвидшення російських втрат танків - це результат поганого командування і проблем з мораллю, а не технологічного балансу на полі битви. Половина бойових машин, які Росії довелося списати з початку вересня, були покинуті їхніми екіпажами, а потім захоплені українськими військовими. Видання зауважує, що армія України підриває багато російських танків, але захоплює не менше, використовуючи цю техніку потім на свою користь.

Російські втрати були величезними ще до початку українського контрнаступу. Станом на 1 вересня армія РФ втратила 994 танки, згідно з даними зовнішніх аналітиків. 614 з них були знищені. Це означає, що з кінця лютого Росія втрачала 5 таких бойових машин на день. Тисяча танків - це більше, ніж в арсеналі більшості країн. Через тяжкі втрати Т-72, Т-80 і Т-90 Кремлю довелося дістати зі складів старі Т-62, які зійшли з конвеєра в 1970-х роках чи й раніше.

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Forbes пише, що така техніка не дуже вплинула на просування українських бригад на півдні і сході за останні шість тижнів. Тепер на старі танки припадає значна частина російських втрат у бронетехніці. Станом перше вересня Росія втратила лише один Т-62. Але 19 жовтня їй довелося списати 34 таких танки. При цьому, 30 з них потрапили в руки українських військових. Загальна кількість танків, які Росія втратила з лютого і до 19 жовтня, становить 1392 машини. З них 801 був знищений.

В цей же час, армія України станом на перше вересня втратила 249 танків, більшість з яких - це Т-64. Це означає, що українські військові за півроку війни втрачали в середньому трохи більше, ніж один танк на день. З початку контрнаступу на півдні і сході темп українських втрат пришвидшився до двох танків на день. Станом на 19 жовтня армія України втратила 320 танків, 176 з них були знищені. За останні шість тижнів Україна втратила 71 танк, але захопила 194. Іншими словами, контрнаступ призвів не так до втрати техніки, як до збільшення її запасів.

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