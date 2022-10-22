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Новости Война
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Армия РФ теряет в среднем 10 танков в день, - Forbes

танк,рф

По данным издания Forbes, армия РФ начала терять в среднем 10 танков в день после того, как украинские войска пошли в двойное контрнаступление на востоке и юге шесть недель назад. При этом украинские потери таких боевых машин значительно меньше - всего два танка в день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Отмечается, что такой разрыв ошеломляющий. Армия, которая атакует, обычно теряет больше техники, чем обороняющаяся. Поскольку ей нужно пересекать местность в то время, как оборона может просто прятаться в окопах и за укреплениями, ведя огонь из более безопасных мест. Более того, российская армия в теории до сих пор имеет огневое преимущество над украинскими войсками, хотя это преимущество сократилось с увеличением российских потерь. Между тем, Украина получает все больше техники от иностранных доноров, а также от самой России, чьи военные бросают танки и гаубицы в процессе отступления.

Forbes пишет, что ускорение российских потерь танков – это результат плохого командования и проблем с моралью, а не технологического баланса на поле битвы. Половина боевых машин, которые пришлось России списать с начала сентября, были покинуты их экипажами, а затем захвачены украинскими военными. Издание отмечает, что армия Украины подрывает многие российские танки, но захватывает не меньше, используя эту технику потом в свою пользу.

Российские потери были огромны еще до начала украинского контрнаступления. По состоянию на 1 сентября армия Москвы потеряла 994 танка, согласно данным внешних аналитиков. 614 из них были уничтожены. Это означает, что с конца февраля Россия теряла пять таких боевых машин в день. Тысяча танков – это больше, чем в арсенале большинства стран. Из-за тяжелых потерь Т-72, Т-80 и Т-90 Кремлю пришлось достать со складов старые Т-62, сошедшие с конвейера в 1970-х годах и раньше.

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Forbes пишет, что такая техника не сильно повлияла на продвижение украинских бригад на юге и востоке за последние шесть недель. Теперь на старые танки приходится значительная часть российских потерь в бронетехнике. По состоянию на первое сентября Россия потеряла только один Т-62. Но 19 октября ей пришлось списать 34 таких танка. При этом 30 из них попали в руки украинских военных. Общее количество танков, которые Россия потеряла с февраля и до 19 октября, составляет 1392 машины. Из них 801 была уничтожена.

В это же время армия Украины по состоянию на первое сентября потеряла 249 танков, большинство из которых - это Т-64. Это означает, что украинские военные за полгода войны теряли в среднем чуть больше одного танка в день. С начала контрнаступления на юге и востоке темп украинских потерь ускорился до двух танков в день. По состоянию на 19 октября армия Украины лишилась 320 танков, 176 из них были уничтожены. За последние шесть недель Украина потеряла 71 танк, но захватила 194. Другими словами, контрнаступление привело не столько к потере техники, сколько к увеличению ее запасов.

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армия РФ (19160) танк (2252)


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Топ комментарии
+18
слава ЗСУ!
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21.10.2022 22:37
+12
Це така, українська арифметика. Скількі було танків? - 12. Скількі втратили? - 2. Скількі залишилось? - 20. Як так? - Гадки немаю.
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21.10.2022 22:48
+8
Як приємно читати статистику від таких скрупульозних статистів, як Форбс! Особливо, коли статистика на нашу користь!
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21.10.2022 22:41
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Правила форума Совет форумчан
Не все , что на гусеницах - танки .
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21.10.2022 22:35 Ответить
взагалі то стаття ВИКЛЮЧНО про танки
читайте уважно і вмійте аналізувати
в статті форбес ні слова про бтр бмп і т.д.
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21.10.2022 22:39 Ответить
неймовірно, що Захід передав нам 0,0001% своєї військової потужності і ЗСУ зламало "вторую армию мира"!!!!
що ж станеться з тією "второй армией мира" якщо захід застосує все наявне в нього озброєння?!!
схоже Захід грається з москальньой як кішка з мишкою
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21.10.2022 23:28 Ответить
Математика не нечув
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21.10.2022 23:54 Ответить
Что именно среди Т62, Т64,Т72, Т80,Т90 ни есть танк?
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21.10.2022 23:50 Ответить
слава ЗСУ!
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21.10.2022 22:37 Ответить
Як приємно читати статистику від таких скрупульозних статистів, як Форбс! Особливо, коли статистика на нашу користь!
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21.10.2022 22:41 Ответить
Це така, українська арифметика. Скількі було танків? - 12. Скількі втратили? - 2. Скількі залишилось? - 20. Як так? - Гадки немаю.
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21.10.2022 22:48 Ответить
"И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных" Мф 15:37
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22.10.2022 00:19 Ответить
Якщо їх не дуже хвилює втрата свого "м'яса" з середньою щвидкістю 8,5тис на місяць, то і решта цифр для них - порожній звук. Вони вже не зупиняться самі НІ-КО-ЛИ! Їх треба спиняти. І не санкціями чи погрозами, а нищенням їх державності (ну і московитів також) по максимуму.
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21.10.2022 22:53 Ответить
"Зазначається, що такий розрив приголомшливий. Армія, яка атакує, зазвичай втрачає більше техніки, ніж та, яка обороняється. Оскільки їй потрібно перетинати місцевість в той час, як оборона може просто ховатися в окопах і за укріпленнями, ведучи вогонь з більш безпечних місць. Джерело: "
Це застаріла думка часів 2-ї світової війни. В ******** війні закопаний по башту танк зерачиться джаавеліном або іншою високоточною зброєю точно зтакою ж їмовірністю, як і танк у повний профіль. І саме у високоточній зброї у ЗСУ перевага(в значній міра завдяки поставкам союзників)
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21.10.2022 23:00 Ответить
ВТОРАЯ АРМИЯ МИРА!!!!
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21.10.2022 23:01 Ответить
Форбс узяв статистику Генштабу та поділив кількість знищених танків на 240 днів війни?
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21.10.2022 23:12 Ответить
Москолота почала війну 66750 орків тому.
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21.10.2022 23:13 Ответить
"Станом перше вересня Росія втратила лише один Т-62. Але 19 жовтня їй довелося списати 34 таких танки. При цьому, 30 з них потрапили в руки українських військових." Красноречивое подтверждение того, что они расконсервировали тупо хлам, которые просто ламается и его бросают. Если 90% техники не уничтожается, в бою, а захватывается противником то либо касапы совсем ********, либо эту технику просто бросают из-за того что она выходит из строя. И выходит из строя почти 90%. Отсюда и большие потери. Половина потерь из-за поломок или износа. Тех же стволов. Этот лом и достается потом в виде трофеев нашим ребятам. С одной стороны плюс - у них потери колосальные, с другой стороны минус - трофеи один хрен дерьмо и ими не сильно повоюешь.
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21.10.2022 23:57 Ответить
Кацапский военторг
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22.10.2022 00:07 Ответить
Вообще-то нужно достигнуть соотношения 1:10. Но, с учётом российского лендлиза, задача значительно упрощается...
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22.10.2022 01:25 Ответить
Стовідсотково, що користуються російськими даними з актів про списання техніки. Глубинное государство втратило 25 дивізій по штатах СРСР.
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22.10.2022 02:25 Ответить
Форбс придбали калькулятор?!!!
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23.10.2022 22:26 Ответить
 
 