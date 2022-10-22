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Український винищувач збиває російську ракету на Одещині. ВIДЕО

Під час повітряної тривоги винищувач ЗСУ збив над Одеською областю ракету РФ.

Відповідне відео публікують телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український літак збиває ворожу ракету з траєкторії, вона падає та вибухає.

Читайте: Росіяни завдали два ракетні удари по енергооб’єкту на Одещині, постраждало троє людей, - ОВА (оновлено)

Автор: 

авіація (4125) обстріл (28472) Одеська область (3215)


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Топ коментарі
+31
не іронізуй.... не знати ще можливо ти б обіс---вся !!!
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22.10.2022 11:41
+26
горить у пеклі, русня!
Слава ЗСУ!
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22.10.2022 11:41
+18
жінка молодець зняла все як має бути. чоловіки оператори в таких випадках знімають свої обісцяні штанці і мешти
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22.10.2022 11:39
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В кінці відео, оператор мабуть обісцялася
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22.10.2022 11:33 Відповісти
не іронізуй.... не знати ще можливо ти б обіс---вся !!!
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22.10.2022 11:41 Відповісти
я сам бачив 2 ракети, одну збила наша, грохнуло знатно. дивно шо писуна вище плюсанув такий собі "Амбер", він же Док на сайті Антиколорадоса. Адекватний порохолюбивий дідок, а таку погань плюсує(((
може нажерся самогону просто.
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22.10.2022 11:53 Відповісти
пілоту - браво !
красиво!

вийшов безпосередньо на ракету і збив гарантовано
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22.10.2022 13:28 Відповісти
і да, якщо у вас ще є ілюзії щодо можливості кацапів адекватно сприймати інформацію, то прочитайте ось це:

В сети появились кадры с неудачными попытками истребителей ВСУ сбить российские крылатые ракеты
https://topwar.ru/203822-ohota-ukrainskih-istrebitelej-ne-zadalas-neudachnyj-perehvat-rossijskih-krylatyh-raket.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

відео теж саме та ще плюс одне з іншого ракурсу...
"но ето был просто хлопок"
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22.10.2022 15:15 Відповісти
плюсанули твій комент такі ж як ти.
я би на тебе подивився.
писало тут шо три таких як ти весело і сміливо витріщались як ракету збиває ППО = здохли, бо на них впали уламки.
може оператор злякалась просто, а ти як кацап одразу думаєш про скрепне?
шо за мужик блін?
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22.10.2022 11:46 Відповісти
Как видим истребительная авиация очень ефективна против крылатых ракет и дронов. Еще бы для патрулирования городов и критической инфраструктуры подключили вертолеты которые сейчас на фронте открытой херней занимаются отстреливая неприцельно нурсы через линию фронта.
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22.10.2022 11:34 Відповісти
А много их сейчас взять, вертолетов?
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22.10.2022 11:50 Відповісти
Да хоть сколько есть. Ну судя по роликам на фронте их сейчас нормально. А нужны они там. А нам бы прикрыть хоть десяток городов или ТЕС и то больше пользы.?
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22.10.2022 11:54 Відповісти
Поговоріть з хлопцями з передка, що вони кажуть коли наші гвинтокрили працюють на передку, як дух піднімається.
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22.10.2022 11:56 Відповісти
Все потому что на передке не видят что все ети выстрелы вертолетов летят вникуда? Но на передке радуются даже когда вертолет отстреливает тепловые ловушки. А грады или минометы не могут поднять боевой дух? У них и калибр побольше и прицельнее бьют. Потому что когда вертолет или самолет сбивают то боевой дух падает ниже чем тот вертолет его поднимал.
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22.10.2022 12:06 Відповісти
Одной из проблем наличие ракет воздух-воздух. В 2010-12 Украина продала 5000 шт. Ракет Р 27, производства завода Артем, Индии.
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22.10.2022 12:27 Відповісти
одна ракета р-27 чуть меньше миллиона долларов примерно стоит. Если б вкладывали аналогичную сумму в авиацию, то уже перевооружились бы, на что то поновее, чем закупить старые ракеты для старых истребителей. Еще вопрос захватит ли р-27 шахид мопед. На видео скорее всего р-60 пускали
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22.10.2022 12:57 Відповісти
1. Наибольший урон производят крылатые и баллистические ракеты. И Р 27 вполне по ним работает.
2. Да, надо было строить новые ракеты и на замену Р27(и Нептуны и Вильху М и Гром, но деньги на все программы Зеленский заморозил.
3. Даже если бы и строили новые ракеты( причем понятно, что это не те количества как Р27), это вовсе не означает, что сами Р27 надо было продвать.
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22.10.2022 13:39 Відповісти
Уточнение. По крылатым только, не по баллистике.
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22.10.2022 13:46 Відповісти
Більш вирогідно Р-73. Дивись який кут захвату.
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22.10.2022 14:30 Відповісти
Цивільного вертольота з хлопцем, який стріляє з нього зі стінгером, може бути достатньо... Якщо ні, то є модифікація стінгера "повітря-повітря", але тоді цивільного гелікоптера може бути недостатньо.
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23.10.2022 19:56 Відповісти
открытая херня это когда с риском получить ракету с-300 работают по врагу?
я бы на тя посмотрел в кабине такого вертолета. Видел фото с Николаева какую яму делает такая ракета? от вертушки там тупо не останется ничего целее головки цилиндра после такого. хотя нурсами тоже думаю что тупо так стрелять с риском и неприцельно
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22.10.2022 11:56 Відповісти
ефективна, но там древние локаторы которым сложно искать такие цели
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22.10.2022 12:50 Відповісти
для мопедів і навіть крилатих дозвукових ракет цілком згодилися б СуперТукано
і недорого, всього 15 мил. доларів

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22.10.2022 13:25 Відповісти
И сколько ж их надо,что б перекрыть доступ к .... .?
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22.10.2022 13:51 Відповісти
Будет толк в этом самолете.Дешев,малошумен,хорошо вооружен,несложен в экслуатации,доступен пилотам средней руки..Надо только договориться с бразильцами,которые давно его рекомендуют и продают всем желающим
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22.10.2022 14:58 Відповісти
Данный самолёт можно задействовать ТОЛЬКО в районах полного отсутствия ПВО противника. Эго, как штурмовик использовали в Афгане, в Юж. Америке в борьбе с наркоторговцами и т.д. где у противника нет никакого вида ПВО. По поводу шумности, не смешите, где вы видели безшумный турбовинтовой самолёт? А вот штурмовик А-10 действительно считается очень тихим. При заходе на цель его практически не слышно.
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22.10.2022 21:30 Відповісти
жінка молодець зняла все як має бути. чоловіки оператори в таких випадках знімають свої обісцяні штанці і мешти
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22.10.2022 11:39 Відповісти
горить у пеклі, русня!
Слава ЗСУ!
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22.10.2022 11:41 Відповісти
Летіла собі ракета і БАЦ - перетворилась в чорну шапку диму.
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22.10.2022 11:45 Відповісти
супер
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22.10.2022 11:48 Відповісти
але Байден міг би вислати АВАКСИ + ф-22, одні фіксують а другі збивають. навіть патрулювати мона під кордоном бульбожерів, с-400 і так не бачить стелсів. ну і неоціненний досвід отримають. Може просто Єрмаку не довіряють. А Зеля обжерлася шашликів і забула поголити рило. Ще й піджак загубила, скинемось на петлю піджак Зелі?
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22.10.2022 11:49 Відповісти
давай одразу атомний авіаносець
щоб по Припяті патрулював
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22.10.2022 13:50 Відповісти
Ясно шо так, прокопаємо тільки канал, зараз знайду комбінезон
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26.10.2022 10:25 Відповісти
Админы "вона (ракета)" НЕ "ПАДАЕ и выбухае"... Это просто до оператора дошёл звук взрыва от збития !

Из разницы скорости света и скорости звука... Люли сначала видят что произошло на расстоянии, и лишь потом до них доходит звук от увиденного....

Скорость звука 333 м/с. Можно высчитать на каком расстоянии от наблюдателя произошли события... 333 м/с * на секунды от пришедшего звука до того, что увидели и узнаете на каком расстоянии все это происходило...
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22.10.2022 11:52 Відповісти
Сильно кайфую від дописів типу "і звізда ва лбу ґаріт"
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22.10.2022 13:09 Відповісти
Дали б на 40-50 винищувачів F-16. Це дуже допомогло б нам, з ракетним терором.
Враховуючі, яку допомогу надають США - це не така критична сумма. Літак коштує трохи більше 30 000 000$. І якщо вірити відкрити джерелам, у США достатньо цих літаків, на відміну від ПРО.
Можливо, правда, причина в тому, що у нас не має досвідчених пілотів для цих винищувачів?
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22.10.2022 11:55 Відповісти
ахаха, зараз штани знайду і сяду в ф-16

по перше готують вже давно, а по друге то є довго, перевчити пілота. ну і бояться злити жабу бункерну
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22.10.2022 11:58 Відповісти
Терпіння і час, сам недавно взнав що перші джавелінщики навчались в Британії в 2017, правда за рахунок Пороха, для зелених незручно. Тому можливо і наші пілоти навчаються вже на 16-х
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22.10.2022 11:59 Відповісти
Так в 10 показали огромное поле забитое F15 ili F16.Еще и дописали:и куда их теперь девать?😄
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22.10.2022 13:54 Відповісти
Дело не только в пилотах. Этот самолет относително капризный и требует много знаний и оборудывания что бы его обслуживать.
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22.10.2022 15:54 Відповісти
Добре, що в полі впала. Це майстерність нашого пілота.
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22.10.2022 11:58 Відповісти
Нат , вона не "впала" , її "вибухнули" в повітрі десь так 700 метрів від поверхні грунту .

А для чого , властно кажучи , це винищувач працював по крилатій ракеті , якщо б вона сама б впала чи що ?!

Саме проти аматорів , які стріляють по "мопедах" зі стрілецької зброї усі профі переконують українців . Саме проти того, що коли не впевненний , що вибухівку з TNT-50... 200 не дай Боже жоден любитель-захістник не опустив би на будинки (й не тільки міста) але й навіть села ...

Не вмієшь -- не намагайся . Суть профі -- підірвати чи крилату , чи мопед в беспечній для людей на землі відстані .

Це відео -- демонстрація професіоналізму пілота . Й гасло для любителів -- не намагайся це півторити те ж саме з "шахедом" ...
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22.10.2022 12:14 Відповісти
То я від радощів написала дуже коротко. Кінечний результат, - впала.
відзначила і майстерність пілота.
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22.10.2022 12:21 Відповісти
Впало багато дрібних уламків , які теж можуть нанести шкоду , але верогідність такої шкоди в 100 разів меньша й сама шкода -- теж .

Це дуже суттєве зауваження , бо багато хто не розуміє , що шкода не від певної траєкторії ********** , й кінцева ціль ураження це НЕ "збити" ракету (чи мопед) , а її підірвати й разнести на дрібні уламки йще в повітрі .

Я порівнюю збитий але не підірванний ********* з ФАБом-50 ...200 . Тобто збитий але не підірванний в повітрі ********* автоматично обертається в звичайну авіабомбу .

Тому так Богдан Буткевич й разнес в щебень піраника Антошу Геращенко , який з місця підриву "мопеда" 10 жовтня в Київі призивав громадян зі стрілєцької зброєю "проявити ініциативу" . За таке требо бити по губах . Бо суть "ініціативи" така , щоб громодяне з берданки перетворювали ********* з мотором в ********* без мотору ... тобто погано керовану ракету в некерованну авіабомбу . 50 ТНТ (мопеду) це приблизно один 40 кг снаряд 155 мм гармати ... натівського стандарту .
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22.10.2022 13:03 Відповісти
все вірно, але мопеди треба збивати де завгодно.
вірогідність шкоди (включаючи смерть людей) від випадкового падіння неспівстівима з тією, що цей мопед може наробити попадаючи в ціль
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22.10.2022 13:53 Відповісти
Ви якейсь відношення маєте до інженерії , або до хімії ?!

Що таке 50 кг вибухівки в курсі ? Й що може бути ціллю такої дуже примітивної вибухівки ?!

Хоча б історію цієї херні повивчали б й чому Іран так швидко погодився надати її московитам .
Саме тому , що розроблялося воно проти виключно незахищенних нафто-газових об"єктів . В країнах персидської затоки й в Саудії нафту добувають відкритим засобом й ця херня була достаньо , що зпалити ціли свердловини . Виключно був фактор несподіванності . Зараз ці "дирчалки" персам й нахер не потрібні -- тому й продали . Бо 0 ефективність по головних цілях Ірану . Свердловини прикрили -- їх не так багато ... крім концентрації нафто-газо-продуктів ... розумово така "міць" (як 50 кг) йще може підірвати як ціль склади з вибухівкої , але ж хто до них допустить дирчалки ?!

Вони йще давно так спробували "мопеди" передати Хізбаллі ... Що як зараз й з єдиною ціллю -- вбити як умога більше саме пересічних громадян .

Тобто мій висновок . Московія вже заждалагідь усе це знала й тому майже усі "мопеди" користує виключно проти мирного населення . Ніяких інших цілей ця херня в 50 кг мати зараз й через 8 місяців війни , через досвіт саудітів й ізраїлітян проти них мати не може .

Не півторюйте мантри Рітки Сімонянши -- про якусь там "критичну інфраструктуру" . Ця дирчалка тільки що дрібну котельню при домі лише може пошкодити . Але саме над містами , особливо великими й густим заселенням й багатоповерхівками виявилася найбільш ефективна .
Й саме тому , що багато хто в Україні спочатку не зрозумів , що небеспека не в траекторії , а в 50кг , падіння якого будь де однаково небеспечно . Тобто поняння "ціль" тут абсолютно умовне .
Півторю йще раз -- поняння "ціль" тут абсолютно умовне .

Головна ціль атаки шахедами -- це сіяти паніку в людей . Й гасло "спочатку збивайте , а потім думайте головою" це вже елемент цієї цілі !
Якщо воно долітає навіть до околиць Київа , Дніпра , Одеси , Харківа , тим більш Л"вова ! то вже 80% цілі воно виконало .... Бо в містах таких тільки профі може небеспечно нейтралізувати цю херню .
А ось у полі -- хоч з берданки
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22.10.2022 15:15 Відповісти
Дякую за зауваження.Наступного разу буду більш красномовна, бо трохи знаюся якраз на цій справі.
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22.10.2022 12:24 Відповісти
Мета влучання - припинення виконання завдання ціллю. Все іньше - collateral damage
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22.10.2022 14:48 Відповісти
Пташок повибиває. Синичок, горобців, ворін, стрижів
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22.10.2022 12:05 Відповісти
Тут ви не праві-тільки снігурів!
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22.10.2022 13:03 Відповісти
ВСУ Молодцы!
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22.10.2022 12:18 Відповісти
слава ВПС ЗСУ!
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22.10.2022 14:22 Відповісти
В Украине ликвидированы 10 иранских инструкторов, консультировавших россиян по использованию дронов-камикадзе.
А если объявить, что иранские инструктора будут похоронены на территории Украины в перемежку с беконом, то будут ли ещё желающие среди Иранских инструкторов приехать в Украину?
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22.10.2022 14:45 Відповісти
Ну що тут можна сказати- Героям слава! А от якби в нас були не старенькі Міги,а хоча б F-16,чи F-15,то тоді б кацапам була б повна пиз###да.
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22.10.2022 23:00 Відповісти
 
 