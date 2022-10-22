Український винищувач збиває російську ракету на Одещині. ВIДЕО

Під час повітряної тривоги винищувач ЗСУ збив над Одеською областю ракету РФ.

Відповідне відео публікують телеграм-канали, повідомляє Цензор.НЕТ.

Український літак збиває ворожу ракету з траєкторії, вона падає та вибухає.

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