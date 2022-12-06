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Супутникові знімки наслідків вибуху на аеродромі в Курську. ФОТО

Сервіс Planet Labs опублікував свіжі супутникові фото авіабази в російському Курську, де вранці 6 грудня пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Супутникові знімки наслідків вибуху на аеродромі в Курську 01

Сьогодні вранці губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у Курську сталася пожежа на аеродромі – за його словами, внаслідок атаки безпілотника тут загорівся нафтонакопичувач.

Супутникові знімки наслідків вибуху на аеродромі в Курську 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В Курську горить аеродром. Росіяни кажуть про атаку безпілотника. ВIДЕО

Автор: 

аеродром (300) Курськ (1108)


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Топ коментарі
+30
то там были выборы начальника топливного склада. судя по цвету дыма - будут перевыборы. ждём.
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06.12.2022 20:00
+27
Вибухи в росії! Як розумно! Нарешті! І до свята!
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06.12.2022 19:56
+16
СССР-2 без УПА-2 - нє настоящій !

"свято наближається" !
получитє, распішитєсь !
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06.12.2022 20:12
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Вибухи в росії! Як розумно! Нарешті! І до свята!
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06.12.2022 19:56 Відповісти
СССР-2 без УПА-2 - нє настоящій !

"свято наближається" !
получитє, распішитєсь !
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06.12.2022 20:12 Відповісти
то там были выборы начальника топливного склада. судя по цвету дыма - будут перевыборы. ждём.
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06.12.2022 20:00 Відповісти
Нелегко на нефтебазах начальство выбирать )
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06.12.2022 20:04 Відповісти
Отакі непередвачувані іранські шахеди.. запустили три тижні тому, а вони зара на базу повернулись..
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06.12.2022 20:13 Відповісти
алєнєвод знову скрисятничав на лєвой моделі, а гроші вкрав

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06.12.2022 20:18 Відповісти
Мало!
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06.12.2022 20:15 Відповісти
стовп диму на першому фото майже вартий National Geographic-
феномен, єтіть !
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06.12.2022 20:15 Відповісти
Ой, а що сі стало?
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06.12.2022 20:20 Відповісти
обирають нафтонакопичувального папу
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06.12.2022 20:43 Відповісти
Наступного разу - так само тільки по ТЕЦ і іншим тепло мережам

Око за око
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06.12.2022 20:21 Відповісти
Не можемо. Ми не террористи. Тільки військові цілі, бо втратимо підтримку Заходу. Але якщо хтось з перосналу почне на ТЕЦ активно курити, то...
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06.12.2022 20:27 Відповісти
З одного боку - розумію , а з іншого - у мене сьогодні не було світла 12 годин
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06.12.2022 20:28 Відповісти
Всім важко. Якщо у вас нема - то десь є. Хтось гріється і робить нарешті собі поїсти. Тримаймося, хлопцям під Бахмутом гірше за нас.
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06.12.2022 21:04 Відповісти
отож, і серед ночі користуюсь нагодою
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07.12.2022 05:42 Відповісти
Москалі можуть без світла не тільки 12 годин прожити ,а й усе своє жалюгідне існування. І не тільки без світла але й без унітазу ванни пральної машини та холодильника. тому кацапові без світла-дискомфорт невеликий.
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06.12.2022 21:43 Відповісти
Вихід один: тре його закопувати. Пропоную на півтора метри.
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06.12.2022 22:57 Відповісти
Це ви не про москалів говорите, а про звичайних кацапів. Москалі ой ей як залежать від світла. Тому потрібно робити правильні висновки
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07.12.2022 00:16 Відповісти
почему впп цела???? выжигать быдлонасекомыша болот мацковии полностью
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07.12.2022 08:17 Відповісти
 
 