Супутникові знімки наслідків вибуху на аеродромі в Курську. ФОТО
Сервіс Planet Labs опублікував свіжі супутникові фото авіабази в російському Курську, де вранці 6 грудня пролунали вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.
Сьогодні вранці губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у Курську сталася пожежа на аеродромі – за його словами, внаслідок атаки безпілотника тут загорівся нафтонакопичувач.
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