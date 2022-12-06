Супутникові знімки наслідків вибуху на аеродромі в Курську. ФОТО

Сервіс Planet Labs опублікував свіжі супутникові фото авіабази в російському Курську, де вранці 6 грудня пролунали вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Схеми.

Сьогодні вранці губернатор Курської області РФ Роман Старовойт повідомив, що у Курську сталася пожежа на аеродромі – за його словами, внаслідок атаки безпілотника тут загорівся нафтонакопичувач.

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