Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". Збито всі вісім ворожих безпілотників. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гаряча ніч… Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".



Круто попрацювали військові з повітряного командування "Схід". Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були "Shahed-136".



Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору. Росіяни 7 разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.



Люди не ушкоджені.



Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, в інших районах минулося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.

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