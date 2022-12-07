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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами". Збито всі вісім ворожих безпілотників. ФОТОрепортаж

Вночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

Про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Гаряча ніч… Росіяни атакували область дронами-камікадзе, важкою артилерією та "Ураганами".

Круто попрацювали військові з повітряного командування "Схід". Збили усі вісім ворожих безпілотників, які ворог скерував на область. Попередньо, то були "Shahed-136".

Нікопольський район пережив ще одну важку ніч терору. Росіяни 7 разів ударили з "Ураганів" та важкої артилерії по двох громадах - Марганецькій та Нікопольській.

Люди не ушкоджені. 

Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Понівечили російські снаряди й кілька магазинів, офісні будівлі та коледж", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в інших районах минулося без "прильотів" і на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Майже 50 снарядів росіяни випустили за ніч по Дніпропетровщині. ФОТО

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та Ураганами. Збито всі вісім ворожих безпілотників 01
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та Ураганами. Збито всі вісім ворожих безпілотників 02
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та Ураганами. Збито всі вісім ворожих безпілотників 03
Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе, важкою артилерією та Ураганами. Збито всі вісім ворожих безпілотників 04

Автор: 

обстріл (28472) Резніченко Валентин (518) дрони (4699) Дніпропетровська область (3721)


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хтось там казав що дрони іранські вже не літають із за погоди та морозу як бачим був період коли закінчилися але все таки кацапи придбали нову партію дронів
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07.12.2022 08:01 Відповісти
Що там з мільярдами через фірму фітнес тренерши?Добре відмили?агов рєзніченко
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07.12.2022 08:26 Відповісти
Бенину Минору расхерачт ? Беня, ау ! Ты же патриот.
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07.12.2022 08:34 Відповісти
Женя зараз гєроично боронить Буковєль
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07.12.2022 08:40 Відповісти
Беня в смісле
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07.12.2022 08:52 Відповісти
 
 