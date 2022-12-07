До Маріуполя прибув перший вантаж бетонних укріплень із Криму, - Андрющенко. ФОТО

Вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Вперше до Маріуполя прибув вантаж "зубів дракона" - бетонних укріплень із Криму. За інформацією, отриманою з наших джерел, у військовому містечку неподалік Севастополя запущене виробництво бетонних укріплень, які масово везуть на тимчасово окуповану територію цивільними вантажівками. Вчора перший такий вантаж прибув до Маріуполя та був спрямований на укріплення лінії оборони по трикутнику Маріуполь-Мангуш-Нікольське", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Андрющенко повідомив, що в с. Урзуф прибуло чергове підкріплення живої сили та військової техніки, розселено частину військового командування середньої ланки. Через це у с. Урзуф та Бабах-Тарама другий день поспіль глушиться мобільний зв’язок.

У с. Агробаза та с. Бердянське поблизу Маріуполя провели розквартирування окупантів. Через це вперше з початку цієї фази війни по вулицях селищ запущено військові патрулі.

У Лівобережному районі Маріуполя в районі "Ранкового ринку" вчора вперше з початку вересня було встановлено мобільний блок-пост, на якому проводилася перевірка автівок та пішоходів. Щодо пішоходів - виключно чоловіків незалежно від віку, які пересувалися вулицею без жінок та дітей.

"Загалом спостерігаємо стрімке посилення заходів безпеки по Маріуполю та Маріупольському району та чергове збільшення окупаційного корпусу. Маріуполь остаточно перетворено на тилову військово-логістичну базу окупантів", - додав Андрющенко.

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