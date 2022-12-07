Наслідки нічного обстрілу Нікополя з важкої артилерії. ФОТОрепортаж

В ніч на 7 грудня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.

"За даними слідства, в ніч на 7 грудня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. Внаслідок ворожої атаки зруйновано господарську споруду, пошкоджено навчальний заклад, приватні будинки, магазини, офісні приміщення, адмінбудівлю, газопровід", - йдеться в повідомленні.

Розпочато досудове розслідування.

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