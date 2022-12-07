Наслідки нічного обстрілу Нікополя з важкої артилерії. ФОТОрепортаж
В ніч на 7 грудня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Telegram-канал Офісу Генпрокурора України.
"За даними слідства, в ніч на 7 грудня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили артилерійський обстріл м. Нікополь. Внаслідок ворожої атаки зруйновано господарську споруду, пошкоджено навчальний заклад, приватні будинки, магазини, офісні приміщення, адмінбудівлю, газопровід", - йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування.
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Вспомни безумные решения нечестивого Правительства этой православной раковой опухоли на теле планеты, отдавшего распоряжение давить гусеницами бульдозеров венгерских гусей, польские яблоки и голландский сыр «Пармезан» и сокруши хлебную опору губителей продуктов питания.
Просим Тебя, Владыко, Боже, сотворивший небо и землю и море и все, что в них, обрушить экономику и финансовую систему недоимперии, наводнившей весь мир автоматами «Калашникова, чтобы она не могла производить оружие и торговать им. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Ичкерии, Молдове, Грузии, Украине, Сирии и Ливии.
Услышь нас, Боже, Спаситель наш, Царь царей и Господь господствующих и внемли гласу моления христиан Украины. Аминь!