Російські військові розграбували сільгосппідприємство у Бериславському районі Херсонщини. ФОТО

Прокурори Херсонської обласної прокуратури спільно зі слідчими поліції та експертами провели огляд чергового місця дислокації військових РФ в одному з сіл Бериславського району.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За даними слідства, військовослужбовці країни-агресора під час окупації села захопили сільськогосподарське підприємство. Вони облаштувались на його території й зберігали там снаряди та боєприпаси", - йдеться в повідомленні

Відходячи, окупанти викрали сільгосптехніку, а те що не змогли забрати - пошкодили. Лишили по собі розгромлені господарські приміщення, боєприпаси та інші сліди перебування.

Усе вилучене направлено для проведення відповідних експертиз. Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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