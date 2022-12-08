Российские военные разграбили сельхозпредприятие в Бериславском районе Херсонской области. ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами провели осмотр очередного места дислокации военных РФ в одном из сел Бериславского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, военнослужащие страны-агрессора во время оккупации села захватили сельскохозяйственное предприятие. Они обустроились на его территории и хранили там снаряды и боеприпасы", - говорится в сообщении

Отступая, оккупанты похитили сельхозтехнику, а то, что не смогли забрать - повредили. Оставили после себя разгромленные хозяйственные помещения, боеприпасы и другие следы пребывания.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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