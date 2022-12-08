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Российские военные разграбили сельхозпредприятие в Бериславском районе Херсонской области. ФОТО

Прокуроры Херсонской областной прокуратуры совместно со следователями полиции и экспертами провели осмотр очередного места дислокации военных РФ в одном из сел Бериславского района.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, военнослужащие страны-агрессора во время оккупации села захватили сельскохозяйственное предприятие. Они обустроились на его территории и хранили там снаряды и боеприпасы", - говорится в сообщении

Отступая, оккупанты похитили сельхозтехнику, а то, что не смогли забрать - повредили. Оставили после себя разгромленные хозяйственные помещения, боеприпасы и другие следы пребывания.

Все изъятое направлено на проведение соответствующих экспертиз. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Российские военные разграбили сельхозпредприятие в Бериславском районе Херсонской области 01
Российские военные разграбили сельхозпредприятие в Бериславском районе Херсонской области 02
Российские военные разграбили сельхозпредприятие в Бериславском районе Херсонской области 03

военные преступления (1435) Офис Генпрокурора (2467) Херсонская область (4770)


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Де побував узький мокша, фашист на тому світі нервово курить в заздрощах
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08.12.2022 17:42 Ответить
Тільки вбивати та насрати вміють.
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08.12.2022 17:47 Ответить
Росіян вбивать усіх. Від самого старого і до личинок. Все одно виросте генетичний непотріб.
Здохніть, скоти"тіпаправославні"
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08.12.2022 19:28 Ответить
 
 