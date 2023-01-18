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Оператор комплексу протидії БПЛА приземлив безпілотник окупантів на Луганщині. ФОТО

На Луганщині БПЛА окупантів було перехоплено і приземлено українськими військовими.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

"Прикордонники відстежили підліт ворожого дрона до лінії оборони та передали інформацію оператору комплексу протидії БПЛА. Він зафіксував повітряну ціль, перехопив її управління та приземлив "пташку". Після дослідження саперами трофей доставили до підрозділу", - йдеться в повідомленні.

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Оператор комплексу протидії БПЛА приземлив безпілотник окупантів на Луганщині 01
Оператор комплексу протидії БПЛА приземлив безпілотник окупантів на Луганщині 02

Автор: 

безпілотник (4165) Луганська область (4879)


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18.01.2023 12:51 Відповісти
Слава Захисникам України!!
Свято наближається!
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19.01.2023 12:09 Відповісти
 
 