Оператор комплексу протидії БПЛА приземлив безпілотник окупантів на Луганщині. ФОТО

На Луганщині БПЛА окупантів було перехоплено і приземлено українськими військовими.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.



"Прикордонники відстежили підліт ворожого дрона до лінії оборони та передали інформацію оператору комплексу протидії БПЛА. Він зафіксував повітряну ціль, перехопив її управління та приземлив "пташку". Після дослідження саперами трофей доставили до підрозділу", - йдеться в повідомленні.

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