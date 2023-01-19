Ворог обстрілює Харківщину, під вогнем Куп’янськ та Вовчанськ, - ОВА. ФОТО
Окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, минулої доби під ворожим артилерійським та мінометним вогнем були Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ, Красне, Кам’янка, Чугунівка, Табаївка та інші міста і села області.
"У Куп’янську внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та приватне підприємство. У смт Дворічна Куп’янського району пошкоджено приватний будинок, горіли господарчі споруди. У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв два двоповерхових багатоквартирних будинки: вибиті вікна і зруйновано дах. Є влучання в амбулаторію", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у смт Вільча через обстріли окупантів пошкоджено 5 приватних будинків. Був "приліт" у "Вовчанський геріатричний пансіонат", пошкоджені вікна корпусу. Також зафіксовано влучання ворожих снарядів у дитячий садок.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
"Наші військові на лінії зіткнення надійно тримають позиції та ведуть запеклі бої з окупантами", - резюмує очільник регіону.
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