Враг обстреливает Харьковщину, под огнем Купянск и Волчанск, - ОВА. ФОТО

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки под вражеским артиллерийским и минометным огнем были Купянск, Двуречная, Волчанск, Красное, Каменка, Чугуновка, Табаевка и другие города и села области.

"В Купянске в результате обстрелов поврежден жилой дом и частное предприятие. В пгт Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки. В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию", – говорится в сообщении.

Читайте также: Российские оккупанты обстреляли 2 громады Сумщины, - ОВА

Также отмечается, что в пгт Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждено 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

К счастью, обошлось без пострадавших.

"Наши военные на линии столкновения надежно удерживают позиции и ведут ожесточенные бои с оккупантами", - резюмирует глава региона.



