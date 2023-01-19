Окупанти вдарили із артилерії по селу на Харківщині, - Синєгубов. ФОТО
Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години наносили удари з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди", - йдеться у повідомленні.
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все проходит #520041
показати весь коментар19.01.2023 12:27 Відповісти Мені подобається 0
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