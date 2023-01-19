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Окупанти вдарили із артилерії по селу на Харківщині, - Синєгубов. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати мирне населення Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні близько 8:30 ранку окупанти протягом години наносили удари з артилерії по селі Тимофіївка Богодухівського району. Зафіксовано близько 20 ударів.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. Пошкоджено чотири приватні будинки та господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти вдарили із артилерії по селу на Харківщині, - Синєгубов 01
Окупанти вдарили із артилерії по селу на Харківщині, - Синєгубов 02
Окупанти вдарили із артилерії по селу на Харківщині, - Синєгубов 03

Автор: 

обстріл (28486) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (859)


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19.01.2023 12:27 Відповісти
 
 