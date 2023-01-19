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Оккупанты ударили из артиллерии по селу на Харьковщине, - Синегубов. ФОТО

Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковщины.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары из артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20-ти ударов.

"По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

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Оккупанты ударили из артиллерии по селу на Харьковщине, - Синегубов 01

Оккупанты ударили из артиллерии по селу на Харьковщине, - Синегубов 02
Оккупанты ударили из артиллерии по селу на Харьковщине, - Синегубов 03

Автор: 

обстрел (27165) Харьковщина (5577) Синегубов Олег (560)


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19.01.2023 12:27 Ответить
 
 