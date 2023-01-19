Оккупанты ударили из артиллерии по селу на Харьковщине, - Синегубов. ФОТО
Враг продолжает обстреливать мирное население Харьковщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, сегодня около 8:30 утра оккупанты в течение часа наносили удары из артиллерии по селу Тимофеевка Богодуховского района. Зафиксировано около 20-ти ударов.
"По предварительной информации, пострадавших нет. Повреждены четыре частных дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все проходит #520041
показать весь комментарий19.01.2023 12:27 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль