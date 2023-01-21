Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко. ФОТОрепортаж
Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" (НВМКЦ ГВКГ) отримав від волонтерів та благодійників генераторну станцію.
Про це розповіла медик, волонтерка приймального відділення Головного військового клінічного госпіталя Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Ура-ура! Всім хто допоміг з даруванням, перевезенням, передачею цієї станції.
13 грудня 2022 року ми отримали інформацію, а 21 січня 2023 року отримали вже саму генераторну станцію.
Дякую від НВМКЦ ГВКГ!
Станція повністю автоматизована й обладнана в 40-ко футовий морський контейнер.
Вага 15 тонн.
Хочу подякувати тим хто її нам безкоштовно передав:
Це фірма - Plusnet GmbH
Ullrich Hoffmann (Vorsitzender der Geschäftsführung)
Torsten Schweizer
Elke Luise Orban
Thomas Irrgang
Alexandr Dubovikov
Ті хто допоміг оформити груз як гуманітарну допомогу Julia Chenusha та Blau-Gelbes-Kreuz e.V.
Прекрасний Мустафа, волонтер й благодійник з Німеччини, який фізично довіз нам станцію в Київ.
А також перевізник:
CELIKLOGISTIK
Дякую Eugenia Sidorenko та Сергій Орлов, які опікувалися питаннями логістики й контактів.
Дякую Wladimir Jablonowski який все це нам організував і вів дистанційно Мустафу маршрутом!
І вибачте якщо я когось забула.
Всі хто допомогав на будь якому етапі)
Чекаю станцію, щоб вже зрозуміти її об'єми й потужність особисто.
НВМКЦ ГВКГ чекає свою чергову енергетичну безпеку!
Дякую!" - розповіла Солошенко.
Будь ласка, зачекайте...
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А скільки генераторів за свої гроші купили зелені? Не чула про жодний такий випадок.
А на продуктові закупівлі з "маржою" в 200% є?
Що там з "війна вигідна Порошенку" та "торгівля на крові"?
Що там з "відставками" за "перевищення службових повноважень з метою збагачення" та "збагачення з використанням службового становища"?
Уряд Шмигаля нелигітимний ще з 2020 року, бо не має затвердженої програми...
Але той, хто "якщо порушу закон, то сам піду" не має впливу. Він - медійна ширма дєрьмаківців, диктор написаних та завчених текстів - не більше. Але сидіти буде саме воно, бо підписи на документах саме його, а не дєрьмака, татарова-тимошенка чи якоїсь "катлєти"....
Вибачте за емоції, але - ДІСТАЛО!
от тільки підтягнемо поблище і коцапи самі тей мост натовпом зламають.
Зеля скомуниздит любой Абрамс и передаст Патрушеву...Оман это не Обман...
главный госпиталь без генератора, что уж говорить об остальном.
странно, что никто из МО не попиарился при получении, видать, деньги судорожно прячут