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Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко. ФОТОрепортаж

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" (НВМКЦ ГВКГ) отримав від волонтерів та благодійників генераторну станцію.

Про це розповіла медик, волонтерка приймального відділення Головного військового клінічного госпіталя Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ура-ура! Всім хто допоміг з даруванням, перевезенням, передачею цієї станції.

13 грудня 2022 року ми отримали інформацію, а 21 січня 2023 року отримали вже саму генераторну станцію.

Дякую від НВМКЦ ГВКГ!

Станція повністю автоматизована й обладнана в 40-ко футовий морський контейнер.

Вага 15 тонн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Протягом грудня в країну завезли понад 300 тис. генераторів, - ОП

Хочу подякувати тим хто її нам безкоштовно передав:

Це фірма - Plusnet GmbH

Ullrich Hoffmann (Vorsitzender der Geschäftsführung)

Torsten Schweizer

Elke Luise Orban

Thomas Irrgang

Alexandr Dubovikov

Ті хто допоміг оформити груз як гуманітарну допомогу Julia Chenusha та Blau-Gelbes-Kreuz e.V.

Прекрасний Мустафа, волонтер й благодійник з Німеччини, який фізично довіз нам станцію в Київ.

А також перевізник:

CELIKLOGISTIK

Дякую Eugenia Sidorenko та Сергій Орлов, які опікувалися питаннями логістики й контактів.

Дякую Wladimir Jablonowski який все це нам організував і вів дистанційно Мустафу маршрутом!

І вибачте якщо я когось забула.

Всі хто допомогав на будь якому етапі)

Чекаю станцію, щоб вже зрозуміти її об'єми й потужність особисто.

НВМКЦ ГВКГ чекає свою чергову енергетичну безпеку!

Дякую!" - розповіла Солошенко.

Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 01
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 02
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 03
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 04
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 05
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 06
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 07
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 08
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 09
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 10
Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко 11

Автор: 

лікарня (1359) ЗСУ (7544) Солошенко Ірина (7) генератор (198)


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Топ коментарі
+10
У Рєзнікова на це немає грошей?
А на продуктові закупівлі з "маржою" в 200% є?

Що там з "війна вигідна Порошенку" та "торгівля на крові"?

Що там з "відставками" за "перевищення службових повноважень з метою збагачення" та "збагачення з використанням службового становища"?

Уряд Шмигаля нелигітимний ще з 2020 року, бо не має затвердженої програми...
Але той, хто "якщо порушу закон, то сам піду" не має впливу. Він - медійна ширма дєрьмаківців, диктор написаних та завчених текстів - не більше. Але сидіти буде саме воно, бо підписи на документах саме його, а не дєрьмака, татарова-тимошенка чи якоїсь "катлєти"....

Вибачте за емоції, але - ДІСТАЛО!
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21.01.2023 22:09
+9
.
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21.01.2023 22:06
+9
****, це якась паралельна реальність. В декількох кілометрах від госпіталю, в профільному міністерстві, Zeкоманда ******* у ЗСУ 4 млрд грн, і волонтери вимушені забезпечувати військових власним коштом. ***, шо відбувається у цій країні?! Нахєра СБУ?! Тут питання не у корупції, це вже державна зрада, бо є факт підриву обороноздатності країни на користь ворога!
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21.01.2023 22:19
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ура.МО буде яйця по 300грн купувати
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21.01.2023 22:01 Відповісти
Стільки людей працювали щоб привезти один великий генератор до однієї з лікарень України, дякую волонтерам від щирого серця.
А скільки генераторів за свої гроші купили зелені? Не чула про жодний такий випадок.
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21.01.2023 22:03 Відповісти
.
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21.01.2023 22:06 Відповісти
.
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21.01.2023 22:09 Відповісти
У Рєзнікова на це немає грошей?
А на продуктові закупівлі з "маржою" в 200% є?

Що там з "війна вигідна Порошенку" та "торгівля на крові"?

Що там з "відставками" за "перевищення службових повноважень з метою збагачення" та "збагачення з використанням службового становища"?

Уряд Шмигаля нелигітимний ще з 2020 року, бо не має затвердженої програми...
Але той, хто "якщо порушу закон, то сам піду" не має впливу. Він - медійна ширма дєрьмаківців, диктор написаних та завчених текстів - не більше. Але сидіти буде саме воно, бо підписи на документах саме його, а не дєрьмака, татарова-тимошенка чи якоїсь "катлєти"....

Вибачте за емоції, але - ДІСТАЛО!
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21.01.2023 22:09 Відповісти
Рєзніков з шоблою сам шукає що б і як ********.Решта питань до дилетантів- зечмонь не мають сенсу!
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21.01.2023 22:44 Відповісти
в Гаймарсів є чудовий довід....
от тільки підтягнемо поблище і коцапи самі тей мост натовпом зламають.
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21.01.2023 22:10 Відповісти
https://youtu.be/1l3yoGEXTfw ...

Зеля скомуниздит любой Абрамс и передаст Патрушеву...Оман это не Обман...
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21.01.2023 22:13 Відповісти
****, це якась паралельна реальність. В декількох кілометрах від госпіталю, в профільному міністерстві, Zeкоманда ******* у ЗСУ 4 млрд грн, і волонтери вимушені забезпечувати військових власним коштом. ***, шо відбувається у цій країні?! Нахєра СБУ?! Тут питання не у корупції, це вже державна зрада, бо є факт підриву обороноздатності країни на користь ворога!
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21.01.2023 22:19 Відповісти
Дай Боже перемогти агресора РФ,але сьогодні патріотам треба документувати злочини зі зрадою цієї "зеленої" влади,починаючи з ОПУ!Вони ж на себе,ворюги,ніяк не "вийдуть" з 2019 року!
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21.01.2023 23:14 Відповісти
та-да.

главный госпиталь без генератора, что уж говорить об остальном.

странно, что никто из МО не попиарился при получении, видать, деньги судорожно прячут
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22.01.2023 07:37 Відповісти
проте яйця по 17 грн за штуку, а волонтери все самі пруть
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21.01.2023 22:43 Відповісти
А куди поділися генератори,які нам дали як допомогу?
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22.01.2023 04:43 Відповісти
на ОЛХ
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22.01.2023 07:32 Відповісти
 
 