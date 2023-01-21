Волонтери передали Головному військовому клінічному госпіталю генераторну станцію, - волонтерка Солошенко. ФОТОрепортаж

Національний військово-медичний клінічний центр "Головний військовий клінічний госпіталь" (НВМКЦ ГВКГ) отримав від волонтерів та благодійників генераторну станцію.

Про це розповіла медик, волонтерка приймального відділення Головного військового клінічного госпіталя Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Ура-ура! Всім хто допоміг з даруванням, перевезенням, передачею цієї станції.

13 грудня 2022 року ми отримали інформацію, а 21 січня 2023 року отримали вже саму генераторну станцію.

Дякую від НВМКЦ ГВКГ!

Станція повністю автоматизована й обладнана в 40-ко футовий морський контейнер.

Вага 15 тонн.

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Хочу подякувати тим хто її нам безкоштовно передав:

Це фірма - Plusnet GmbH

Ullrich Hoffmann (Vorsitzender der Geschäftsführung)

Torsten Schweizer

Elke Luise Orban

Thomas Irrgang

Alexandr Dubovikov

Ті хто допоміг оформити груз як гуманітарну допомогу Julia Chenusha та Blau-Gelbes-Kreuz e.V.

Прекрасний Мустафа, волонтер й благодійник з Німеччини, який фізично довіз нам станцію в Київ.

А також перевізник:

CELIKLOGISTIK

Дякую Eugenia Sidorenko та Сергій Орлов, які опікувалися питаннями логістики й контактів.

Дякую Wladimir Jablonowski який все це нам організував і вів дистанційно Мустафу маршрутом!

І вибачте якщо я когось забула.

Всі хто допомогав на будь якому етапі)

Чекаю станцію, щоб вже зрозуміти її об'єми й потужність особисто.

НВМКЦ ГВКГ чекає свою чергову енергетичну безпеку!

Дякую!" - розповіла Солошенко.





















