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Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко. ФОТОрепортаж

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" (НВМКЦ ГВКГ) получил от волонтеров и благотворителей генераторную станцию.

Об этом рассказала медик, волонтер приемного отделения Главного военного клинического госпиталя Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ура-ура! Всем кто помог с дарованием, перевозкой, передачей этой станции.

13 декабря 2022 мы получили информацию, а 21 января 2023 получили уже саму генераторную станцию.

Спасибо от НВМКЦ ГВКГ!

Станция полностью автоматизирована и оборудована в 40-футовый морской контейнер.

Вес 15 тонн.

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Хочу поблагодарить тех, кто ее нам бесплатно передал:

Это фирма - Plusnet GmbH

Ullrich Hoffmann (Vorsitzender der Geschäftsführung)

Torsten Schweizer

Elke Luise Orban

Thomas Irrgang

Alexandr Dubovikov

Те, кто помог оформить груз как гуманитарную помощь Julia Chenusha и Blau-Gelbes-Kreuz e.V.

Прекрасный Мустафа, волонтер и благотворитель из Германии, физически довезший нам станцию в Киев.

А также перевозчик:

CELIKLOGISTIK

Спасибо Eugenia Sidorenko и Сергій Орлов, которые занимались вопросами логистики и контактов.

Спасибо Wladimir Jablonowski, который все это нам организовал и вел дистанционно Мустафу по маршруту!

И простите, если я кого-то забыла.

Все кто помогал на любом этапе)

Жду станцию, чтобы понять ее объемы и мощность лично.

НВМКЦ ГВКГ ждет свою очередную энергетическую безопасность!

Спасибо!" - рассказала Солошенко.

Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 01
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 02
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 03
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 04
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 05
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 06
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 07
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 08
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 09
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 10
Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко 11

больница (1439) ВСУ (6587) Солошенко Ирина (7) генератор (57)


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Топ комментарии
+10
У Рєзнікова на це немає грошей?
А на продуктові закупівлі з "маржою" в 200% є?

Що там з "війна вигідна Порошенку" та "торгівля на крові"?

Що там з "відставками" за "перевищення службових повноважень з метою збагачення" та "збагачення з використанням службового становища"?

Уряд Шмигаля нелигітимний ще з 2020 року, бо не має затвердженої програми...
Але той, хто "якщо порушу закон, то сам піду" не має впливу. Він - медійна ширма дєрьмаківців, диктор написаних та завчених текстів - не більше. Але сидіти буде саме воно, бо підписи на документах саме його, а не дєрьмака, татарова-тимошенка чи якоїсь "катлєти"....

Вибачте за емоції, але - ДІСТАЛО!
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21.01.2023 22:09
+9
.
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21.01.2023 22:06
+9
****, це якась паралельна реальність. В декількох кілометрах від госпіталю, в профільному міністерстві, Zeкоманда ******* у ЗСУ 4 млрд грн, і волонтери вимушені забезпечувати військових власним коштом. ***, шо відбувається у цій країні?! Нахєра СБУ?! Тут питання не у корупції, це вже державна зрада, бо є факт підриву обороноздатності країни на користь ворога!
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21.01.2023 22:19
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Правила форума Совет форумчан
ура.МО буде яйця по 300грн купувати
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21.01.2023 22:01 Ответить
Стільки людей працювали щоб привезти один великий генератор до однієї з лікарень України, дякую волонтерам від щирого серця.
А скільки генераторів за свої гроші купили зелені? Не чула про жодний такий випадок.
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21.01.2023 22:03 Ответить
.
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21.01.2023 22:06 Ответить
.
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21.01.2023 22:09 Ответить
У Рєзнікова на це немає грошей?
А на продуктові закупівлі з "маржою" в 200% є?

Що там з "війна вигідна Порошенку" та "торгівля на крові"?

Що там з "відставками" за "перевищення службових повноважень з метою збагачення" та "збагачення з використанням службового становища"?

Уряд Шмигаля нелигітимний ще з 2020 року, бо не має затвердженої програми...
Але той, хто "якщо порушу закон, то сам піду" не має впливу. Він - медійна ширма дєрьмаківців, диктор написаних та завчених текстів - не більше. Але сидіти буде саме воно, бо підписи на документах саме його, а не дєрьмака, татарова-тимошенка чи якоїсь "катлєти"....

Вибачте за емоції, але - ДІСТАЛО!
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21.01.2023 22:09 Ответить
Рєзніков з шоблою сам шукає що б і як ********.Решта питань до дилетантів- зечмонь не мають сенсу!
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21.01.2023 22:44 Ответить
в Гаймарсів є чудовий довід....
от тільки підтягнемо поблище і коцапи самі тей мост натовпом зламають.
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21.01.2023 22:10 Ответить
https://youtu.be/1l3yoGEXTfw ...

Зеля скомуниздит любой Абрамс и передаст Патрушеву...Оман это не Обман...
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21.01.2023 22:13 Ответить
****, це якась паралельна реальність. В декількох кілометрах від госпіталю, в профільному міністерстві, Zeкоманда ******* у ЗСУ 4 млрд грн, і волонтери вимушені забезпечувати військових власним коштом. ***, шо відбувається у цій країні?! Нахєра СБУ?! Тут питання не у корупції, це вже державна зрада, бо є факт підриву обороноздатності країни на користь ворога!
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21.01.2023 22:19 Ответить
Дай Боже перемогти агресора РФ,але сьогодні патріотам треба документувати злочини зі зрадою цієї "зеленої" влади,починаючи з ОПУ!Вони ж на себе,ворюги,ніяк не "вийдуть" з 2019 року!
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21.01.2023 23:14 Ответить
та-да.

главный госпиталь без генератора, что уж говорить об остальном.

странно, что никто из МО не попиарился при получении, видать, деньги судорожно прячут
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22.01.2023 07:37 Ответить
проте яйця по 17 грн за штуку, а волонтери все самі пруть
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21.01.2023 22:43 Ответить
А куди поділися генератори,які нам дали як допомогу?
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22.01.2023 04:43 Ответить
на ОЛХ
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22.01.2023 07:32 Ответить
 
 