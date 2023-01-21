Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко. ФОТОрепортаж
Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" (НВМКЦ ГВКГ) получил от волонтеров и благотворителей генераторную станцию.
Об этом рассказала медик, волонтер приемного отделения Главного военного клинического госпиталя Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Ура-ура! Всем кто помог с дарованием, перевозкой, передачей этой станции.
13 декабря 2022 мы получили информацию, а 21 января 2023 получили уже саму генераторную станцию.
Спасибо от НВМКЦ ГВКГ!
Станция полностью автоматизирована и оборудована в 40-футовый морской контейнер.
Вес 15 тонн.
Хочу поблагодарить тех, кто ее нам бесплатно передал:
Это фирма - Plusnet GmbH
Ullrich Hoffmann (Vorsitzender der Geschäftsführung)
Torsten Schweizer
Elke Luise Orban
Thomas Irrgang
Alexandr Dubovikov
Те, кто помог оформить груз как гуманитарную помощь Julia Chenusha и Blau-Gelbes-Kreuz e.V.
Прекрасный Мустафа, волонтер и благотворитель из Германии, физически довезший нам станцию в Киев.
А также перевозчик:
CELIKLOGISTIK
Спасибо Eugenia Sidorenko и Сергій Орлов, которые занимались вопросами логистики и контактов.
Спасибо Wladimir Jablonowski, который все это нам организовал и вел дистанционно Мустафу по маршруту!
И простите, если я кого-то забыла.
Все кто помогал на любом этапе)
Жду станцию, чтобы понять ее объемы и мощность лично.
НВМКЦ ГВКГ ждет свою очередную энергетическую безопасность!
Спасибо!" - рассказала Солошенко.
Пожалуйста, подождите...
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А скільки генераторів за свої гроші купили зелені? Не чула про жодний такий випадок.
А на продуктові закупівлі з "маржою" в 200% є?
Що там з "війна вигідна Порошенку" та "торгівля на крові"?
Що там з "відставками" за "перевищення службових повноважень з метою збагачення" та "збагачення з використанням службового становища"?
Уряд Шмигаля нелигітимний ще з 2020 року, бо не має затвердженої програми...
Але той, хто "якщо порушу закон, то сам піду" не має впливу. Він - медійна ширма дєрьмаківців, диктор написаних та завчених текстів - не більше. Але сидіти буде саме воно, бо підписи на документах саме його, а не дєрьмака, татарова-тимошенка чи якоїсь "катлєти"....
Вибачте за емоції, але - ДІСТАЛО!
от тільки підтягнемо поблище і коцапи самі тей мост натовпом зламають.
Зеля скомуниздит любой Абрамс и передаст Патрушеву...Оман это не Обман...
главный госпиталь без генератора, что уж говорить об остальном.
странно, что никто из МО не попиарился при получении, видать, деньги судорожно прячут