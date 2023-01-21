Волонтеры передали Главному военному клиническому госпиталю генераторную станцию, - волонтер Солошенко. ФОТОрепортаж

Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный клинический госпиталь" (НВМКЦ ГВКГ) получил от волонтеров и благотворителей генераторную станцию.

Об этом рассказала медик, волонтер приемного отделения Главного военного клинического госпиталя Ирина Солошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ура-ура! Всем кто помог с дарованием, перевозкой, передачей этой станции.

13 декабря 2022 мы получили информацию, а 21 января 2023 получили уже саму генераторную станцию.

Спасибо от НВМКЦ ГВКГ!

Станция полностью автоматизирована и оборудована в 40-футовый морской контейнер.

Вес 15 тонн.

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Хочу поблагодарить тех, кто ее нам бесплатно передал:

Это фирма - Plusnet GmbH

Ullrich Hoffmann (Vorsitzender der Geschäftsführung)

Torsten Schweizer

Elke Luise Orban

Thomas Irrgang

Alexandr Dubovikov

Те, кто помог оформить груз как гуманитарную помощь Julia Chenusha и Blau-Gelbes-Kreuz e.V.

Прекрасный Мустафа, волонтер и благотворитель из Германии, физически довезший нам станцию в Киев.

А также перевозчик:

CELIKLOGISTIK

Спасибо Eugenia Sidorenko и Сергій Орлов, которые занимались вопросами логистики и контактов.

Спасибо Wladimir Jablonowski, который все это нам организовал и вел дистанционно Мустафу по маршруту!

И простите, если я кого-то забыла.

Все кто помогал на любом этапе)

Жду станцию, чтобы понять ее объемы и мощность лично.

НВМКЦ ГВКГ ждет свою очередную энергетическую безопасность!

Спасибо!" - рассказала Солошенко.





















