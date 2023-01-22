Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло. ФОТОрепортаж
Першим автомобілем на цьогорічних змаганнях у Монте-Карло буде "Пежо" 1932 року випуску з гаража родини Потоцьких з українсько-польським екіпажем за кермом. Дорогою назад він прихопить гуманітарку.
Учасники раллі перетнули українсько-польський кордон в пункті "Смільниця", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу.
"Екіпаж у складі Світлани Кравс та Міхала Кумєги здолає на ретро-автомобілі "Пежо" 201 С (1932 року випуску, з гаражу родини Потоцьких) понад дві тисячі кілометрів і відкриватиме цьогорічні змагання на головному подіумі у Монте-Карло", - йдеться у повідомленні.
Прикордонники зазначили, що дорогою екіпаж збирається відвідати місто-побратим Львова - Канни.
"Одна з цілей візиту - привезти на фронт гуманітарну допомогу з Європи", - додали вони.
Автомобільний клуб Монако проводить Rallye Monte-Carlo з 1911 року.
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Тогда могут выпустить в Италию.
"- я как-то был в антропологической экспедиции, мы изучали типы индейцев, зимой - один индеец замерзал в одеяле, два индейца в том же одеяле не замёрзли!
- даааааа?
- теплее!
- шампанское?
- мы же заливаем алкоголь в радиатор автомобиля, чтобы он не замёрз." (С)
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