Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло. ФОТОрепортаж

Першим автомобілем на цьогорічних змаганнях у Монте-Карло буде "Пежо" 1932 року випуску з гаража родини Потоцьких з українсько-польським екіпажем за кермом. Дорогою назад він прихопить гуманітарку.

Учасники раллі перетнули українсько-польський кордон в пункті "Смільниця", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Екіпаж у складі Світлани Кравс та Міхала Кумєги здолає на ретро-автомобілі "Пежо" 201 С (1932 року випуску, з гаражу родини Потоцьких) понад дві тисячі кілометрів і відкриватиме цьогорічні змагання на головному подіумі у Монте-Карло", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що дорогою екіпаж збирається відвідати місто-побратим Львова - Канни.

Також читайте: Зібраний з китайських частин російський електромобіль "Москвич" надійшов у продаж за ціною Tesla

"Одна з цілей візиту - привезти на фронт гуманітарну допомогу з Європи", - додали вони.

Автомобільний клуб Монако проводить Rallye Monte-Carlo з 1911 року.









