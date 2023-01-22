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Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло. ФОТОрепортаж

Першим автомобілем на цьогорічних змаганнях у Монте-Карло буде "Пежо" 1932 року випуску з гаража родини Потоцьких з українсько-польським екіпажем за кермом. Дорогою назад він прихопить гуманітарку.

Учасники раллі перетнули українсько-польський кордон в пункті "Смільниця", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу.

"Екіпаж у складі Світлани Кравс та Міхала Кумєги здолає на ретро-автомобілі "Пежо" 201 С (1932 року випуску, з гаражу родини Потоцьких) понад дві тисячі кілометрів і відкриватиме цьогорічні змагання на головному подіумі у Монте-Карло", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що дорогою екіпаж збирається відвідати місто-побратим Львова - Канни.

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"Одна з цілей візиту - привезти на фронт гуманітарну допомогу з Європи", - додали вони.

Автомобільний клуб Монако проводить Rallye Monte-Carlo з 1911 року.

Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло 01
Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло 02
Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло 03
Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло 04
Українка на ретро-автомобілі відкриє перегони в Монте-Карло 05

Автор: 

авто (6165) перегони (17) Держприкордонслужба ДПСУ (5979)


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Топ коментарі
+11
Як добре, що українці є такими різеонаціональними. 😊 Пріщвища українців - австрійське і польське. А прапор - український. Я справлі гордий за свю країну. І лише іванъ-дуракъ може вважати мою країну фашистською. Хоча заради правди слід нагадати, що одним з командувачів УГА (Української Галицької Армії) до того ж найуспішнішим був генерал - четар Антін Кравс, австрієць за походженням, командир армійської групи, згодом командуючий ІІІ корпусом УГА.
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22.01.2023 15:26
+7
Прекрасный способ выехать легально за границу. Имею ретро Жигули. Хочу присоединиться.
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22.01.2023 15:29
+5
зимова, 1932. року випуску...
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22.01.2023 16:38
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Аккуратно там, не превышайте ...
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22.01.2023 15:20 Відповісти
резина зимняя?
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22.01.2023 15:24 Відповісти
Резина нужной марки и в идеальном состоянии.
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22.01.2023 16:19 Відповісти
зимова, 1932. року випуску...
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22.01.2023 16:38 Відповісти
Зимова, м'яка і нова.
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22.01.2023 16:49 Відповісти
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22.01.2023 18:57 Відповісти
Як добре, що українці є такими різеонаціональними. 😊 Пріщвища українців - австрійське і польське. А прапор - український. Я справлі гордий за свю країну. І лише іванъ-дуракъ може вважати мою країну фашистською. Хоча заради правди слід нагадати, що одним з командувачів УГА (Української Галицької Армії) до того ж найуспішнішим був генерал - четар Антін Кравс, австрієць за походженням, командир армійської групи, згодом командуючий ІІІ корпусом УГА.
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22.01.2023 15:26 Відповісти
нашого цвіту по всьому світу =)
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22.01.2023 15:45 Відповісти
Прекрасный способ выехать легально за границу. Имею ретро Жигули. Хочу присоединиться.
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22.01.2023 15:29 Відповісти
"Жигули" надо оформить как FIAT-124 и взять справку о несотрудничестве с Муссолини.
Тогда могут выпустить в Италию.
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22.01.2023 15:33 Відповісти
У Вас еще из первых моделей, на конной тяге?
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22.01.2023 16:08 Відповісти
Можно, в страну-производитель. Только окружньім путем.
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22.01.2023 16:42 Відповісти
тони кёртис и натали вуд )) "большие гонки"
"- я как-то был в антропологической экспедиции, мы изучали типы индейцев, зимой - один индеец замерзал в одеяле, два индейца в том же одеяле не замёрзли!
- даааааа?
- теплее!
- шампанское?
- мы же заливаем алкоголь в радиатор автомобиля, чтобы он не замёрз." (С)
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22.01.2023 15:41 Відповісти
Бескришні - 2 000 км на старій автівці їхати зимою
Треба на платформі наскільки знаю
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22.01.2023 16:02 Відповісти
Щось підказує, що про безпеку там подбали на найвищому рівні.
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22.01.2023 16:12 Відповісти
Тільки наші можуть так ризикувати...... На платформі економлять????
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22.01.2023 16:39 Відповісти
Це такий стьоб, на рахунок «привезти гуманітарку»?
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22.01.2023 16:09 Відповісти
Їдуть люди розважатися це означає що країна живе, 🇺🇦🇵🇱 екіпаж це значить що ми дружимо з нашими сусідами і помагаємо один одному і це класно, але не "перегинайте палку" і не ліпіть сюди гуманітарну допомогу...
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22.01.2023 16:47 Відповісти
Про гуманітарку у статті пишеться..
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22.01.2023 17:43 Відповісти
Це якесь насміхання.
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22.01.2023 18:07 Відповісти
Це не посміховиско,а показник,що держава живе і думае о майбутнем.
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22.01.2023 18:26 Відповісти
 
 