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Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло. ФОТОрепортаж

Первым автомобилем на соревнованиях этого года в Монте-Карло будет "Пежо" 1932 года выпуска из гаража семьи Потоцких с украинско-польским экипажем за рулем. По дороге назад он прихватит гуманитарку.

Участники ралли пересекли украинско-польскую границу в пункте "Смольница", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Экипаж в составе Светланы Кравс и Михала Кумеги преодолеет на ретро-автомобиле "Пежо" 201 С (1932 года выпуска, из гаража семьи Потоцких) более двух тысяч километров и будет открывать нынешние соревнования на главном подиуме в Монте-Карло", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что по дороге украинцы собираются посетить город-побратим Львова - Канны.

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"Одна из целей визита – привезти на фронт гуманитарную помощь из Европы", – добавили они.

Автомобильный клуб Монако проводит Rallye Monte-Carlo с 1911 года.

Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло 01

Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло 02
Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло 03
Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло 04
Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло 05

Автор: 

авто (4204) гонки (54) Госпогранслужба (6425)


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Топ комментарии
+11
Як добре, що українці є такими різеонаціональними. 😊 Пріщвища українців - австрійське і польське. А прапор - український. Я справлі гордий за свю країну. І лише іванъ-дуракъ може вважати мою країну фашистською. Хоча заради правди слід нагадати, що одним з командувачів УГА (Української Галицької Армії) до того ж найуспішнішим був генерал - четар Антін Кравс, австрієць за походженням, командир армійської групи, згодом командуючий ІІІ корпусом УГА.
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22.01.2023 15:26
+7
Прекрасный способ выехать легально за границу. Имею ретро Жигули. Хочу присоединиться.
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22.01.2023 15:29
+5
зимова, 1932. року випуску...
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22.01.2023 16:38
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Правила форума Совет форумчан
Аккуратно там, не превышайте ...
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22.01.2023 15:20 Ответить
резина зимняя?
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22.01.2023 15:24 Ответить
Резина нужной марки и в идеальном состоянии.
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22.01.2023 16:19 Ответить
зимова, 1932. року випуску...
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22.01.2023 16:38 Ответить
Зимова, м'яка і нова.
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22.01.2023 16:49 Ответить
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22.01.2023 18:57 Ответить
Як добре, що українці є такими різеонаціональними. 😊 Пріщвища українців - австрійське і польське. А прапор - український. Я справлі гордий за свю країну. І лише іванъ-дуракъ може вважати мою країну фашистською. Хоча заради правди слід нагадати, що одним з командувачів УГА (Української Галицької Армії) до того ж найуспішнішим був генерал - четар Антін Кравс, австрієць за походженням, командир армійської групи, згодом командуючий ІІІ корпусом УГА.
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22.01.2023 15:26 Ответить
нашого цвіту по всьому світу =)
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22.01.2023 15:45 Ответить
Прекрасный способ выехать легально за границу. Имею ретро Жигули. Хочу присоединиться.
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22.01.2023 15:29 Ответить
"Жигули" надо оформить как FIAT-124 и взять справку о несотрудничестве с Муссолини.
Тогда могут выпустить в Италию.
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22.01.2023 15:33 Ответить
У Вас еще из первых моделей, на конной тяге?
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22.01.2023 16:08 Ответить
Можно, в страну-производитель. Только окружньім путем.
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22.01.2023 16:42 Ответить
тони кёртис и натали вуд )) "большие гонки"
"- я как-то был в антропологической экспедиции, мы изучали типы индейцев, зимой - один индеец замерзал в одеяле, два индейца в том же одеяле не замёрзли!
- даааааа?
- теплее!
- шампанское?
- мы же заливаем алкоголь в радиатор автомобиля, чтобы он не замёрз." (С)
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22.01.2023 15:41 Ответить
Бескришні - 2 000 км на старій автівці їхати зимою
Треба на платформі наскільки знаю
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22.01.2023 16:02 Ответить
Щось підказує, що про безпеку там подбали на найвищому рівні.
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22.01.2023 16:12 Ответить
Тільки наші можуть так ризикувати...... На платформі економлять????
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22.01.2023 16:39 Ответить
Це такий стьоб, на рахунок «привезти гуманітарку»?
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22.01.2023 16:09 Ответить
Їдуть люди розважатися це означає що країна живе, 🇺🇦🇵🇱 екіпаж це значить що ми дружимо з нашими сусідами і помагаємо один одному і це класно, але не "перегинайте палку" і не ліпіть сюди гуманітарну допомогу...
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22.01.2023 16:47 Ответить
Про гуманітарку у статті пишеться..
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22.01.2023 17:43 Ответить
Це якесь насміхання.
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22.01.2023 18:07 Ответить
Це не посміховиско,а показник,що держава живе і думае о майбутнем.
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22.01.2023 18:26 Ответить
 
 