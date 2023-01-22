Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло. ФОТОрепортаж
Первым автомобилем на соревнованиях этого года в Монте-Карло будет "Пежо" 1932 года выпуска из гаража семьи Потоцких с украинско-польским экипажем за рулем. По дороге назад он прихватит гуманитарку.
Участники ралли пересекли украинско-польскую границу в пункте "Смольница", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.
"Экипаж в составе Светланы Кравс и Михала Кумеги преодолеет на ретро-автомобиле "Пежо" 201 С (1932 года выпуска, из гаража семьи Потоцких) более двух тысяч километров и будет открывать нынешние соревнования на главном подиуме в Монте-Карло", - говорится в сообщении.
Пограничники отметили, что по дороге украинцы собираются посетить город-побратим Львова - Канны.
"Одна из целей визита – привезти на фронт гуманитарную помощь из Европы", – добавили они.
Автомобильный клуб Монако проводит Rallye Monte-Carlo с 1911 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тогда могут выпустить в Италию.
"- я как-то был в антропологической экспедиции, мы изучали типы индейцев, зимой - один индеец замерзал в одеяле, два индейца в том же одеяле не замёрзли!
- даааааа?
- теплее!
- шампанское?
- мы же заливаем алкоголь в радиатор автомобиля, чтобы он не замёрз." (С)
Треба на платформі наскільки знаю