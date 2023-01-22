Украинка на ретро-автомобиле откроет гонку в Монте-Карло. ФОТОрепортаж

Первым автомобилем на соревнованиях этого года в Монте-Карло будет "Пежо" 1932 года выпуска из гаража семьи Потоцких с украинско-польским экипажем за рулем. По дороге назад он прихватит гуманитарку.

Участники ралли пересекли украинско-польскую границу в пункте "Смольница", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Государственную пограничную службу.

"Экипаж в составе Светланы Кравс и Михала Кумеги преодолеет на ретро-автомобиле "Пежо" 201 С (1932 года выпуска, из гаража семьи Потоцких) более двух тысяч километров и будет открывать нынешние соревнования на главном подиуме в Монте-Карло", - говорится в сообщении.

Пограничники отметили, что по дороге украинцы собираются посетить город-побратим Львова - Канны.

Читайте также: Тачки на ТРОкачку: в Украине запустили проект по ремонту грузовиков для фронта

"Одна из целей визита – привезти на фронт гуманитарную помощь из Европы", – добавили они.

Автомобильный клуб Монако проводит Rallye Monte-Carlo с 1911 года.







